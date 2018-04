Кание предложи брак на Ким като подарък за РД

Рапърът Кание Уест е направил истинска изненада за 33-ия рожден ден на своята любима Ким Кардашян, разтръбиха американските медии. След като през юни двамата станаха родители на момиченце, сега двамата са решили да узаконят връзката си. Специално за празника на риалити звездата Кание наел стадиона на бейзболния Сан Франциско Джайънтс - "AT&T Park" и й е предложил брак пред семейството и близките, с които са празнували заедно. На таблото за резултата било изписано: "Мооооля те, омъжи се за мееен!!!", а бившата съпруга на баскетболиста от НБА Крис Хъмфрис моментално казала "Да".На стадиона е имало оркестър с 50 музиканти, а след като Ким е приела предложението на рапъра, са били пуснати десетки фойерверки и са зазвучали песните "Young and Beautiful" на Лана Дел Рей и хитът на самия Кание - "Knock You Down". Разбира се, Ким се е сдобила и с огромен 15-каратов диаментен пръстен.