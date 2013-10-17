Повериха ЦСКА - Левски на Георги Йорданов

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БГ Футбол
Георги Йорданов ще бъде главен съдия на дербито от 13-ия кръг на "А" група ЦСКА - Левски. Срещата е в събота от 16,00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". По-рано през сезона на рефера бе поверено и пловдивското дерби Ботев - Локомотив.
Ивайло Стоянов пък ще ръководи неделния сблъсък между Лудогорец и Литекс.
19.10.2013 г. /Събота/ 16.00 ч.
ЦСКА - ЛЕВСКИ /Сф/
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КРУМ СТОИЛОВ ИВО КОЛЕВ,
4-ти ВЕСЕЛИН МИШЕВ ДАС ВИХРЕН МАНЕВ ХРИСТО РИСТОСКОВ
19.10.2013 г. /Събота/ 16.00 ч.
НЕФТОХИМИК /Бс/ - ПИРИН /Г.Д/
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ СВЕТОСЛАВ ДИНЕВ,
4-ти ПЕТЪР СТОЙЧЕВСКИ ДАС ИВАН КИРИЛОВ АТАНАС ДИМИТРОВ
19.10.2013 г. /Събота/ 18.00 ч.
БЕРОЕ /Ст.З/ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС /Бс/
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЛАМЕН ХИНКОВ,
4-ти АТАНАС БОЗЕВ ДАС СТОЯН ДЕНЕВ БОЯН СЛАВКОВ
20.10.2013 г. /Неделя/ 16.00 ч.
ЛОКОМОТИВ /Пд/ - СЛАВИЯ /Сф/
ГЕОРГИ ИГНАТОВ ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ,
4-ти АНТОАН ГЕОРГИЕВ ДАС ДИМИТЪР АНДРЕЕВ БОРИСЛАВ КОЛЕВ
20.10.2013 г. /Неделя/ 16.00 ч.
ЧЕРНО МОРЕ /Вн/ - ЛЮБИМЕЦ /Любимец/
ТАСКО ТАСКОВ ДИМИТЪР СТОИЛОВ МЛАДЕН МАРИНОВ,
4-ти СТАНИМИР ИЛКОВ ДАС МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ
20.10.2013 г. /Неделя/ 16.00 ч
ЛОКОМОТИВ /Сф/ - БОТЕВ /Пд/
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ,
4-ти ДЕНИЗ СОКОЛОВ ДАС НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АНГЕЛ АНГЕЛОВ
20.10.2013 г. /Неделя/ 18.00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ /Рз/ - ЛИТЕКС /Лч/
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДИЯН ВЪЛКОВ НИКОЛАЙ МАРКОВ,
4-ти ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ ДАС РАДАН МИРЯНОВ СТАНИСЛАВ СТАВРОВ
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(Гост) 13
отговор
с тоя съдия 1:0 за говедата още преди да е почнал мача мръсна перука за това мръсния комунистически син обор е най мразен в цялата страна Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
МРЕТЕ ГОВЕДА Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Перуката пак опорочи столичното дерби с този "съдия". Левскарите магат да се радват вече, че са победили. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
нищо ново, лецки пак със съдията си идва, страхххх, страхххх:))) Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Свине отсега ревете ама ще ви мачкаме яко и на терена извън него!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Йорданов е известен във футболните среди още, като счетоводителят на Борислав Михайлов. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Перуката спусна протежето си за да изпълни задачата си! Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Ще се пържиш в ада Йорданов ако свириш пак като миналят път. Внимавай!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
пак говедо ни сложиха,ще има дуспи за рогатите,но ние пак ще ги бием,САМО ЦСКААААААААА Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
ПОДУЯНСКА ПОДЛОГА Е ТАЯ МИЖИТУРКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
но ние сме от левски , и ще размажем уеффски , че и чорбата ще бъде издухана , Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
ви ева маата на сайта Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
само уефффцки Рейтинг: 0 0