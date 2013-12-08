Кристиано вече има восъчен двойник в Мадрид

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Стоичков ще играе голф с Батистута и Гуардиола
Христо Стоичков ще участва в първото издание на турнира по голф Legends Trophy, в което участват бивши звезди на футбола.Камата е известен любител на този аристократичен спорт, като по него го запали бившият му треньор ...Виж още
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Булевард
Португалската футболна мегазвезда Кристиано Роналдо бе увековечен и в Мадрид. Головага машина на Реал Мадрид беше гост на официалното откриване на негово восъчно копие в музея за восъчни фигури в испанската столица в събота и позира до своя двойник.
Съвсем наскоро 28-годишният играч и кандидат №1 за "Златната топка" тази година обяви, че ще открие на родния си остров Мадейра музей, посветен на... Кристиано Роналдо.
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(Гост) 18
отговор
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(Гост) 17
отговор
the best player in the world Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
от това по грозен не могат да те направат Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
do 2 nie na maikati i dadahme istinski kopelda4e Рейтинг: 0 0
(Гост)
яж на коня х*я бе капу.т малък. Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
АЗ СЪМ Д.Е.Ф.E.К.Т.Е.Н ГНОМ И ЗАВИЖДАМ НА РОНАЛДО, ЗАЩОТО НЕ МОГА ДОРИ ДА СИ МЕЧТАЯ ДА СЪМ ПОНЕ НАПОЛОВИНА ДОБЪР КОЛКОТО НЕГО!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Признвам ,че кристиано е най-големия но СЛЕД МЕСИ. това е било така , така е сега и така ще продължи за огромно негово разочарование. Искате или не гения от Росарио не е от тази планета. Алчното португалче ще си остане неговата СЯНКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Голям!!!Колкото и да го плюят,Кристиано е от друга планета.А и пример за подрастващите,как от бедно семейство с много труд се става легенда.За парите и жените няма смисъл да се коментира.Със сигурност ще стане голмайстор на Мадрид. Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
М.р.Ъ.с.Е.н П.е.Д.а.Л !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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(Гост) 7
отговор
ТЪП Г.Е.Й! Рейтинг: 0 0
фен на: --- 6
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Децата пак му ядат лай.ната. Ех... ще разберете все някога и вие що е истински футболст. Съвършен футболист. Не прост дрибльор със смешни умения в другите аспекти на играта. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Кристиано е най-големият, независимо какво говорят тука отдолу хейтърите! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Сигурно и восъчнnия Аналдо е ГЕЙ Рейтинг: 0 0
(Гост)
гей ама приятелката му е обявена за най-красивото футболно гадже а ти некав още девствен лолио необръснал още мустака си Рейтинг: 0 0