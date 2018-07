Ники Михайлов за Валери-младши: Малкото ми братче

Булевард

Ники Михайлов и Алисия демонстрираха любовта си за пореден път. Вратарят на националния отбор пусна снимка в своя профил във Фейсбук, на която демонстрира щастието си с половинката си Алисия и сина й от друг футболист - Валери Божинов.



За Валерко, Михайлов е написал, че е "малкият му брат". "With my love, my friends and my little brother" - гласи пълният текст към кадъра или "С моята любов, приятели и моето малко братче".



Компания на двойката пък прави бившият вратар на Левски Димитър Иванков.



