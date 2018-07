Бейзбол И децата в Балтимор не можаха да озаптят Торонто (видео) 14 април 2014 | 13:03 0 0 0 0 0



При резултат 1:1 в отварянето на въпросната част Адам Линд изчака база за боли и след това напредна чак до трета при последвалата крайно необичайна случка. Едуин Енкарнасион изстреля хит точно по лявата фаллиния, като топката напусна феъртериторията, профучавайки над трета база. Момичето, което се грижи за фалболите вляво, обаче не видя, че съдията на Горещия ъгъл посочи навътре в полето, и най-невъзмутимо улови топката и я отнесе със себе си.







През това време двамата рънери напреднаха с по две бази и се разположиха на втора и трета, понеже положението бе отсъдено като двоен хит на Енкарнасион. Впоследствие и двамата отбелязаха, след като първо Дионер Наваро записа RBI с аут по земя, а после Джонатан Диас изпълни съвършен скуиз бънт и прибра Енкарнасион за 3:1.



До края на срещата гостите не само не изпуснаха преднината си, а тъкмо напротив - периодично я увеличаваха. В 6-ия ининг резултатът набъбна до 8:1 благодарение на соло хоумрън на Брет Лоури, единичен хит с 2 RBI на Колби Расмус и двоен хит с 2 RBI на Енкарнасион. В 8-ия пък Хосе Баутиста удари троен хоумрън за 11:1.







В затварянето на предпоследната част "скорците" върнаха 2 точки чрез хоумръни на Крис Дейвис и Мат Уитърс, но те само фиксираха крайната разлика на таблото. В последните 2 ининга на възвишението за Торонто бе Есмил Роджърс, който въпреки двете пробойни довърши мача без други недоразумения.



Така стартерът на Блу Джейс Марк Бърли (W 3-0) продължава непобеден от началото на сезона - снощи левичарят изработи 7 ининга с 5 хита и 1 точка и заслужи трета победа от три качвания на хълма през 2014 г. Зимната придобивка на Балтимор Убалдо Хименес (L 0-3) пък остава без успех тази година, след като за 5 ининга и 1/3 на работа допусна 10 хита и 5 точки.











Балтимор Ориолс - Торонто Блу Джейс 3:11



ст. "Ориол Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТОРОНТО

1

0

0

2

0

5

0

3

0

11

17

1

БАЛТИМОР

1

0

0

0

0

0

0

2

0

3

8

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 13 АПРИЛ:



Американска лига



Чикаго Уайт Сокс - Кливланд Индиънс 4:3

Минесота Туинс - Канзас Сити Роялс 4:3

Тексас Рейнджърс - Хюстън Астрос 1:0

Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 0:3

Ню Йорк Янкис - Бостън Ред Сокс 3:2



Национална лига



Атланта Брейвс - Вашингтон Нешънълс 10:2

Филаделфия Филис - Маями Марлинс 4:3

Милуоки Бруърс - Питсбърг Пайрътс 4:1

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 6:4

Сан Франциско Джайънтс - Колорадо Рокис 5:4 (10 ининга)

Аризона Дайъмъндбекс - Лос Анджелис Доджърс 6:8



Интерлига



Лос Анджелис Ейнджълс - Ню Йорк Метс 14:2

Синсинати Редс - Тампа Бей Рейс 12:4

Сан Диего Падрес - Детройт Тайгърс 5:1





1