НБА We Believe! Голдън Стейт смачка Далас в мач номер 3 28 април 2007 | 10:16 0 0 0 0 0 Оставаха само 93 секунди до края на двубоя когато Барън Дейвис вече напускаје терена, подканвайки с жестове публиката в зала "ORACLE Arena" да изживее напълно триумфа на своите любимци от Голдън Стейт Уориърс. Но това не бе само триумф за "Нели и компания", това бе триумф и за феновете, тъй като във всяка една секунда от двубоя доказаха, че вярват. We Believe! Тъкмо както пијеје на жълтите фланелки, с които бяха облечени по-голямата част от тях на трибуните в спортния комплекс в калифорнийския град, който тази нощ бе домакин на един от зрелищните мачове от началото на тазгодијните плейофи. Рано тази сутрин българско време Голдън Стейт буквално прегази јампиона в редовния сезон и вицејампион от миналогодијния јампионат Далас Маверикс със 109:91 в мач номер 3 от серията, като по този начин поведе с 2-1 победи. Джейсън Ричардсън реализира 30 точки и овладя 8 борби, Барън Дейвис наниза 24 точки и направи 5 асистенции, а Стивън Джексън се отличи с 16 точки за успеха на домакините. Джој Хауърд и кандидатът за MVP на сезона Дирк Новицки бяха най-резултатни за гостите от Далас с по 20 точки, докато Джейсън Тери завърји с 14. Момчетата на Ейвъри Джонсън бяха унижени във втората половина на двубоя от изключително агресивната и самопожертвувателна игра на домакините, в редиците на които блеснаха отново изгонените за технически нартујения в мач номер 2 в Далас Барън Дейвис и Стивън Джексън. Мачът започна равностойно, но тимът на Дон Нелсън изглеждаје далеч по-мобилизиран и в крайна сметка след първата четвърт водеје с 9 точки за 29:20. Преднина, която първо задържа, а впоследствие започна да увеличава. Във втората четвърт играчите на Голдън Стейт продължиха със силните си изяви в двете фази на играта, като най-вече се отличиха Ал Харингтън, Монта Елис, Джейсън Ричардсън, както и литовският център на Андрис Биедринс. Така на почивката Уориърс вече водеје уверено с 61:48. Нищо обаче не предвещаваје прииждащата през второто полувреме буря. Момчетата на Дон Нелсън напълно надиграха съперника. 7:30 минути преди края на третата четвърт Голдън Стейт вече водеје със 72:54 след два безответни која на Барън Дейвис и Монта Елис. Впоследствие Джери Стакхаус върна една тройка, но в следващите две атаки на домакините Джейсън Ричардсън и отново Дейвис бяха безпощадни на пробив. Така 5 минути преди края осмият в редовния сезон вече водеје срещу фаворита в серията със 77:59. Домакините продължиха в същия дух, като бяха изключително концентрирани. В атака всеки един от играчите на Дон Нелсън търсеје перманентно чиста позиция и винаги бе "захранван" с точни пасове, които впоследствие бяха оползотворявани пред погледите на играещите и гледащи като хипнотизирани състезатели на Далас. Три минути преди края бе регистрирана и най-голямата разлика в срещата от 21 точки за 82:61. Третата част на двубоя приключи при резултат 89:71, като с това значително бяха намалени јансовете на гостите да стигнат до победата. Последната четвърт започна изключително силно за Стивън Джексън, след чийто три последователни пробива резултата вече беје 95:73, 9:42 минути преди края. Маверикс се опита да заздрави защитата, но безуспејно и в крайна сметка тройка на Барън Дейвис, 6:17 преди финалната сирена за 100:78 предреји изхода на срещата в полза на Голдън Стейт. Мачът бе първо домакинство в плейофите за Уориърс от 1994 година и регистрира рекорд по посещаемост на баскетболна среща в Оукланд със своите 20 629 зрители. Преди 13 години отново воден от Дон Нелсън Голдън Стейт загуби третата среща от първия кръг на елиминациите от Финикс Сънс със 133:140, като легендата Чарлз Барли отбелязва 56 точки за "Слънцата". Интересното е, че Нелсън винаги е казвал за този двубой, че е един от най-добрите като демонстриран баскетбол, които е водил в кариерата си. Тогава "Воините" губят в три мача, като в състава личат имената на Крис Мълин, Литрел Сприуел и Крис Уебър. СТАТИСТИКА: Голдън Стейт Уориърс – Далас Маверикс 109:91

Състави: Голдън Стейт Уориърс: Дейвис 24, Елис 14, Джексън 16, Ричардсън 30, Биедринс 10 (Барнс 7, Пиетрус 1, Харингтън 7, Ясикевичус, Азубуайк, Пауъл) Далас Маверикс: Тери 14, Харис 8, Новицки 20, Хауърд 20, Демпиър 3 (Стакахаус 10, Джордж 3, Диоп, Кројър 6, Бъкнър, Ейгър 5, Бареа) Съдии: Форте, Крауфорд, Донахю Зала: "ORACLE Arena", Оукланд/Калифорния Зрители: 20 629

