Императора Фатих Терим се срещна със Стойчо Младенов

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Кендъл Дженър почти гола на фестивала в Кан (снимки)
22-годишната моделка Кендъл Дженър шокира гостите на партито на Chopard, което е част от 71-я кинофестивал в Кан. Кралицата но модния подиум, която е луда фенка на спорта, се появи облечена почти с нищо. Красавицата от ...Виж още
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БГ Футбол
Светилото в треньорската професия Фатих Терим пристигна в хотела на ЦСКА "Сенсимар" в Сиде, съобщиха "червените" в своята официална страница в интернет. Императора, както го наричат всички в Турция, провежда треньорски курс и учебни тренировки, както и чете лекции на група млади местни специалисти.
По-късно днес за Терим е предвидена вечеря в ресторанта, където се хранят и футболистите и треньорите на ЦСКА.
Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов се срещна с Фатих Терим и двамата се отделиха на десетминутен разговор, в който Терим се поинтересува по всички спортно-технически въпроси за ЦСКА и пожела успех на отбора на ЦСКА в българското първенството.
Сред желаещите да получат по-висок лиценз за треньор е бившият турски национал Серген, който е играл с Тодор Янчев в Трабзонспор, съобщава сайтът на ПФК ЦСКА.
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(Гост) 20
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W W W . Р Е С Н А L В А Т А . С 0 М Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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Бреййй, много време му отделил, бе......Цели 10 мин !То аслъ и повече не заслужава наш Цървулан! Онзи е светило, нашият е селски наглец! Какво ли може да обсъдят за 10 мин? Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
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дано по малко хора има като тев (РАСИСТИ) щото само тъпият човек може да пише такива глупости ч`0век който няма никакви цености и който е роден ХЕЙТЕР. Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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(Гост) 6
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СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0