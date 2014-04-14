Херо: Левски? Може би ще дойде време и за това

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Маша отговори задочно на Гришо
Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...Виж още
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БГ Футбол
"Много хора ме питаха за Левски. Може би ще дойде това време, когато ще се опитам да сменя статуквото си във футбола", каза пред "Канал 3" старши треньорът на Черноморец Димитър Димитров.
"С Георги Иванов сме в добри отношения. Той беше мой футболист, когато бях начело на Левски. Ще запазим тези си отношения. Ако ще работя на такава позиция, ще трябва да е с треньори и личности, чиито виждания съвпадат с моето. Не мога да кажа категорично "да", защото има неясноти около мен и отборите, с които работя", призна още Херо.
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(Гост) 18
отговор
Да се знае на 21.04 идва ред на АБОНАТИТЕ от Подуяне , които са без гол 6мача срещу любимия им Тройчо , ще я запомните тази 1:00ГОДИШНИНА. Ч3:0ТИТ ЮБИЛЕЙ ! Рейтинг: 0 2
(Гост) 17
отговор
жестоки сте бе-"100год."1и 2кви ги дробите ,а направо ще ме изтребите с постваното от Вас(респект!!!)всеки път!Чакам с нетърпение битката ви с ОЗЛОБЕНИЯ (пардон..озлобели"Те"уефскаучета от подуенето)ахахаха,всички сме....ахахах Рейтинг: 0 2
фен на: ЦСКА 16
отговор
Никой не иска при говедата:) Рейтинг: 2 3
(Гост) 15
отговор
100год. N:1..и 100год. N:2 са от различни градове но имат мноого сходства-обичат,мъжкарския,донеслия уникални победи и гордост на БЪЛГАРИЯ отбор на ..наа нааАА- А-ЦЕ СЕ КААА!! Рейтинг: 0 2
(Гост) 14
отговор
Херо е най-добрия треньор! Рейтинг: 1 0
(Гост) 13
отговор
На 21.04 ще се раздава телешко , по случай закриването на ФК Батков ,специално приготвено от майстор Тройчо Говедое*ачов ! Рейтинг: 2 3
(Гост) 12
отговор
На ГЕРЕНА,Х.ДИМИТЪР,кв.РАКОВСКИ,кв.ЛЕВСКИ,кв.Хр.Ботев,Суха река...знаеш какви живеят !БАЦЕ,ЗАЩО ДА СИ ОБИЖДАМЕ СЪСЕДИТЕ ? Във "Факултето" и "Филиповци "-няма цесекари!Не мрази ромите защото са голям процент Не от ЦЕСЕКАРИТЕ А ОТ ВАС!ЗНАЕШ,ЧЕ НЕ КАЗВАШ ИСТИНАТА,НО ИМА ШАНС ,НЯКОЙ ДА НАПИШЕ НЕЩО-ДАВАЙ ТОГАВА!Но мисля,че хората В И Ж Д А Т, че на нас ни липсват роми!Щяхме да сме не колкото вас а дооста повече!А вие сте колкото нас благодарение и на тяхната огромна бройка в горепосочените ни квартали! А имате и .....там към,но..друг път!Май не си много прав..за ромите? Рейтинг: 1 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 11
отговор
ЦИГAНИ СТЕЕ ПРAСЕТA! Рейтинг: 2 1
(Гост) 10
отговор
njama po umni,chovekolyubivi ,krasivi i mudri komentari ot tvoite .... Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Най-Великите са ЦСКА!! БЯХМЕ , СМЕ И ЩЕ СМЕ! ЗА леФски-100години к*р с две мандарини!!Ха ха фк."Агент",фк"вечно втори",фк."Калъф",фк."Батков".....;и т.н.100йчо години-СРАМ сте говеда! Рейтинг: 1 4
(Гост) 8
отговор
nai tup si -ti Рейтинг: 0 1
(Гост) 7
отговор
ti si nai tupoto izmisleno govedo na planetata zemja !!! HERO E SVIKNAL S PROVANSA TUK 6TE GO NAPRAVITE-LUD! toi sega njama nujda ot naprejenie i zagubi ot CSKA kato trener v lEskito ,be tupcho!!! Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Чорбите никогa не сa били велики. Сaмо левскaрите знaят кaкво е тръпкa. УМРЕТЕ ПРAСЕТA! Рейтинг: 2 1
(Гост) 5
отговор
"Чиба"се вика на говеда,на "прасе" се казва:искам и аз като теб да съм велик цесекар,копнея за това! Рейтинг: 0 2
(Гост) 4
отговор
Чибa от стaтиятa, прaсе. Вчерa гледaхме втория епизод нa сериaлa "Локомотив блъснa прaсе нa линиите в Пловдив". Рейтинг: 4 1