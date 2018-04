Бейзбол Дежа вю: Бостън срещу Сейнт Луис в Световните серии на MLB (видео) 20 октомври 2013 | 13:30 0 0 0 0 1



Бостън триумфира пред 38 823 запалянковци на препълнения ст. "Фенуей Парк" благодарение на голям шлем на Шейн Викторино, оформил крайния резултат в 7-ия ининг. Домакините влязоха в седмото си нападение при пасив от 1:2, но бързо напълниха базите срещу стартера Макс Шързър (L 2-1) и сменилия го при 1 аут риливър Дрю Смайли. Тогава на възвишението се качи Хосе Верас (BS 1), който хвърли светкавични 2 страйка срещу Викторино, но третата му топка бе изстреляна в орбита.







Преди това Ред Сокс бе повел с 1:0 в 5-ия чрез единичен хит на Джакоби Елсбъри, позволил на Ксандер Богартс да отбележи от втора база. Още 6-ия обаче Тайгърс обърна резултата, след като при пълни бази Виктор Мартинес пласира сингъл с 2 RBI. И двете точки на гостите отидоха на сметката на започналия като питчер за Бостън Клей Букхолц, който бе сменен след 4 хита, 2 бази за боли и двама завещани рънери за 5+ ининга на работа.



До края на мача от булпена на домакините излязоха общо петима риливъри, сред които Джуничи Тазава (W 1-0), получил победата заради един-единствен аут - третия в 7-ия ининг, а последен на хълма по традиция се качи клоузърът Коджи Уехара (S 5). 38-годишният японец затвори мача с 2 страйкаута в 9-ия и получи наградата за най-полезен играч (MVP) във финала на АЛ. От началото на плейофите ветеранът запази общо 5 победи на Ред Сокс, включително последните 3 от серията за титлата в лигата.







Миналата нощ пък Сейнт Луис лиши 46 899 зрители на своя ст. "Буш" от какъвто и да било драматизъм, разрушавайки суперзвездния питчер на Лос Анджелис Клейтън Кършоу (L 1-2) за по-малко от 5 ининга. Поведена от Карлос Белтран, атаката на Кардиналс навъртя 4 точки в 3-тия и още 5 в 5-ия, като основният кандидат за наградата "Сай Йънг" бе свален от възвишението след 10 хита и 7 точки за 4+ ининга.



36-годишният Белтран батира 3 от 4 с 2 RBI и отбелязана точка и най-сетне сбъдна мечтата си да играе в Световните серии. Досега в 16-годишната си кариера пуерториканският аутфилдер три пъти остана на крачка от върховната сцена във Висшата лига, след като отборите му загубиха общо 6 мача за класиране в Есенната класика – през 2004 г. Хюстън Астрос изпусна аванс от 3-2 във финала на НЛ срещу... Сейнт Луис Кардиналс, през 2006 г. Ню Йорк Метс падна в мач №7 срещу... Сейнт Луис Кардиналс, а през 2012 г. самият Сейнт Луис Кардиналс пропиля преднина от 3-1 срещу Сан Франциско Джайънтс.







Победител в съдбоносния двубой този сезон излезе стартерът на Сейнт Луис Майкъл Уака (W 3-0), който бе провъзгласен за MVP във финала на НЛ. Онзи ден 22-годишният новобранец изработи 7 ининга с 2 хита и без точка и спечели и третия си старт в своето дебютно участие в плейофите.



Битката за титлата между Ред Сокс и Кардиналс ще е повторение на Световните серии от 2004 г., когато "червените чорапи" зашлевиха съперника си с 4-0 победи и спечелиха шампионата за първи път след 86-годишна пауза. Както тогава, така и сега домакинското предимство ще е на страната на Бостън благодарение на победата на Американската лига в Мача на звездите. Откриващите два мача са на ст. "Фенуей Парк" на 23-24 октомври, а на 26-27 октомври серията до 4 победи ще продължи на ст. "Буш". При необходимост от още двубои Сейнт Луис ще домакинства в мач №5 на 28 октомври, а евентуалните последни две срещи ще се играят на терена на Бостън на 30-31 октомври.







ПЛЕЙОФИ В MLB 2013





АМЕРИКАНСКА ЛИГА



Финал №6, 19 октомври



Бостън Ред Сокс - Детройт Тайгърс 5:2 (4-2 в серията)



ст. "Фенуей Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ДЕТРОЙТ

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

8

1

БОСТЪН

0

0

0

0

1

0

4

0

Х

5

5

1

Финал №6, 18 октомври



Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис Доджърс 9:0 (4-2)



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ДОДЖЪРС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

СЕЙНТ ЛУИС

0

0

4

0

5

0

0

0

Х

9

13

0

Сейнт Луис Кардиналс - Лос Анджелис Доджърс(4-2)

