В Иран: Искаме Веласко да остане селекционер на националния ни отбор

Слуховете, че аржентинският треньор Хулио Веласко, може да напусне поста селекционер на националния отбор на Иран, предизвика бурна реакция сред феновете на волейбола в азиатската държава. Липсата на официални изявления от иранската и аржентинската федерация още повече подтикнаха феновете да създадат страница във фейсбук в защита на Хулио Веласко: "We want Velasco to remain as Iran's coach" Само за 24 часа след създаването й тя получи подкрепа от над 5000 фена, а вече подкрепата си за Хулио Веласко да остане начело на Иран искат 12 223 потребители на глобалната мрежа.