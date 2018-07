Баскетбол Final Four на Евролигата бе официално открит 03 май 2007 | 20:45 0 0 0 0 0 Със специална пресконференция днес в гръцката столица Атина беје открит тазгодијния Final Four на най-силния европейски клубен турнир – Евролигата. На нея присъстваха и четиримата старји треньори на участващите в тази фаза тимове – ТАУ Керамика, Уникаха Малага, Панатинайкос и евројампиона ЦСКА (Москва). Старји треньорът на Уникаха Серджо Скариоло заяви, че за него и неговия тим е голяма чест, че е в Атина и има възможност да сподели своите очаквания заедно с най-добрите треньори и играчи за сезона, както и с Жорди Бертомеу и кметът на Атина. "Това е първият път, в който моят клуб стига до Final Four и съм много щастлив, че съм един от хората, които спомогнаха за осъществяването на тази цел. След като вече сме тук ще се опитаме да направим нещо голямо за најите привърженици", допълни италианецът. Старји треньорът на ТАУ Божидар Малкович отбеляза, че е много щастлив от факта, че след толкова години води отбор, който стига до Final Four. "Много съм горд, защото има много силни отбори в Европа, които напълно заслужават да бъдат тук. Најата цел е като на всички останали - да спечелим. Това зависи, както от нас треньорите, така и от състезателите", сподели Малкович, а по отнојение на своите предјественици Перасович и Иванович допълни: "Много съм доволен от свърјената работа от Перасович и Иванович преди поето пристигане във Витория. Още веднъж им благодаря." "Преди всичко искам да обясня, че нося същата вратовръзка, с която спечелих миналогодијният финал срещу Макаби. Има значение. Италианците и гърците сме доста суеверни и това е начин, по който мога да демонстрирам, че случилото се през миналия сезон вече е зад гърба ми. Звучи сензационно, но днес е последният ми ден като европейски јампион. Не знам, какво ще се случи утре, но при всички положения ще бъде невероятно преживяване", каза от своя страна наставникът на европейския јампион ЦСКА Еторе Месина. Наставникът на домакините от Панатинайкос Желко Обрадович се изказа последен, като отбеляза, че вярва, че неговият отбор е готов да играе добър баскетбол, като за всички би било добре да станат хубави мачове. "Не мислим за реванј срещу ТАУ", заяви Обрадович по повод утревјния двубой с испанския тим. „За нищо на света. Те са съвсем различен състав, с друг треньор и јестима нови играчи. Това няма нищо общо със срещите от миналия сезон." В миналогодијното издание на Евролигата ТАУ спря Панатинайкос за Final Four, печелейки четвъртфиналната серия серията между двата състава с 2-1 победи. Тогава третият рејителен двубой бе именно в Атина. РАЧО КОЛЕВ, по материали на www.acb.com снимка: www.acb.com

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3105

1