Дупница ликува с шампионите от Марек на площад "Свобода" (ВИДЕО + СНИМКИ)

Множество дупничани се събраха на централния площад "Свобода" в Дупница, за посрещне шампионите на България по волейбол. Няколко минути след 22,00 часа точно пред сградата на Община Дупница един по един започнаха да се появяват волейболистите и треньорския щаб на Марек Юнион Ивкони.



Докато центърът Мартин Иванов вървеше към импровизираната сцена за секунди прозвуча сватбеният химн на Менделсон. Както е известно, централният блокировач се сгоди наскоро и неговите съотборници решиха да го изненадат по този повод. След като всички от тима се събраха, започна да звучи вечната песен "We are the champions" и всички на дупнишкия площад запяха в един глас.