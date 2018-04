Тенис БФТ подкрепя I Can Too на Турнира на шампионките 22 октомври 2013 | 14:08 0 0 0 0 2 Най-значимото спортно състезание в България за 2013 г. – Garanti Koza WTA Турнир на шампионките се ангажира социално с Фондация И АЗ МОГА / I Can Too в подкрепа на деца със специални нужди.



Garanti Koza WTA Турнир на шампионките и Българската федерация по тенис, партньор и поддръжник на I Can Too, за втора поредна година ще посрещнат в турнира, който ще се проведе от 29 октомври до 3 ноември 2013 г. в зала „Арена Армеец” в София, Цветана Пиронкова. Най-добрата българска тенисистка е посланик на инициативата на И АЗ МОГА: „С тениска I Can Too - Носиш Надежда“.



Освен на корта, феновете на Пиронкова ще имат възможност да видят своята любимка и на благотворителния щанд с тениски и аксесоари на I Can Too. На него те ще срещнат и други лица на И АЗ МОГА, от които да получат автограф.



„За Garanti Koza WTA Турнир на шампионките партньорството с фондация И АЗ МОГА е голяма чест. I Can Too застава зад ценности, които са част от мисията на Българската федерация по тенис: равнопоставеност и интегриране на хората в неравностойно положение“, каза Стефан Цветков, директор на турнира и председател на Българската федерация по тенис.

