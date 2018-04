Европейски футбол Моуриньо: В Англия дори враждебността е по-различна от тази в Испания 17 октомври 2013 | 20:31 0 0 0 2 13



"Тери възстановява своето самочувствие. През последните няколко години той не играеше много, имаше проблеми на терена, извън терена, няколко пъти бе наказван по различни причини, преживя контузии, налагаше му се да работи с мениджъри, които нямаха достатъчно доверие в него. В определен момент изглеждаше, че кариерата му върви в грешна посока. Дори аз, който бях толкова далеч, се чудех какво става с това момче. Дали има психологически, или физически проблеми? Щастлив съм, че той доказва, че все още е топ играч. Джон играе на позиция, на която възрастта не е от толкова голямо значение. Той доказа качествата си. Заради това, което направи за Челси в последното десетилетие, заслужава подкрепа", заяви Моуриньо.



Специалния направи и друго любопитно признание. На почти всеки стадион в Англия, където Челси гостува, португалецът е посрещан с популярната сред феновете песен "F*ck Off, Mourinho". Моу обаче не се обижда от тези скандирания, а дори напротив - доволен е от вниманието, което му оказват привържениците. "Обичам да играем на " Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо даде любопитно интервю за английския вестник "Гардиън", в което предложи своето обяснение за проблемите на капитана Джон Тери в последните години и сподели за пореден път колко по-щастлив се чувства в Англия в сравнение с Испания."Тери възстановява своето самочувствие. През последните няколко години той не играеше много, имаше проблеми на терена, извън терена, няколко пъти бе наказван по различни причини, преживя контузии, налагаше му се да работи с мениджъри, които нямаха достатъчно доверие в него. В определен момент изглеждаше, че кариерата му върви в грешна посока. Дори аз, който бях толкова далеч, се чудех какво става с това момче. Дали има психологически, или физически проблеми? Щастлив съм, че той доказва, че все още е топ играч. Джон играе на позиция, на която възрастта не е от толкова голямо значение. Той доказа качествата си. Заради това, което направи за Челси в последното десетилетие, заслужава подкрепа", заяви Моуриньо.Специалния направи и друго любопитно признание. На почти всеки стадион в Англия, където Челси гостува, португалецът е посрещан с популярната сред феновете песен "F*ck Off, Mourinho". Моу обаче не се обижда от тези скандирания, а дори напротив - доволен е от вниманието, което му оказват привържениците. "Обичам да играем на " Стамфорд Бридж " и да усещам страстта на нашите фенове, които се радват, че съм от тяхната страна. Заедно с това обаче харесвам и гостуванията, където усещам как привържениците подкрепят своя тим, посрещайки ме враждебно. Това не е агресия. Ако феновете на Челси в Норич скандират "Жозе Моуриньо", останалите отговарят с "F*ck Off, Mourinho. Не мисля, че това е някаква агресивна враждебност. По-добре е, отколкото да ме игнорират. Ако случайно бях мениджър на Норич, те също щяха да скандират името ми. Тук, в Англия, дори враждебността е различна. Когато отидеш в Испания, например, ти казват "Hijo de puta Portugues" (б.р. - Португалски кучи син). Знаеш, че това е изречено с много по-дълбоки чувства. Истинска омраза. Тук е различно. Иронията е много по-голяма. Когато не печеля, "вече не съм специален". Разбирам това и ми харесва".

