БГ Футбол Херо: Левски? Може би ще дойде време и за това 14 април 2014 | 08:24 0 0 0 0 18



"С Георги Иванов сме в добри отношения. Той беше мой футболист, когато бях начело на Левски. Ще запазим тези си отношения. Ако ще работя на такава позиция, ще трябва да е с треньори и личности, чиито виждания съвпадат с моето. Не мога да кажа категорично "да", защото има неясноти около мен и отборите, с които работя", призна още Херо. "Много хора ме питаха за Левски . Може би ще дойде това време, когато ще се опитам да сменя статуквото си във футбола", каза пред "Канал 3" старши треньорът на Черноморец Димитър Димитров."С Георги Иванов сме в добри отношения. Той беше мой футболист, когато бях начело на Левски. Ще запазим тези си отношения. Ако ще работя на такава позиция, ще трябва да е с треньори и личности, чиито виждания съвпадат с моето. Не мога да кажа категорично "да", защото има неясноти около мен и отборите, с които работя", призна още Херо.

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