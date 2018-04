Тенис Павлюченкова и Корне допълниха осмицата за София 22 октомври 2013 | 11:04 0 0 0 0 2



Така Великолепната осморка включва Цветана Пиронкова, Ана Иванович (Сърбия), рускините Мария Кириленко, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, Симона Халеп (Румъния), Саманта Стоусър (Австралия) и Ализе Корне.



Павлюченкова се класира за Турнира на шампионките, след като спечели титлите в Монтерей (Мексико) и Ойерас (Португалия). Още през юли московчанката изяви желание да дойде в България.







„Ще ми бъде приятно да се класирам за София. Мислех си за това, докато играех в Монтерей. В главата ми се въртеше: "Трябва да спечелиш титлата и ще имаш шанс да участваш на Турнира на шампионките". Играла съм в Бали и винаги е прекрасно да завършиш сезона с такъв турнир на красиво място”, заяви 22-годишната московчанка в ексклузивно интервю за официалния сайт на Турнира.



В момента Анастасия е 26-а в световната ранглиста, а е достигала до №13 в класацията.



Ализе Корне, която е №27 в подреждането, зае осмото място и за четвърти път ще дойде в България. Чаровната тенисистка от Ница миналата година беше резерва в турнира в „Арена Армеец”, но не успя да влезе в игра. През 2010 и 2011 година французойката игра на турнира на ITF в София, като при първото си участие беше обявена и за „Мис”.



Корне си осигури класиране за турнира, след като победи в Страсбург (Франция) през месец май.



Garanti Koza WTA Tournament of Champions е с награден фонд 750 000 долара. Това е петото издание на заключителното издание, в което участват тенисистки, спечелили титли от турнири от категория „интернешънъл”, и второ в България. Жребият ще бъде изтеглен в понеделник, 28 октомври. От вторник до петък следващата седмица са двубоите от груповата фаза, като първата среща е с начален час 17:00. В събота са полуфиналите, а в неделя от 17:20 часа е финалната среща, която е и последната среща от календара на Женската тенис асоциация за 2013 година.



