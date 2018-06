Бейзбол Дарвиш се включи с рекорд (видео) 07 април 2014 | 08:34 0 0 0 0 0



"Не съм направил нищо необичайно. Също така и не почувствах нищо необичайно. А това е добър знак, че всичко е наред", коментира Дарвиш (W 1-0), който не бе хвърлял от три седмици заради схващане във врата, получено в пролетните тренировки.







Дежурството на Ю нощес продължи 7 ининга, в които той направи общо 6 страйкаута, даде 7 хита и 1 база за боли, но не позволи точка и точно затова заслужи първата си победа за 2014 г.



Тя бе постигната с резултат 3:0, като атаката на "рейнджърите" се разписа в последните две нападения - в отварянето на 8-ия Елвис Андрюс изстреля двоен хоумрън, а в 9-ия Дони Мърфи прибра Адриан Белтре с единичен хит.







Същевременно трима риливъри на Тексас подсигуриха своя стартер с две защити без точка и подпечатаха третата победа на тима при 3 загуби от началото на шампионата. Тампа Бей също вече има 3 поражения, но още е на плюс заради извоюваните 4 успеха.



Отговорен за домакинската загуба на "лъчите" е риливърът Хоел Пералта (L 0-1), сервирал хоумръна на Андрюс в 8-ия ининг. Преди това започналият на възвишението Алекс Коб бе затворил 7 ининга без точка, с 6 страйкаута и едва 3 хита и разходка.











Тампа Бей Рейс - Тексас Рейнджърс 0:3



ст. "Тропикана Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТЕКСАС

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

7

0

ТАМПА БЕЙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 АПРИЛ:



Американска лига



Кливланд Индиънс - Минесота Туинс 7:10

Торонто Блу Джейс - Ню Йорк Янкис 4:6

Детройт Тайгърс - Балтимор Ориолс 1:3

Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 1:5

Хюстън Астрос - Лос Анджелис Ейнджълс 7:4

Оукланд Атлетикс - Сиатъл Маринърс 6:3



Национална лига



Ню Йорк Метс - Синсинати Редс 1:2

Маями Марлинс - Сан Диего Падрес 2:4

Вашингтон Нешънълс - Атланта Брейвс 2:1

Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 2:1

Чикаго Къбс - Филаделфия Филис 8:3

Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс 3:5

Лос Анджелис Доджърс - Сан Франциско Джайънтс 6:2



Интерлига



Бостън Ред Сокс - Милуоки Бруърс 0:4





