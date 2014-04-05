Горна Малина ще бъде домакин на втория полуфинален турнир от А НВГ

Турнирът ще се проведе в два три дни от 11 до 13 април. Мачовете ще се играят в новоизградената мултифункцинална зала в Горна Малина.
Участие ще вземат отборите, завършили на първо и второ място в Североизточна и Югозападна група – Звездец (Горна Малина), Козлодуй (Козлодуй), Раковски (Димитровград) и Сливен Волей (Сливен).
Програма на турнира:
11.04.2014 г.
17:00 часа Звездец – Сливен Волей
19:00 часа Козлодуй – Раковски
12.04.2014 г.
16:00 часа Звездец – Козлодуй
18:00 часа Сливен Волей – Раковски
13.04.2014 г.
10:30 часа Звездец – Раковски
12:30 часа Козлодуй – Сливен Волей
Отборите, завършили на първо и второ място, ще играят на финалния турнир.
Пресцентър на БФВ
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