Атланта почете "истинския" Крал на хоумръна, Метс развали купона (видео)

Това се случва на 8 април 1974 г., а Аарън прекратява кариерата си през 1976 г. с общо 755 хоумръна във визитката си. Смайващото постижение е подобрено едва 31 години по-късно от Бари Бондс, който се пенсионира през 2007-а с общо 762 хоумръна. Много бейзболни фенове обаче отказват да признаят новия рекорд заради безкрайните обвинения в употреба на допинг от страна на бившия слъгър на Сан Франциско Джайънтс.







По време на тържеството снощи президентът на Брейвс Тери Макгуърк заяви, че Аарън "постави рекорда за най-много хоумръни по старомодния начин", и се обърна към ветерана с думите "Ти завинаги ще останеш Краля на хоумръна за всички времена".



Говорейки пред репортерите след това, Селиг бе запитан какво мисли по въпроса, че Ханк Аарън е наречен "истинския рекордьор". "Винаги съм бил чувствителен по тази тема, но и аз съм го казвал на себе си. Смятам да оставя нещата дотук", отвърна 79-годишният Селиг, който е дългогодишен личен приятел на Аарън и през 1999 г. основа наградата "Ханк Аарън", с която оттогава ежегодно се удостоява най-добрият батер във всяка лига.







Самият Аарън първо благодари на феновете за тяхната "добрина през всичките тези много години". "Играта бейзбол бе моят начин да се освобождавам от напрежението във всяка от 23-те години, прекарани на полето. Дадох на бейзбола всичко, което имах, всичко. Всеки грам от възможностите ми да играя играта. И се опитвах да я играя така, че да накарам вас, запалянковците, да се наслаждавате все повече. Благодаря ви!", каза Аарън, подпрян върху проходилка заради претърпяна наскоро операция по смяна на тазобедрена става.



В чест на клубната легенда снощи играчите на Атланта облякоха ретро униформи в бяло-сините цветовете на тима от 70-те години и сложиха шапки със стилизирана малка буква "а", изписана в червено. Освен това Брейвс цял сезон ще играе със специална възпоменателна нашивка "40" на ръкавите.







Тъжното за 47 144 зрители на ст. "Търнър Фийлд" бе, че празничната вечер завърши с домакинско поражение на "смелчаците" с 0:4 срещу Метс. Стартерът на "гражданите" Бартоло Колон (W 1-1) изработи 7 ининга с 5 страйкаута и 6 хита без точка, а същевременно атаката на нюйоркчани се разписа 4 пъти – веднъж при уайлд пич на Аарън Харанг (L 1-1) в 3-тия ининг и три пъти при единични хитове – на Ерик Йънг в 7-ия и на Рубен Техада в 7-ия и 8-ия.







Атланта Брейвс - Ню Йорк Метс 0:4



ст. "Търнър Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ МЕТС

0

0

1

0

0

0

2

1

0

4

9

2

АТЛАНТА

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 8 АПРИЛ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Балтимор Ориолс 5:14

Бостън Ред Сокс - Тексас Рейнджърс 7:10

Торонто Блу Джейс - Хюстън Астрос 5:2

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 0:1

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 5:3



Национална лига



Филаделфия Филис - Милуоки Бруърс 4:10

Сан Франциско Джайънтс - Аризона Дайъмъндбекс 7:3

Вашингтон Нешънълс - Маями Марлинс 5:0

Чикаго Къбс - Питсбърг Пайрътс 6:7

Сейнт Луис Кардиналс - Синсинати Редс 7:5



Интерлига



Кливланд Индиънс - Сан Диего Падрес 8:6

Колорадо Рокис - Чикаго Уайт Сокс 3:15

Лос Анджелис Доджърс - Детройт Тайгърс 3:2 (10 ининга)





1