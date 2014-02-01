ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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Императора Фатих Терим се срещна със Стойчо Младенов

01 февруари 2014 | 19:03
Императора Фатих Терим се срещна със Стойчо Младенов
Светилото в треньорската професия Фатих Терим пристигна в хотела на ЦСКА "Сенсимар" в Сиде, съобщиха "червените" в своята официална страница в интернет. Императора, както го наричат всички в Турция, провежда треньорски курс и учебни тренировки, както и чете лекции на група млади местни специалисти.

По-късно днес за Терим е предвидена вечеря в ресторанта, където се хранят и футболистите и треньорите на ЦСКА.

Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов се срещна с Фатих Терим и двамата се отделиха на десетминутен разговор, в който Терим се поинтересува по всички спортно-технически въпроси за ЦСКА и пожела успех на отбора на ЦСКА в българското първенството.

Сред желаещите да получат по-висок лиценз за треньор е бившият турски национал Серген, който е играл с Тодор Янчев в Трабзонспор, съобщава сайтът на ПФК ЦСКА.

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C И Г У P H И - MA4OBE !!
(Гост) 20
отговор
02 февруари 2014 | 11:53

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . С 0 М Рейтинг: 0 0

Бай Киро
(Гост) 19
отговор
02 февруари 2014 | 10:30

Бреййй, много време му отделил, бе......Цели 10 мин !То аслъ и повече не заслужава наш Цървулан! Онзи е светило, нашият е селски наглец! Какво ли може да обсъдят за 10 мин? Рейтинг: 0 0

brat
(Гост) 18
отговор
02 февруари 2014 | 08:57

дано по малко хора има като тев (РАСИСТИ) щото само тъпият човек може да пише такива глупости ч`0век който няма никакви цености и който е роден ХЕЙТЕР. Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 17
отговор
01 февруари 2014 | 23:54

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 16
отговор
01 февруари 2014 | 23:53

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 15
отговор
01 февруари 2014 | 23:53

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 14
отговор
01 февруари 2014 | 23:53

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 13
отговор
01 февруари 2014 | 23:53

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 12
отговор
01 февруари 2014 | 23:53

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 11
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 10
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 9
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 8
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 7
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0

BULGARINNNNNNN
(Гост) 6
отговор
01 февруари 2014 | 23:52

СМЪРТТТТТ ЗА ВСИЧКИИИИИ РЕЗАЦИИИИИ!!! СКОРОООООО ШЕЕЕЕЕ ВИ КОЛИМММММ!!! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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