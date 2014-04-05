Горна Малина ще бъде домакин на втория полуфинален турнир от А НВГ

ВК Звездец (Горна Малина) ще бъде домакин на втория полуфинален турнир в третия ешелон - А Национална волейболна група при мъжете.

Турнирът ще се проведе в два три дни от 11 до 13 април. Мачовете ще се играят в новоизградената мултифункцинална зала в Горна Малина.

Участие ще вземат отборите, завършили на първо и второ място в Североизточна и Югозападна група – Звездец (Горна Малина), Козлодуй (Козлодуй), Раковски (Димитровград) и Сливен Волей (Сливен).

Програма на турнира:





11.04.2014 г.





17:00 часа Звездец – Сливен Волей





19:00 часа Козлодуй – Раковски





12.04.2014 г.





16:00 часа Звездец – Козлодуй





18:00 часа Сливен Волей – Раковски





13.04.2014 г.





10:30 часа Звездец – Раковски





12:30 часа Козлодуй – Сливен Волей

Отборите, завършили на първо и второ място, ще играят на финалния турнир.

Пресцентър на БФВ