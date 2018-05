Знаменосецът на Канада е жива легенда на хокея... и за мъже, и за жени

Ако трябва да издадем книга за Олимпийския хокей на лед за жени, със сигурност на корицата или дори на двете корици на това издание е задължително да поставим канадката Хейли Уикенхайзър. Тя неслучайно бе определена от Канадския Олимпийски комитет за знаменосец по време на церемонията по откриване на XXII-ите Зимни Олимпийски Игри.

В момента нападателката на „кленовите листа” е на 35 години и се подготвя за петото си участие на Олимпиада в хокеен турнир, рекордно сред жените в този спорт. Има и едно участие на Летни Игри, в Сидни ‘2000, в отбора на Канада по софтбол.



Тя е единствената хокеистка, която се е състезавала на всеки един зимен форум, в който е включен хокеят на лед за жени – от Нагано ‘1998. Кариерата си легендата на този спорт стартира през 1993 г.



Уикенхайзър е уникална и с друго – родената в градчето Шанавон спортистка е първата жена-хокеистка, която има мачове в професионални лиги за мъже. Това става през 2003-та година с екипа на отбора от третото ниво на финландския хокей ХК Саламат, с който се класират за по-горната дивизия. Малко след това тя напуска отбора, за да се стигне до пробен период в шведския ИФК Арбора ИК от местната трета лига, където за два проведени контролни мача тя вкарва две попадения, но не й бива предложен договор. Това не я отказва от намерението да играе редом с мъже на леда и през 2008-ма тя парафира едногодишен контракт с друг състав от третата шведска лига – Ескилтсуна Линден.



Уикенхайзър бе включена в списъка на „100-те най-влиятелни човека в хокея” според реномираното списание The Hockey News, а също и за „25-те най-успени атлети” от Sports Illustrated, както и в „50-те най-влиателни жени в Канада” според by The Globe and Mail.



В кариерата си с националния отбор има един сребърен и три златни медала от предишните Олимпиади и общо седем Световни титли и пет сребърни отличия от шампионати на планетата.





Съвсем в реда на нещата е и фактът, че тя е най-резултатният и успешен играч в турнирите за жени на Олимпийски Игри. За 21 срещи тя е реализирала 16 гола и е подала за още 30, което прави 46 точки по системата гол+пас.



Хейли е братовчедка на починалия през 1999 година бивш хокеист на Монреал Кънедиънс, Ванкувър Кенакс, Ню Йорк Рейнджърс и Сейнт Луис Блус Дъг Уикенхайзър. В момента Хейли, която е капитан на Канада, живее в Калгари заедно с 13-годишния си син Ноа. Хокеистката е дипломиран кинезитерапевт от университета в Калгари, а има намерение да завърши медицинско училище и да стане доктор. Феноменалната хокеистка има и свой личен сайт.

РАЙКО СТОЯНОВ, специално за Sportal.bg