ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

ЦСКА си прибира Спас Делев

30 декември 2013 | 08:32
ЦСКА си прибира Спас Делев
Спас Делев е все по-близо до трети престой в ЦСКА, твърди вестник "Меридиан мач" в днешния си брой. Това ще стане, след като нападателят разтрогне договора си с настоящия си клуб лас Палмас. Испанският регионален вестник "Ла Провинсия" прогнозира, че Лас Палмас ще посочи вратата на българския национал, който непрекъснато е измъчван от мускулни контузии. "Ел Пистолеро от Ключ се опитва да излезе от депресията", подиграват се испанците.

От ЦСКА не отрекоха, че отново биха подали ръка на Спас Делев. Известни са проблемите на Стойчо Младенов в атака, като клубът вее се раздели с Мамади Сидибе и Християн Кировски.

Снимка: Getty Images/Guliver

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Спортни новини		 Прочетена 21913

Добави коментар ›› Коментари (47)

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ManagerTeams
(Гост) 47
отговор
03 януари 2014 | 10:25

W W W . M A N A G E R T E A M S . C O M – заповядайте и се регистрирайте в най-интересната българска онлайн футболна игра, футболен мениджър Рейтинг: 0 0

Рамбо
(Гост) 46
отговор
02 януари 2014 | 17:34

За Менди не сте прави!За този безпаричен КОЛОС си е добър(притежава спортна злоба,атлетизъм и сърце)...напомня Гай!!!Мама...ти -да !!Тои,не важи!!! Рейтинг: 0 0

ManagerTeams
(Гост) 45
отговор
02 януари 2014 | 14:50

W W W . M A N A G E R T E A M S . C O M – заповядайте и се регистрирайте в най-интересната българска онлайн футболна игра, футболен мениджър Рейтинг: 0 0

оф
(Гост) 44
отговор
02 януари 2014 | 02:08

и ти ли си бил с тоя ник бе ок щом си армеец отстъпвам... Рейтинг: 0 0

червен
(Гост) 43
отговор
31 декември 2013 | 14:12

ей, педалче, не ми пиши с ника.. но си прав за Спаско, но и Менди не пуска аванта ;) Рейтинг: 0 0

Спас Делев
(Гост) 42
отговор
31 декември 2013 | 12:35

Да ми го духат всички говеда за нова година~ Рейтинг: 0 0

до гуци
(Гост) 41
отговор
30 декември 2013 | 23:47

Ти ми ядж моя и на ТРОЙЧО ЗА ТРИ МИНУТИ-ТРИ СЛОНСКИ...!!! Рейтинг: 0 0

СД
(Гост) 40
отговор
30 декември 2013 | 20:36

А дано...само си е за там Рейтинг: 0 0

Ivan
(Гост) 39
отговор
30 декември 2013 | 20:24

Вън тоя гном мръсен!!! Рейтинг: 0 0

stoi4koffff
(Гост) 38
отговор
30 декември 2013 | 19:30

Toq bokluk za ni6to nestava Рейтинг: 0 0

ЧЕРВЕНОКОС
(Гост) 37
отговор
30 декември 2013 | 19:02

ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ КОМУНИСТИЧНЕСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ МИЛИЦИОНЕРСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БРАТЯ БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ МАФИОТСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БРАТЯ БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ АГЕНТУРЕН УРОД ЛЕФСКИ !! Рейтинг: 0 0

GRUH GRUH KWIIIK
(Гост)
30 декември 2013 | 21:59

КОЛЕДА ДОЙДЕ СВЯТА И ЗАКЛАХМЕ СВИНЯТА Рейтинг: 0 0

червен
(Гост) 36
отговор
30 декември 2013 | 18:24

вие зле ли сте бе ? Когато Любо Пенев беше треньор Спас бе един от най добрите в А група ...така че той е най добрия избор ,а не сидибе или шменди пълни олигофрени!!! Рейтинг: 0 0

АГЕНТ ТАРА
(Гост) 35
отговор
30 декември 2013 | 18:10

ДА ЗАКРИЕМ МИЛИЦИОНЕРСКО - КОМУНИСТИЧЕСКО - МАФИОТСКИЯ ИЗРОД ЛЕФСКИ !! Рейтинг: 0 0

po dobre
(Гост)
30 декември 2013 | 18:32

ЦЕЛУНЕТЕ СИНИЯТ К.Р '' АААРРРМММЕЕЕЙЙЙЦЦЦИИИ'' Рейтинг: 0 0

гуци
(Гост) 34
отговор
30 декември 2013 | 18:41

Марш у кочинпарк спасе Рамбо да ми яде сухият,син Х*Й Рейтинг: 0 0

Рамбо
(Гост) 33
отговор
30 декември 2013 | 18:01

Говеда не ви е работа къде ще е Спас!!Коментирайте си .,че Насо и Пальо са по-велики от Стоичков и Берба!!Бий тъпите -ТАПИРИ СИНИ!!!А БЕ ВИЕ СТЕ ОЛИГОФРЕНИТЕ НА СВЕТА ,НЕ САМО-ИДИОТИ...БАСИ ТЪПИТЕ УРОДИ!!!!!??? Рейтинг: 0 0

turuk makto
(Гост)
30 декември 2013 | 18:06

САМО ДА ТЕ ПИТАМ ръмбо ли си все тая сега цецка партизанката за коя купа ще играе на покойното КАДАФИ или НА НЕЗНАЙНИЯТ ВОИН ъъъъъън Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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