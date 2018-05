Иън Милар сподели страстта си към Glenfiddich

Глобалния посланик на уискито Glenfiddich Иън Милар работи за една от най-популярните уиски дестилерии в света, а както ценителите знаят, Glenfiddich е най-награждаваният сингъл малц в света.От 2000 г. насам, Glenfiddich е получил повече награди, отколкото всяко друго малцово уиски в две от най-престижните състезания в света - International Wine & Spirit Competition и International Spirits Challenge. Това е единствената марка, която има два представители в ТОП 10 на малцовите уискита- Glenfiddich 12 YO и Glenfiddich 15 YO.Glenfiddich 15 YO е първият 15 годишен малц, който влиза в първите десет най-продавани сингъл малц в света. Уискито е комплекс от аромати на сладък горски мед и ванилия, комбинирани с аромат на тъмни плодове. Удивително гладко като текстура и с голяма дълбочина на вкуса, при който се комбинират шери, марципан, канела и джинджифил, подправки, мед и плодове.Много и все любопитни подробности има около Glenfiddich 18 YO. Произведено в малки, индивидуално номерирани партиди, Glenfiddich 18 Year Old съчетава едно докосване на плодова сладост от испанскато дърво Oloroso и усещане на дъб от традиционните американски дъбови бурета. След като се "оженят" в големи дървени бъчви за минимум 3 месеца, неговите богати и меки аромати се съчетават, създавайки изключително гладко и забележително дълбоко малцово уиски с нотки на печени ябълки, подправки и дъб. Всяка партида е уникална и е на изключително високо качество.19-годишния Glenfiddich Age of Discovery е завършил отлежаването си в Мадейра бъчви. Този богат и възхитителен на вкус Glenfiddich Single Malt Whisky Scotch търпеливо отлежава в бъчви от традиционен американски дъб и испански дъбови бъчви. В последствие се прехвърля в дъбови бъчви, използвани преди това за изисканото Мадейра вино, за окончателното му съзряване. Той има дълбок земен аромат на зрели смокини и портокалов мармалад. Уискито притежава богат и пикантен вкус с нотки на канела, смачкан черен пипер и карамелизирани плодове.Иън Милар е роден в Питлохри в Пъртшир, Шотландия, през 1953. Той се присъединява към William Grant & Sons през 1998 и в момента е глобален посланик на марката Glenfiddich, след като е постигнал кариера, която задоволява неговата страст към уискито и амбициозния му подход към работата. Иън има над 35-годишен опит с шотландското уиски, натрупан в редица дестилерии, на различни технически и продуктови позиции, включително бутилиране, смесване, дестилиране и складиране. Преди да се присъедини към William Grant & Sons, Иън е бил мениджър на дестилиране в Bladnoch, Mortlach, Blair Athol, Dalwhinnie, Linkwood и дестилерии Glen Elgin, а в William Grant & Sons е бил мениджър на дестилиране на Glenfiddich и Balvenie. Милар е активен член на местното общество в Дъфтаун, където споделя любовта си към уискито чрез провеждане на редовни дегустации за ентусиасти като част от ролята му на вице-председател на Дъфтаун 2000 и съучастник в организирането на фестивали за уиски в Дъфтаун. Също така е и член на Keepers of the Quaich. Посланикът на марката е женен за Анеке и в момента живее в Спейсайд, близо до дестилерията Glenfiddich. Поради огромния успех на уискито, Иън прекарва все повече време в пътуване по света и споделяне на страстта си към Glenfiddich в САЩ, Канада и Великобритания.