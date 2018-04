Бейзбол Ред Сокс се прибира на "Фенуей Парк" с аванс от 3-2 (видео) 18 октомври 2013 | 10:33 0 0 0 0 1



Тази нощ Наполи откри резултата с изстрел срещу стартера на "тигрите" Анибал Санчес (L 2-1), пратил топката дълбоко зад централния аутфилд. За по-сигурно при уайлд пич на стартера в 3-тия ининг първият бейзмен на Бостън отбеляза още една точка и наду разликата до 4:0, понеже в предишното нападение Дейвид Рос и Джакоби Елсбъри заслужиха по 1 RBI съответно с двоен и единичен хит.







После атаката на Детройт пробва да върне тима в мача и почти успя, след като в три поредни нападения от 5-ия до 7-ия ининг на таблото бе записана по 1 точка за домакините. Първо Мигел Кабрера прибра рънер със сингъл, после същото стори Браян Пеня, а накрая Кабрера получи още 1 RBI заради продуктивен дабъл плей.



Булпенът на Ред Сокс все пак изпълни своята задача и подсигури започналия Джон Лестър (W 2-1) с финални 2 ининга без точка. Победата запази клоузърът Коджи Уехара (S 4), който осигури последните 5 аута в срещата.







"Нашите момчета знаят много добре къде се намират – увери мениджърът на Бостън Джон Фаръл. – Но в същото време знаят още по-добре, че не бива да изпреварват събитията, защото до голямата цел остава още само една, но най-важната крачка. Това ще бъде и фокусът в играта ни, когато в събота бъде хвърлена първата топка."



Като стартиращи питчери в мач №6 са предвидени Клей Букхолц (12-1 през сезона; 0-0 в плейофите) за Бостън и Макс Шързър (21-3; 2-0) за Детройт. Двубоят започва утре в 16,37 ч. източноамериканско време (23,37 ч. в България).











ПЛЕЙОФИ В MLB 2013



Американска лига





Финал №4, 16 октомври



Детройт Тайгърс - Бостън Ред Сокс 7:3 (2-2 в серията)



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

БОСТЪН

0

0

0

0

0

1

1

0

1

3

12

0

ДЕТРОЙТ

0

5

0

2

0

0

0

0

Х

7

9

0

Детройт Тайгърс - Бостън Ред Сокс 3:4 (2-3)



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

БОСТЪН

0

3

1

0

0

0

0

0

0

4

10

0

ДЕТРОЙТ

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

10

1

1