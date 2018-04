Един милион гледали вечното дерби

Излъчването на първото от поредицата от 6 (шест) дербита между ЦСКА Левски през този сезон продължи близо 4 часа в ефира на TV7 и достигна близо един милион зрители пред екраните, съобщават от телевизията. В периода на излъчване на мача TV7 регистрира рекордна гледаемост, отбелязвайки близо 38% пазарен дял (All 4+).Първо място по гледаемост регистрират и студиата преди и след прякото предаване на срещата, които отбелязаха съответно 17% и 23% пазарен дял (All 4+). Без изненада рекордно висока е гледаемостта в София, като близо 63% от столичани са предпочели да гледат сблъсъка на грандовете, а в най-гледаните минути от двубоя този процент надвишава 84% (Sofia 18-49).20 камери и екип от шестима журналисти показаха всичко важно и интересно преди, по време и след края на двубоя в събота. В студиото гостуваха Димитър Телкийски и Георги Велинов, а екипът на TV7 предаде на живо всички отзиви от двубоя, интервюта с президенти на двата отбора, треньори, футболисти. "Екипът на спортната редакция се справи отлично с мача и резултатите не са случайни.Показахме всичко важно както на стадиона, така и извън него. Предстоят много мачове в ефира на TV7 и NEWS7, като стремежът е да повишим още повече качеството", коментира Миляна Велева, директор Новини и актуални предавания. Стабилни резултати отбелязаха и неделните мачове по NEWS7 - Локомотив Пловдив - Славия с пазарен дял над 7% и Лудогорец Литекс с пазарен дял 7% (All 4+).