Тенис Сам Стоусър събира информация за София 17 октомври 2013 | 11:54 0 0 0 0 0 Австралийката Саманта Стоусър е поредното голямо име в световния тенис, което ще участва на Garanti Koza WTA Tournament of Champions, който започва на 29 октомври в столичната зала "Арена Армеец". 29-годишната бивша шампионка от US Open не скри вълнението си от факта, че ще играе в България на заключителния турнир на Женската тенис асоциация. "Добра новина за всички, класирах се да играя на Турнира на шампионките в София!", възкликна Стоусър на своята Фейсбук страница. В момента 19-ата в световната ранглиста тенисистка е на турнира в Москва. Вчера Сам усилено търсеше информация за българската столица в интернет. Тя остана впечатлена от забележителностите и се зарече да разгледа по-голямата част от тях. Стоусър изпадна във възторг от катедралата "Св. Александър Невски", съобщиха от отдел "Комуникации" на WTA. Саманта Стоусър доби право да участва на Garanti Koza WTA Tournament of Champions почти в последния момент. Тя спечели турнира от категория "Интернешънъл" в Осака миналата седмица и така се класира. За бившата №4 в света това ще бъде второ участие в турнир на шампионките. Интересен е фактът, че тенисистката от Бризбейн се класира за първото издание в Бали през 2009 година, след като взе титлата... отново в Осака. За бившата №4 в света това ще бъде второ участие в турнир на шампионките. Интересен е фактът, че тенисистката от Бризбейн се класира за първото издание в Бали през 2009 година, след като взе титлата... отново в Осака.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 531

1