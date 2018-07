Бейзбол Голям шлем реши престрелка между Вашингтон и Маями (видео) 10 април 2014 | 11:54 0 0 0 1 0



Уърт излезе да батира при резултат 6:7, един аут и пълни бази, току-що заредени с умишлена разходка на Антъни Рендон. Тактическото решение на мениджъра на "марлините" Майк Редмънд излезе пагубно, понеже още при второто хвърляне на риливъра Карлос Мармол (L 0-1) – бърза права с 94 мили/ч (151 км/ч), батерът прати топката в булпена на гостите и завъртя триумфално първата си пълна обиколка от началото на сезона.







Първи хоумрън през 2014 г. удари и друг от аутфилдерите на Нешънълс – Брайс Харпър произведе троен изстрел във 2-рия ининг, с който направи резултата 3:5. Преди това атаката на Марлинс бързо изгони от игра стартера на столичани Джордан Зимърман, като навъртя 7 хита и 5 точки само за ининг и 2/3.



Джанкарло Стантън откри резултата още преди първия аут в мача с единичен хит, а веднага след него Гарeт Джоунс направи 2:0 със саможертвен флай. При един аут във 2-рия ининг пък Кристиан Йелич пласира сингъл с RBI, а Дерек Дитрих го последва с двоен хоумрън за 5:0. Първоначално ударът над оградата бе отсъден като троен хит с RBI и рънерът бе спрян на трета база, но след преглед на видео повторението съдиите признаха и втората точка.







Общо три ситуации в мача бяха подложени на съмнение, но другите два пъти се оказаха правилно преценени. Първо треньорът на Маями Редмънд се усъмни дали при хоумръна на Харпър топката е била във феър територията, а после оспори отсъден аут на хоума в 8-ия ининг.



В последния случай съмненията бяха дали кетчерът на Вашингтон Хосе Лобатон не е нарушил новото правило, забраняващо блокиране на хоума без топка, преди да докосне влизащия със слайдинг напред Стантън. ТВ повторенията обаче показаха ясно, че Лобатон чака топката извън коридора на рънера и след това просто успява да го докосне точно навреме по лявата ръка.







Именно това отиграване след страхотна асистенция на втория бейзмен Рендон задържа резултата 7:6 в полза на гостите, преди да настъпи окончателният обрат в долната част на ининга. В печеливш питчер накрая се превърна риливърът на домакините Тайлър Клипард (W 1-1), въпреки че пусна 1 точка в 8-ия. В 9-ия топката взе клоузърът Рафаел Сориано (S 2), който запази победата с 2 страйкаута и аут по земя, макар междувременно да разреши и 2 хита.







Вашингтон Нешънълс - Маями Марлинс 10:7



ст. "Нешънълс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МАЯМИ

2

3

0

0

0

0

1

1

0

7

14

3

ВАШИНГТОН

0

0

0

3

1

2

0

4

Х

10

11

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 АПРИЛ:



Американска лига



Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 4:7 (11 ининга)

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 7:3

Бостън Ред Сокс - Тексас Рейнджърс 4:2

Ню Йорк Янкис - Балтимор Ориолс 4:5

Торонто Блу Джейс - Хюстън Астрос 7:3

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 0:2



Национална лига



Сейнт Луис Кардиналс - Синсинати Редс 0:4

Филаделфия Филис - Милуоки Бруърс 4:9

Атланта Брейвс - Ню Йорк Метс 4:3

Чикаго Къбс - Питсбърг Пайрътс 7:5

Сан Франциско Джайънтс - Аризона Дайъмъндбекс 3:7



Интерлига



Кливланд Индиънс - Сан Диего Падрес 2:0*

Кливланд Индиънс - Сан Диего Падрес 1:2*

Колорадо Рокис - Чикаго Уайт Сокс 10:4

Лос Анджелис Доджърс - Детройт Тайгърс 6:7 (10 ининга)



---

*Дабълхедър





