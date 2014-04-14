Левски Levski

Ботев (Пловдив) 0:1 Левски

последен:
21.07.2018

Левски - Черно море

следващ:
30.07.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Херо: Левски? Може би ще дойде време и за това

14 април 2014 | 08:24
Херо: Левски? Може би ще дойде време и за това
"Много хора ме питаха за Левски. Може би ще дойде това време, когато ще се опитам да сменя статуквото си във футбола", каза пред "Канал 3" старши треньорът на Черноморец Димитър Димитров.

"С Георги Иванов сме в добри отношения. Той беше мой футболист, когато бях начело на Левски. Ще запазим тези си отношения. Ако ще работя на такава позиция, ще трябва да е с треньори и личности, чиито виждания съвпадат с моето. Не мога да кажа категорично "да", защото има неясноти около мен и отборите, с които работя", призна още Херо.

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Спортни новини		 Прочетена 12140

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100 ГОДИНИ СРАМ
(Гост) 18
отговор
16 април 2014 | 13:46

Да се знае на 21.04 идва ред на АБОНАТИТЕ от Подуяне , които са без гол 6мача срещу любимия им Тройчо , ще я запомните тази 1:00ГОДИШНИНА. Ч3:0ТИТ ЮБИЛЕЙ ! Рейтинг: 0 2

1948-ЦСКА
(Гост) 17
отговор
16 април 2014 | 13:47

жестоки сте бе-"100год."1и 2кви ги дробите ,а направо ще ме изтребите с постваното от Вас(респект!!!)всеки път!Чакам с нетърпение битката ви с ОЗЛОБЕНИЯ (пардон..озлобели"Те"уефскаучета от подуенето)ахахаха,всички сме....ахахах Рейтинг: 0 2

Ванката
фен на: ЦСКА 16
отговор
16 април 2014 | 13:47

Никой не иска при говедата:) Рейтинг: 2 3

100год.1и2
(Гост) 15
отговор
16 април 2014 | 13:48

100год. N:1..и 100год. N:2 са от различни градове но имат мноого сходства-обичат,мъжкарския,донеслия уникални победи и гордост на БЪЛГАРИЯ отбор на ..наа нааАА- А-ЦЕ СЕ КААА!! Рейтинг: 0 2

doktora
(Гост) 14
отговор
16 април 2014 | 13:48

Херо е най-добрия треньор! Рейтинг: 1 0

100 ГОДИНИ СРАМ
(Гост) 13
отговор
16 април 2014 | 13:48

На 21.04 ще се раздава телешко , по случай закриването на ФК Батков ,специално приготвено от майстор Тройчо Говедое*ачов ! Рейтинг: 2 3

"Титан"
(Гост) 12
отговор
16 април 2014 | 13:49

На ГЕРЕНА,Х.ДИМИТЪР,кв.РАКОВСКИ,кв.ЛЕВСКИ,кв.Хр.Ботев,Суха река...знаеш какви живеят !БАЦЕ,ЗАЩО ДА СИ ОБИЖДАМЕ СЪСЕДИТЕ ? Във "Факултето" и "Филиповци "-няма цесекари!Не мрази ромите защото са голям процент Не от ЦЕСЕКАРИТЕ А ОТ ВАС!ЗНАЕШ,ЧЕ НЕ КАЗВАШ ИСТИНАТА,НО ИМА ШАНС ,НЯКОЙ ДА НАПИШЕ НЕЩО-ДАВАЙ ТОГАВА!Но мисля,че хората В И Ж Д А Т, че на нас ни липсват роми!Щяхме да сме не колкото вас а дооста повече!А вие сте колкото нас благодарение и на тяхната огромна бройка в горепосочените ни квартали! А имате и .....там към,но..друг път!Май не си много прав..за ромите? Рейтинг: 1 2

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

цс*кa
(Гост) 11
отговор
16 април 2014 | 13:49

ЦИГAНИ СТЕЕ ПРAСЕТA! Рейтинг: 2 1

до stoichkoff
(Гост) 10
отговор
16 април 2014 | 13:49

njama po umni,chovekolyubivi ,krasivi i mudri komentari ot tvoite .... Рейтинг: 0 1

100 години
(Гост) 9
отговор
16 април 2014 | 13:50

Най-Великите са ЦСКА!! БЯХМЕ , СМЕ И ЩЕ СМЕ! ЗА леФски-100години к*р с две мандарини!!Ха ха фк."Агент",фк"вечно втори",фк."Калъф",фк."Батков".....;и т.н.100йчо години-СРАМ сте говеда! Рейтинг: 1 4

do stoichkoff
(Гост) 8
отговор
16 април 2014 | 13:50

nai tup si -ti Рейтинг: 0 1

До "stoichk'off"
(Гост) 7
отговор
16 април 2014 | 13:50

ti si nai tupoto izmisleno govedo na planetata zemja !!! HERO E SVIKNAL S PROVANSA TUK 6TE GO NAPRAVITE-LUD! toi sega njama nujda ot naprejenie i zagubi ot CSKA kato trener v lEskito ,be tupcho!!! Рейтинг: 0 1

ЦС*КA
(Гост) 6
отговор
16 април 2014 | 13:50

Чорбите никогa не сa били велики. Сaмо левскaрите знaят кaкво е тръпкa. УМРЕТЕ ПРAСЕТA! Рейтинг: 2 1

100 години
(Гост) 5
отговор
16 април 2014 | 13:50

"Чиба"се вика на говеда,на "прасе" се казва:искам и аз като теб да съм велик цесекар,копнея за това! Рейтинг: 0 2

до 100 ГОДИНИ СРAМ
(Гост) 4
отговор
16 април 2014 | 13:51

Чибa от стaтиятa, прaсе. Вчерa гледaхме втория епизод нa сериaлa "Локомотив блъснa прaсе нa линиите в Пловдив". Рейтинг: 4 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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