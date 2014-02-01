БГ Футбол Императора Фатих Терим се срещна със Стойчо Младенов 01 февруари 2014 | 19:03 0 0 0 0 21



По-късно днес за Терим е предвидена вечеря в ресторанта, където се хранят и футболистите и треньорите на ЦСКА.



Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов се срещна с Фатих Терим и двамата се отделиха на десетминутен разговор, в който Терим се поинтересува по всички спортно-технически въпроси за ЦСКА и пожела успех на отбора на ЦСКА в българското първенството.



Сред желаещите да получат по-висок лиценз за треньор е бившият турски национал Серген, който е играл с Светилото в треньорската професия Фатих Терим пристигна в хотела на ЦСКА "Сенсимар" в Сиде, съобщиха "червените" в своята официална страница в интернет. Императора, както го наричат всички в Турция, провежда треньорски курс и учебни тренировки, както и чете лекции на група млади местни специалисти.По-късно днес за Терим е предвидена вечеря в ресторанта, където се хранят и футболистите и треньорите на ЦСКА.Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов се срещна с Фатих Терим и двамата се отделиха на десетминутен разговор, в който Терим се поинтересува по всички спортно-технически въпроси за ЦСКА и пожела успех на отбора на ЦСКА в българското първенството.Сред желаещите да получат по-висок лиценз за треньор е бившият турски национал Серген, който е играл с Тодор Янчев в Трабзонспор, съобщава сайтът на ПФК ЦСКА.

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