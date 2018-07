Бейзбол Милуоки с 6-а поредна победа след нова лекция във Филаделфия (видео) 11 април 2014 | 10:23 0 0 0 0 0



И снощи публиката на "филитата" продължи да освирква мощно звездата на гостите Райън Браун при всяко негово излизане на бат. A той продължи да отговаря по единствения достоен начин за бейзбoлист, изтърпял 65 мача наказание за употреба на допинг – с хит след хит. 30-годишният аутфилдер, който бе санкциониран миналото лято и не игра до края на сезон 2013, батира 2 от 3 с RBI и отбеляза точка. Общо в серията Браун удари 6 от 12 с 3 хоумръна, 10 RBI и 5 точки, а отборът му спечели трите мача със смазващия общ резултат 25:10.







"Бяхме набити. Имам предвид, че те ни биха във всички три мача, и няма как да заобиколим този факт. Но сега трябва да оставим това зад гърба си и да продължим напред. Трябва утре да се върнем тук и да опитаме да тръгнем в правилна посока", коментира съкрушеният питчер на Филаделфия Клиф Лий (L 2-1). Във вчерашния мач левичарят даде 8 хита и 3 точки за 6 ининга, в които метна и 8 страйкаута, но те нямаше как да го спасят от първо поражение за 2014 г.



Негов опонент на възвишението бе Марко Естрада (W 1-0), който също изработи 6 ининга, давайки 2 точки от 5 хита и хвърляйки 6 страйкаута. В атака стартерът на Бруърс бе подпомогнат навреме от Арамис Рамирес (1 RBI) и Крис Дейвис (2 RBI), които обърнаха резултата до 3:1 по средата на 6-ия, след като Марлон Бърд бе извел домакините напред със соло хоумрън във 2-рия. Бърд донесе и втората точка на Филис – със сингъл при 2 аута в долната част на 6-ия.







До края на мача имаше още само едно продуктивно нападение – на Милуоки в 7-ия, когато Карлос Гомес и Джийн Сегура с единични хитове и Браун със саможертвен флай вкараха по една точка и оформиха крайния резултат.







Филаделфия Филис - Милуоки Бруърс 2:6



ст. "Ситизънс Банк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МИЛУОКИ

0

0

0

2

0

1

3

0

0

6

11

0

ФИЛАДЕЛФИЯ

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

6

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 10 АПРИЛ:



Американска лига



Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 1:6

Ню Йорк Янкис - Бостън Ред Сокс 4:1

Торонто Блу Джейс - Хюстън Астрос 4:6

Чикаго Уайт Сокс - Кливланд Индиънс 7:3



Национална лига



Чикаго Къбс - Питсбърг Пайрътс 4:5

Вашингтон Нешънълс - Маями Марлинс 7:1

Атланта Брейвс - Ню Йорк Метс 4:6

Сан Франциско Джайънтс - Аризона Дайъмъндбекс 5:6 (10 ининга)





