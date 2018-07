Бейзбол Ейнджълс разпиля Астрос и взе серията (видео) 08 април 2014 | 10:47 0 0 0 0 0



Коул Калхун удари хоумрън и отбеляза общо 3 точки, а Раул Ибанес и Хауи Кендрик допринесоха с по 3 RBI за изразителния успех снощи. Джош Хамилтън пък стигна на база при всяко от своите 5 излизания на бат – веднъж с грешка, три пъти с разходка и веднъж с единичен хит, с който вкара последната точка в мача и оформи крайния резултат в 9-ия ининг.







"Смятам, че Джош влиза хубаво в броенето и това му помага. Понякога да спечели база за боли, понякога да получи по-добра топка и да търси хит", анализира мениджърът на Ейнджълс Майк Соша представянето на своя DH.



За победата от възвишението се постара левичарят Си Джей Уилсън (W 1-1), който даде само една точка от 4 хита за 8 ининга. През това време питчерът хвърли 7 страйкаута и пусна една база за боли. В 9-ия на хълма се качи Ернесто Фриери, който подсигури стартера, отстранявайки поред последните трима батери на домакините.







Карлос Корпоран отбеляза почетната точка за Астрос с хоумрън при 0:8 в 8-ия ининг. Започналият мача за Хюстън питчер Джаред Косарт (L 1-1) издържа 6 ининга, в които пое 5 точки, след като разреши 3 хита и 4 разходки.



"Струва ми се, че помогнахме не малко на съперника с някои слаби решения на нашите питчери. Лошият избор на топки доведе до няколко плодовити ининга за тях, които ни оставиха без много възможности за връщане в мача", обясни мениджърът на домакините Бо Портър.











Хюстън Астрос - Лос Анджелис Ейнджълс 1:9



ст. "Минит Мейд Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ЕЙНДЖЪЛС

3

0

0

0

1

1

3

0

1

9

8

0

ХЮСТЪН

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

1

Лос Анджелис Ейнджълс разгроми Хюстън Астрос с 9:1 като гост и взе втора поредна и общо трета победа в серията на ст. "Минит Мейд Парк" от Американската лига на Мейджър лийг бейзбол (МЛБ). Така "ангелите" излязоха крайни победители в четворния комплект, но имат еднакъв актив с "астронавтите" – 3-4, който засега отрежда на двата тима последната позиция в Западната дивизия.Коул Калхун удари хоумрън и отбеляза общо 3 точки, а Раул Ибанес и Хауи Кендрик допринесоха с по 3 RBI за изразителния успех снощи. Джош Хамилтън пък стигна на база при всяко от своите 5 излизания на бат – веднъж с грешка, три пъти с разходка и веднъж с единичен хит, с който вкара последната точка в мача и оформи крайния резултат в 9-ия ининг."Смятам, че Джош влиза хубаво в броенето и това му помага. Понякога да спечели база за боли, понякога да получи по-добра топка и да търси хит", анализира мениджърът на Ейнджълс Майк Соша представянето на своя DH.За победата от възвишението се постара левичарят Си Джей Уилсън (W 1-1), който даде само една точка от 4 хита за 8 ининга. През това време питчерът хвърли 7 страйкаута и пусна една база за боли. В 9-ия на хълма се качи Ернесто Фриери, който подсигури стартера, отстранявайки поред последните трима батери на домакините.Карлос Корпоран отбеляза почетната точка за Астрос с хоумрън при 0:8 в 8-ия ининг. Започналият мача за Хюстън питчер Джаред Косарт (L 1-1) издържа 6 ининга, в които пое 5 точки, след като разреши 3 хита и 4 разходки."Струва ми се, че помогнахме не малко на съперника с някои слаби решения на нашите питчери. Лошият избор на топки доведе до няколко плодовити ининга за тях, които ни оставиха без много възможности за връщане в мача", обясни мениджърът на домакините Бо Портър.Хюстън Астрос - Лос Анджелис Ейнджълс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 7 АПРИЛ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Балтимор Ориолс 4:2

Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 3:8

Бостън Ред Сокс - Тексас Рейнджърс 5:1

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 4:2



Национална лига



Филаделфия Филис - Милуоки Бруърс отложен

Сейнт Луис Кардиналс - Синсинати Редс 5:3



Интерлига



Кливланд Индиънс - Сан Диего Падрес отложен

Колорадо Рокис - Чикаго Уайт Сокс 8:1





Ню Йорк Янкис - Балтимор ОриолсМинесота Туинс - Оукланд АтлетиксБостън Ред Сокс - Тексас РейнджърсКанзас Сити Роялс - Тампа Бей РейсФиладелфия Филис - Милуоки БруърсСейнт Луис Кардиналс - Синсинати РедсКливланд Индиънс - Сан Диего ПадресКолорадо Рокис - Чикаго Уайт Сокс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 166

1