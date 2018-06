Бейзбол Национал на Италия от Минесота разнищи "белите чорапи" (видео) 04 април 2014 | 10:38 0 0 0 0 0



Роденият в щата Масачузетс 30-годишен италиански национал, помогнал на "скуадра адзура" да стигне до 7-о място в Световната класика '13, удари два двойни хита, с които прибра трима рънери в 3-тия ининг и двама в 5-ия. Освен това в 7-ия помогна на Брайън Дозиър да стигне до хоума при аут по земя.







"Очевидно имам нужда да виждам рънери пред себе си - обясни с усмивка Колабело. - Не, просто се опитвах да правя хубави суингове. Да водим с четири точки, после да изоставаме с три, да изравним, те пак да поведат и накрая ние да спечелим - това се казва характер и воля за победа!"



По средата на 5-ия ининг Туинс водеше с 5:1, но в края на 6-ия резултатът вече бе 8:5 за Уайт Сокс. В 7-ия гостите върнаха 2 точки, а в началото на 8-ия вкараха и една изравнителна, преди в затварянето на частта домакините да се разпишат отново за 9:8.







Развръзката настъпи в последния ининг, който започна с унищожителна атака на Минесота. При 2 аута и рънер на втора база първо Тревър Плъф удари единичен хит с RBI, а после сам довърши обиколката си при троен хит на Освалдо Арсия. След това остана само клоузърът Глен Пъркинс (S 1) да свърши работата си в затварянето на мача и той го стори с два аута по земя и един по въздух.



Победител излезе риливърът на гостите Калеб Тилбар (W 1-0), въпреки че пусна точка в единствения си ининг на възвишението - 8-ия. Тогава новобранецът Маркъс Семиън удари хоумрън за "белите чорапи" и те поведоха за последен път в мача. Загубата пое Мат Линдстром (L 0-1, BS 1), който вместо да запази успеха, пусна решителните две точки в 9-ия.











Чикаго Уайт Сокс - Минесота Туинс 9:10



ст. "Ю Ес Селюлър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МИНЕСОТА

0

0

3

0

2

0

2

1

2

10

9

1

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

1

0

0

3

4

0

1

0

9

13

1

В изпълнен с поредица обрати и превърнал се във втория най-резултатен мач от началото на сезона в Мейджър лийг бейзбол (МЛБ) Минесота Туинс надделя над Чикаго Уайт Сокс с 10:9 като гост в Американската лига. С най-голям принос за зрелищния успех на ст. "Ю Ес Селюлър Фийлд" бе първият бейзмен на "близнаците" Крис Колабело, който батира 2 от 5 с върховите в кариерата си 6 RBI.Роденият в щата Масачузетс 30-годишен италиански национал, помогнал на "скуадра адзура" да стигне до 7-о място в Световната класика '13, удари два двойни хита, с които прибра трима рънери в 3-тия ининг и двама в 5-ия. Освен това в 7-ия помогна на Брайън Дозиър да стигне до хоума при аут по земя."Очевидно имам нужда да виждам рънери пред себе си - обясни с усмивка Колабело. - Не, просто се опитвах да правя хубави суингове. Да водим с четири точки, после да изоставаме с три, да изравним, те пак да поведат и накрая ние да спечелим - това се казва характер и воля за победа!"По средата на 5-ия ининг Туинс водеше с 5:1, но в края на 6-ия резултатът вече бе 8:5 за Уайт Сокс. В 7-ия гостите върнаха 2 точки, а в началото на 8-ия вкараха и една изравнителна, преди в затварянето на частта домакините да се разпишат отново за 9:8.Развръзката настъпи в последния ининг, който започна с унищожителна атака на Минесота. При 2 аута и рънер на втора база първо Тревър Плъф удари единичен хит с RBI, а после сам довърши обиколката си при троен хит на Освалдо Арсия. След това остана само клоузърът Глен Пъркинс (S 1) да свърши работата си в затварянето на мача и той го стори с два аута по земя и един по въздух.Победител излезе риливърът на гостите Калеб Тилбар (W 1-0), въпреки че пусна точка в единствения си ининг на възвишението - 8-ия. Тогава новобранецът Маркъс Семиън удари хоумрън за "белите чорапи" и те поведоха за последен път в мача. Загубата пое Мат Линдстром (L 0-1, BS 1), който вместо да запази успеха, пусна решителните две точки в 9-ия.Чикаго Уайт Сокс - Минесота Туинс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 3 АПРИЛ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс отложен

Балтимор Ориолс - Бостън Ред Сокс 3:4

Тампа Бей Рейс - Торонто Блу Джейс 7:2

Хюстън Астрос - Ню Йорк Янкис 2:4

Оукланд Атлетикс - Сиатъл Маринърс 3:2 (12 ининга)



Национална лига



Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 6:7

Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс 2:3

Маями Марлинс - Колорадо Рокис 8:5

Ню Йорк Метс - Вашингтон Нешънълс 2:8

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско Джайънтс 5:8





Детройт Тайгърс - Канзас Сити РоялсБалтимор Ориолс - Бостън Ред СоксТампа Бей Рейс - Торонто Блу ДжейсХюстън Астрос - Ню Йорк ЯнкисОукланд Атлетикс - Сиатъл Маринърс(12 ининга)Синсинати Редс - Сейнт Луис КардиналсПитсбърг Пайрътс - Чикаго КъбсМаями Марлинс - Колорадо РокисНю Йорк Метс - Вашингтон НешънълсАризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско Джайънтс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 250

1