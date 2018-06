Водни спортове Любопитни факти за 160-ата регата Оксфорд - Кеймбридж 06 април 2014 | 14:13 0 0 0 0 0 160-та регата ОКСФОРД – КЕЙМБРИДЖ 77-81 Екипажът на Оксфорд е по-възрастен с 2 години (26 години / 24 години) Екипажът на Кеймбридж е по-тежък с 5 кг (92,3 кг / 87,3 кг)

Екипажът на Кеймбридж е по-висок със 7 сантиметра (197 см / 190 см)

В екипажа на „тъмно-сините" от Оксфорд ще гребат 4 състезатели, които през 2013 година спечелиха регата: Константин Лулудис, Малкълм Хауърд (Канада/Великобритания), Карл Хъдспайт и Сам О Конър (Нова Зеландия).

В екипажа на Кеймбридж ще гребе само един състезател участвал на регатата през 2013 година – Стийв Дудек (САЩ).

В екипажа на Кеймбридж ще гребат двама състезатели, които през 2012 година са спечелили регатата - Стийв Дудек (САЩ) и Майк Торп.

Само 6 състезатели (2 рулеви), които са родени във Великобритания, ще участват на 160-ата регата ОКСФОРД – КЕЙМБРИДЖ - THE BOAT RACE 2014: Карл Хъдспайт, Константин Лулудис и Лорънс Харви (ОКСФОРД) Майк Торп, Иво Доукинс, Иън Мидълтън (КЕЙМБРИДЖ)!

Общо 12 чужденци ще гребат на 160-ата регата ОКСФОРД – КЕЙМБРИДЖ - THE BOAT RCE 2014:

Двама от Нова Зеландия – Сторм Уру, Сам О Конър (ОКСФОРД)

Двама от Канада – Малкълм Хауърд (който има и британски паспорт), Том Уотсън (ОКСФОРД)

6-има от САЩ – Майкъл Ди Санто (ОКСФОРД), Томас Шварц (ОКСФОРД), Люк Джъкет (КЕЙМБРИДЖ), Стийв Дудек (КЕЙМБРИДЖ)!, Матю Джаксън (КЕЙМБРИДЖ), Хенри Хофстоут (КЕЙМБРИДЖ)

Един от Германия – Хелге Грютен (КЕЙМБРИДЖ)

Един от Австралия – Джошуа Хупър (КЕЙМБРИДЖ)

Малкълм Хауърд (ОКСФОРД) е най-титулувания състезател, който ще гребе в тази регата.

Малкълм Хауърд (ОКСФОРД) е най-възрастният състезател – 31 години и най-тежкият – 108,2 кг. Хауърд е най-високият гребец в лодката на „тъмно-сините" - 200 см.

Катадецът Том Уотсън (ОКСФОРД е най-лекият гребец в регатата - 72,1 кг.

Британецът Иво Доукинс (КЕЙМБРИДЖ) е най-младият гребец в регата – 20 години/203 см.

Германецът Хелге Грютен е най-високият гребец (КЕЙМБРИДЖ) – 204 см.

Рулевият на (КЕЙМБРИДЖ) Иън Мидилтън е най-младият участник в регата – 18 години.

Треньорът на ОКСФОРД Шон Боудън от 20 години участва в THE BOAT RACE. От 1992 до 1994 година в екипа на КЕЙМБРИДЖ и печели регата през 1993 година. От 1998 година Шон Боудън е треньор на ОКСФОРД, с който има 8 победи за „тъмносините“. Треньорът на КЕЙМБРИДЖ Стийв Трепмор е олимпийски шампион с осморката на Великобритания от Сидни 2000. През 2014 година Стийв Трепмор за 4-и път ще е наставник на осморката на КЕЙМБРИДЖ, като досега е печелил регатата само през 2012 година.

