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Горна Малина ще бъде домакин на втория полуфинален турнир от А НВГ

05 април 2014 | 14:54
Горна Малина ще бъде домакин на втория полуфинален турнир от А НВГ

ВК Звездец (Горна Малина) ще бъде домакин на втория полуфинален турнир в третия ешелон - А Национална волейболна група при мъжете.

Турнирът ще се проведе в два три дни от 11 до 13 април. Мачовете ще се играят в новоизградената мултифункцинална зала в Горна Малина.

Участие ще вземат отборите, завършили на първо и второ място в Североизточна и Югозападна група – Звездец (Горна Малина), Козлодуй (Козлодуй), Раковски (Димитровград) и Сливен Волей (Сливен).  

Програма на турнира:


11.04.2014 г.


17:00 часа Звездец – Сливен Волей


19:00 часа Козлодуй – Раковски


12.04.2014 г.


16:00 часа Звездец – Козлодуй


18:00 часа Сливен Волей – Раковски


13.04.2014 г.


10:30 часа Звездец – Раковски


12:30 часа Козлодуй – Сливен Волей  

Отборите, завършили на първо и второ място, ще играят на финалния турнир.

Пресцентър на БФВ


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