Маша Шарапова - от муза на писател до обект на изследване

Булевард

Специален кореспондент на известен тв канал, посланик на добра воля на ООН, обект на изследване от харвардска бизнес школа и пр., муза на световно известен писател на бестселъри - това са само част от проявите на Мария Шарапова в областта на световната култура. Убедете се сами.



Маша в NBC

На олимпиадата в Сочи Маша бе не само знаменосец, но и специален кореспондент на американския тв канал NBC. - Лицето на Мария излиза извън рамките на спорта, тя е една от най-фамилиарните звезди в спорта - заяви изпълнителния продуцент на NBC Джим Бел преди турнира. - Мария е расла в Сочи до 6 г., нейните роднини и приятели още живеят там, така че чакахме от нея уникален и личен поглед върху събитията. Колеги на Шарапова от NBC бяха олимпийските медалисти във фигурното пързаляне Джони Уеър, Тара Липински и Танит Белбин, както и шампионът в шорттрека Аполо Антон Оно. На трасето по бобслей компания й правеше екслекоатлетът Ато Болдън, един от най-добрите спринтьори от 90-те и четирикратен олимпийски призьор.



Във филм за ЦРУ

През 2010 г. образът на Мария бе използван в американския комедиен мултисериал "Американски татко" на Сет Макфарлейн. Сюжетът проследява смахнато семейство, в което Шарапова играе със сина на таткото от ЦРУ - Стив - абсолютен неудачник и мамин син.



В книга на Дан Браун

Преди няколко години Мария сподели в официалния си сайт впечатления от турне в Южна Америка. Любопитното е, че един от най-запомнящите се детайли бяха не мачовете на рускинята, а възторгът й от книгата на Дан Браун "Загубеният символ". "След един мач лежах върху масата за масаж и четях книгата. Изведнъж на стр. 74-та зърнах името си. Мария. Мария Шарапова! Едва не паднах от масата!" - признава рускинята, която в книгата е сравнявана с една от героините. Името й не е споменато случайно, тъй като Дан Браун е голям поклонник на тениса и на Маша в частност. В своя хит "Кодът на Да Винчи" например той споменава два пъти "Ролан Гарос".



В музикални клипове

След като през 2004 г. рускини печелят три турнира от Големия шлем, музикалната общественост веднага реагира на постижението. Братя Кристовски например споменават в своето произведение "Големият тенис" Шарапова, Дементиева, Сафина, Мискина, Кузнецова и Курникова. Групата "Ленинград" също издава песен, в чийто клип тече мач на Шарапова.



В музея на мадам Тюсо

През юли т.г. в Музея на мадам Тюсо в Хонконг ще се появи восъчна Мария Шарапова, гръмнаха медиите. Специалисти от музея на восъчните фигури са изобразили руската тенисистка с ракета в ръка, в черната спортна поличка, с която спечели „Ролан Гарос” през 2012 г. Скулптурата на тенисистката, окончателната работа над която още не е завършена, ще бъде поместена в тематическата зала на музея, където вече има копия на Дейвид Бекъм, Яо Мин и Тайгър Уудс. Сътрудниците на музея изразиха надежда, че самата Шарапова ще посети Хонконг за откриването на експозицията.



Шарапова и Gangnam Style

Победоносното шествие на планетата на Gangnam Style не остави равнодушна и Маша. На своята страница във Фейсбук тя помести снимки на една тренировка, където на почивката между занятията Мария, заедно със своя екип, танцуват под хита на южнокорейския рапър Сай.



В документални филми

Американската продуцентска компания Byzantium Productions, основана от бившия редактор на отдел "Спорт" на в. The Moscow Times Филип Джонсън, засне документалния филм "Армията на Ана: женски тенис по руски". Лентата е посветена на звездите на руския женски тенис, в т.ч. и Мария Шарапова. На корицата на DVD-то бяха поместени снимки на Шарапова и още 8 руски тенисистки, което не се понрави на Маша, според която Byzantium Productions са нарушили правата, засягащи собствената й търговска марка. Съдът обаче не сподели мнението на рускинята, като се позова на пълното право на американските кинематографисти "да създават документални филми за съвременни събития, предмети и интереси". Друг документален филм обаче - "Мария Шарапова. Раждането на една звезда" (заснет също от американски кинематографисти) излезе легално на екран през 2007 г. с непосредственото участие на Мария.



Нахрани будистки монаси

На следващия ден след приятелския мач с Винъс Уилямс в тайландския курортен град Хуа Хин през 2001 г., Шарапова взе участие в церемонията по предлагане на храна на будистки монаси. "Чаках с нетърпение тази церемония, това е нова култура за мен. Вечерта тренирах в хотелската стая, за да се представя днес както трябва" - призна Мария.



Курс в Харвард

Историята на успеха на Мария, в т.ч. и на финансовия, стана предмет за научно изследване от харвардската бизнес школа в Бостън. Днес в школата изнасят курс от лекции, посветени на начина, по който екипът на Шарапова, и най-вече нейният агент Макс Айзенбад, развиват бренда й. Курсът се представя като илюстрация на най-добрите практики и ключови компромиси в спортните и развлекателни мероприятия, както и в маркетинговите инициативи.



Посланик на Международния ден на спорта и ООН

Още през 2007 г. Шарапова става посланик на добра воля в ООН, внасяйки 100 000 долара за чернобилския проект ПРООН. Като посланик Шарапова обеща да съдейства на международните усилия, насочени към постигането на т.н. "Цели за развитие на хилядолетието", одобрени от 189 страни през 2000 г. Неотдавна Мария стана и лице на Международния ден на спорта за развитие и мир (International Day of Sport for Development and Peace). В същата роля са и петима футболисти - Роналдо, Зинедин Зидан, Дидие Дрогба, Икер Касияс и бразилката Марта – звезда в местния футбол.



"7 дни спорт"