ЦСКА си прибира Спас Делев

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Мис България вдигна щуро моминско парти
Една от най-красивите победителки в конкурса Мис България – Нанси Карабойчева, която спечели короната през 2013 година, беше в епицентъра на щуро моминско парти, което бъдещата й кума Деляна Соколова организира ...Виж още
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БГ Футбол
Спас Делев е все по-близо до трети престой в ЦСКА, твърди вестник "Меридиан мач" в днешния си брой. Това ще стане, след като нападателят разтрогне договора си с настоящия си клуб лас Палмас. Испанският регионален вестник "Ла Провинсия" прогнозира, че Лас Палмас ще посочи вратата на българския национал, който непрекъснато е измъчван от мускулни контузии. "Ел Пистолеро от Ключ се опитва да излезе от депресията", подиграват се испанците.
От ЦСКА не отрекоха, че отново биха подали ръка на Спас Делев. Известни са проблемите на Стойчо Младенов в атака, като клубът вее се раздели с Мамади Сидибе и Християн Кировски.
Снимка: Getty Images/Guliver
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(Гост) 47
отговор
W W W . M A N A G E R T E A M S . C O M – заповядайте и се регистрирайте в най-интересната българска онлайн футболна игра, футболен мениджър Рейтинг: 0 0
(Гост) 46
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За Менди не сте прави!За този безпаричен КОЛОС си е добър(притежава спортна злоба,атлетизъм и сърце)...напомня Гай!!!Мама...ти -да !!Тои,не важи!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 45
отговор
W W W . M A N A G E R T E A M S . C O M – заповядайте и се регистрирайте в най-интересната българска онлайн футболна игра, футболен мениджър Рейтинг: 0 0
(Гост) 44
отговор
и ти ли си бил с тоя ник бе ок щом си армеец отстъпвам... Рейтинг: 0 0
(Гост) 43
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ей, педалче, не ми пиши с ника.. но си прав за Спаско, но и Менди не пуска аванта ;) Рейтинг: 0 0
(Гост) 42
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Да ми го духат всички говеда за нова година~ Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
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Ти ми ядж моя и на ТРОЙЧО ЗА ТРИ МИНУТИ-ТРИ СЛОНСКИ...!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
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А дано...само си е за там Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
отговор
Вън тоя гном мръсен!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
Toq bokluk za ni6to nestava Рейтинг: 0 0
(Гост) 37
отговор
ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ КОМУНИСТИЧНЕСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ МИЛИЦИОНЕРСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БРАТЯ БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ МАФИОТСКИ УРОД ЛЕФСКИ !! БРАТЯ БЪЛГАРИ, ДА ЗАКРИЕМ ГНУСНИЯ АГЕНТУРЕН УРОД ЛЕФСКИ !! Рейтинг: 0 0
(Гост)
КОЛЕДА ДОЙДЕ СВЯТА И ЗАКЛАХМЕ СВИНЯТА Рейтинг: 0 0
(Гост) 36
отговор
вие зле ли сте бе ? Когато Любо Пенев беше треньор Спас бе един от най добрите в А група ...така че той е най добрия избор ,а не сидибе или шменди пълни олигофрени!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
отговор
ДА ЗАКРИЕМ МИЛИЦИОНЕРСКО - КОМУНИСТИЧЕСКО - МАФИОТСКИЯ ИЗРОД ЛЕФСКИ !! Рейтинг: 0 0
(Гост)
ЦЕЛУНЕТЕ СИНИЯТ К.Р '' АААРРРМММЕЕЕЙЙЙЦЦЦИИИ'' Рейтинг: 0 0
(Гост) 34
отговор
Марш у кочинпарк спасе Рамбо да ми яде сухият,син Х*Й Рейтинг: 0 0
(Гост) 33
отговор
Говеда не ви е работа къде ще е Спас!!Коментирайте си .,че Насо и Пальо са по-велики от Стоичков и Берба!!Бий тъпите -ТАПИРИ СИНИ!!!А БЕ ВИЕ СТЕ ОЛИГОФРЕНИТЕ НА СВЕТА ,НЕ САМО-ИДИОТИ...БАСИ ТЪПИТЕ УРОДИ!!!!!??? Рейтинг: 0 0
(Гост)
САМО ДА ТЕ ПИТАМ ръмбо ли си все тая сега цецка партизанката за коя купа ще играе на покойното КАДАФИ или НА НЕЗНАЙНИЯТ ВОИН ъъъъъън Рейтинг: 0 0