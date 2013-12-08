Реал Мадрид Real Madrid

Реал Мадрид 6:0 Селта

последен:
12.05.2018

Виляреал - Реал Мадрид

следващ:
19.05.2018

създаване: 1902г.
стадион: Сантиаго Бернабеу
президент: Флорентино Перес
треньор: Зинедин Зидан
web: Реал Мадрид

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Коя българска спортистка е най-красива?
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Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола

Христо Стоичков ще участва в първото издание на турнира по голф Legends Trophy, в което участват бивши звезди на футбола.Камата е известен любител на този аристократичен спорт, като по него го запали бившият му треньор ...

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Булевард

Кристиано вече има восъчен двойник в Мадрид

08 декември 2013 | 11:48
Кристиано вече има восъчен двойник в Мадрид
Португалската футболна мегазвезда Кристиано Роналдо бе увековечен и в Мадрид. Головага машина на Реал Мадрид беше гост на официалното откриване на негово восъчно копие в музея за восъчни фигури в испанската столица в събота и позира до своя двойник.

Съвсем наскоро 28-годишният играч и кандидат №1 за "Златната топка" тази година обяви, че ще открие на родния си остров Мадейра музей, посветен на... Кристиано Роналдо.

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БОЯН ЧУЛКОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 11427

Добави коментар ›› Коментари (18)

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ИнтернетПари
(Гост) 18
отговор
09 декември 2013 | 07:11

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rm
(Гост) 17
отговор
08 декември 2013 | 20:16

the best player in the world Рейтинг: 0 0

e
(Гост) 16
отговор
08 декември 2013 | 19:29

от това по грозен не могат да те направат Рейтинг: 0 0

samo real
(Гост) 15
отговор
08 декември 2013 | 16:58

do 2 nie na maikati i dadahme istinski kopelda4e Рейтинг: 0 0

./.
(Гост)
08 декември 2013 | 23:21

яж на коня х*я бе капу.т малък. Рейтинг: 0 0

Liogay Messhit
(Гост) 14
отговор
08 декември 2013 | 16:16

АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0

Liogay Messhit
(Гост) 13
отговор
08 декември 2013 | 16:16

АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0

Liogay Messhit
(Гост) 12
отговор
08 декември 2013 | 16:16

АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0

Da
(Гост) 11
отговор
08 декември 2013 | 15:45

Признвам ,че кристиано е най-големия но СЛЕД МЕСИ. това е било така , така е сега и така ще продължи за огромно негово разочарование. Искате или не гения от Росарио не е от тази планета. Алчното португалче ще си остане неговата СЯНКА Рейтинг: 0 0

Arsenal
(Гост) 10
отговор
08 декември 2013 | 15:36

Голям!!!Колкото и да го плюят,Кристиано е от друга планета.А и пример за подрастващите,как от бедно семейство с много труд се става легенда.За парите и жените няма смисъл да се коментира.Със сигурност ще стане голмайстор на Мадрид. Рейтинг: 0 0

Фен на боб с наденицa
(Гост) 9
отговор
08 декември 2013 | 14:49

М.р.Ъ.с.Е.н П.е.Д.а.Л !! Рейтинг: 0 0

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(Гост) 8
отговор
08 декември 2013 | 14:07

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Фен на Алюр
(Гост) 7
отговор
08 декември 2013 | 13:54

ТЪП Г.Е.Й! Рейтинг: 0 0

ЕМИНЕМ
фен на: --- 6
отговор
08 декември 2013 | 13:32

Децата пак му ядат лай.ната. Ех... ще разберете все някога и вие що е истински футболст. Съвършен футболист. Не прост дрибльор със смешни умения в другите аспекти на играта. Рейтинг: 0 0

LEVSKI SOFIA
(Гост) 5
отговор
08 декември 2013 | 13:08

Кристиано е най-големият, независимо какво говорят тука отдолу хейтърите! Рейтинг: 0 0

GEQ DUZPALDO
(Гост) 4
отговор
08 декември 2013 | 12:58

Сигурно и восъчнnия Аналдо е ГЕЙ Рейтинг: 0 0

s
(Гост)
08 декември 2013 | 15:26

гей ама приятелката му е обявена за най-красивото футболно гадже а ти некав още девствен лолио необръснал още мустака си Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                   Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола
                
                
                   Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола

                 
                
              

              

                
                  
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                  Това тяло се поддържа с много спорт (галерия)

                 
                
              

              

                
                  
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Силвана Чаушева: Важно е никога да не се отказваш
25 февруари 2018

Бившата нападателка на Марица (Пловдив) и националка на България   Силвана Чаушева, която в края на лятото премина в италианския Бусто  Арсицио говори пред Worldvolley.com.
Българката се успя бързо да се адаптира ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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