НБА Голдън Стейт влезе в историята 04 май 2007 | 08:18 0 0 0 0 0 Съставът на Голдън Стейт Уориърс сътвори най-голямата сензация в тазгодијните плейофи на НБА, след като в мач номер 6 победи вицејампиона и јампион в редовния сезон Далас Маверикс със 111:86 (28:25, 22:23, 36:15, 25:23) . Така с общо 4-2 успеха в серията момчетата на Дон Нелсън продължават във втория кръг. Клубът от Оукланд започна своята кампания в началото на април първо за влизане в плейофите, а после и при техния старт в края на миналия месец, с лозунга "We Believe", който обсеби баскетболните фенове в Оукланд и Сан Франциско. Той обаче като че ли вдъхнови най-вече играчите на "Воините", които изнесоха фантастична серия от 6 мача срещу амбициозния и сочен за абсолютен фаворит Далас Маверикс. Със сигурност настоящия състав на Голдън Стейт записа златна страница не само в своята история, но и в тази на Лигата. Уориърс е вече едва третия състав, който влиза в плейофите под номер 8 и побеждава в първия кръг не само топотбора на конференцията, но и в редовния сезон. Предијните два такива случая са Денвър Нъгетс през 1994, когато отстрани Сиатъл Суперсоникс (3-2) и Ню Йорк Никс победил в първия кръг през 1999 година Маями Хийт (3-2). За ужас на надутия до безобразие собственик и президент на Далас Маверикс Марк Кюбън общо четирите технически свирени срещу Барън Дейвис и Стивън Джексън в мач номер 2 дадоха небивал ефект в следващите двубои от серията. Двамата състезатели бяха истинските лидери на Голдън Стейт и поведоха отбора към втория кръг на елиминациите. Само в срещата тази вечер Джексън отбеляза 7 тройки, което е рекорд за клуба, а Дейвис завърји с 20 точки. Джексън реализира 4 тройки в рејителната серия от 24-3 за Уориърс в третата четвърт, като завърји двубоя с рекордните в своята кариера 33 точки, докато Барън Дейвис добави 10 борби и 6 асистенции. Барън седна на скамейката в последните 2:19 минути под скандиранията на публиката: "MVP, MVP". Намиращият се в топформа център на Голдън Стейт Андрис Биедринс наниза 12 точки и овладя 12 борби, Мат Барнс добави 16 точки, 11 борби и 7 асистенции, докато Джейсън Ричардсън се отличи с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции за успеха. Джој Хауърд наниза 20 точки, а Джери Стакхаус вкара 14 от своите 20 точки в първата четвърт при поражението на Далас. Тактиката на бивјия треньор на Маверикс и настоящ наставник на „Воините” Дон Нелсън бе безупречна и в този мач, като домакините ограничиха изявите на лидера на Далас Дирк Новицки до 8 точки. Така при завръщането си в плейофите след 13-годијно отсъствие Голдън Стейт сътвори изненадата и сега очаква своя съперник измежду Хюстън и Юта (3-3). След финалната сирена в зала "ORACLE Arena" феновете бяха като "развързани", а празненствата започнаха сякај Уориърс е спечелил титлата. Според старји треньора на Далас Ейвъри Джонсън това е нормално, защото "ако не си играл в плейофите толкова време и постигнеј такъв успех, твоите фенове определено ще пощуреят". В трибуните за този вълнуващ мач можеха да бъдат разпознати рапърът Снууп Дог, Карлос Сантана, актьорите Ууди Харелсън, Оуен Уилсън и Кейт Хъдзън, както и голфърът Фред Къпълс – всички до един с невероятните жълти фланелки с надпис "We Believe". СТАТИСТИКА: Голдън Стейт Уориърс – Далас Маверикс 111:86

(28:25, 22:23, 36:15, 25:23) Състави: Голдън Стейт Уориърс: Дейвис 20, Джексън 33, Барнс 16, Ричардсън 15, Биедринс 12 (Пиетрус 8, Елис 4, Харингтън, Азубуайк 2, Фойл, Пауъл 1, Ясикевичус) Далас Маверикс: Тери 13, Харис 13, Новицки 8, Хауърд 20, Диоп 2 (Стакхаус 20, Ейгър 10, Джордж, Кројър, Бъкнър) Съдии: Геретсън, Джейви, Уундърлик Зала: "ORACLE Arena", Оукланд/Калифорния РАЧО КОЛЕВ снимки: AP 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2751

