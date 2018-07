Европейски футбол Клоп е фаворит за треньор на Барселона, твърди "AS" 14 април 2014 | 11:00 0 0 0 1 15



Ако все пак нещата с Клоп не се получат, то в Барселона имат още една "германска" възможност. Това е селекционерът на Бундестима Йоахим Льов. "AS" предполага, че той ще напусне националния тим след края на Мондиала това лято, независимо че вече подписа договор за още един квалификационен цикъл. Наставникът на Борусия (Дортмунд) Юрген Клоп е с най-големи шансове да смени Херардо Мартино начело на Барселона , пише "AS" във водещия си материал на днешния брой. Според изданието Тата със сигурност ще напусне каталунците след края на сезона, тъй като не успя да убеди, че мястото му е начело на тима. Аржентинецът ще се раздели с "блаугранас" дори и да спечели титлата и Купата на Испания. Треньорът има договор за още един сезон, но той да бъде прекратен по взаимно съгласие.Начело сред потенциалните кандидати за негови заместници е Клоп, който преобрази Дортмунд след идването си клуба в преди шест години. С ограничени ресурси Борусия се превърна в един от топотборите на Европа, спечелвайки две титли на Бундеслигата и достигайки финал в Шампионската лига.Ако все пак нещата с Клоп не се получат, то в Барселона имат още една "германска" възможност. Това е селекционерът на Бундестима Йоахим Льов. "AS" предполага, че той ще напусне националния тим след края на Мондиала това лято, независимо че вече подписа договор за още един квалификационен цикъл.

