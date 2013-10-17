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БГ Футбол

Повериха ЦСКА - Левски на Георги Йорданов

17 октомври 2013 | 11:43
Повериха ЦСКА - Левски на Георги Йорданов
Георги Йорданов ще бъде главен съдия на дербито от 13-ия кръг на "А" група ЦСКА - Левски. Срещата е в събота от 16,00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". По-рано през сезона на рефера бе поверено и пловдивското дерби Ботев - Локомотив.

Ивайло Стоянов пък ще ръководи неделния сблъсък между Лудогорец и Литекс.

19.10.2013 г. /Събота/  16.00 ч.
ЦСКА  -  ЛЕВСКИ  /Сф/
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ    КРУМ СТОИЛОВ   ИВО КОЛЕВ,
4-ти ВЕСЕЛИН МИШЕВ   ДАС  ВИХРЕН МАНЕВ   ХРИСТО РИСТОСКОВ
 
19.10.2013 г. /Събота/  16.00 ч.
НЕФТОХИМИК /Бс/  - ПИРИН  /Г.Д/
ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ  ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ  СВЕТОСЛАВ ДИНЕВ,
4-ти  ПЕТЪР СТОЙЧЕВСКИ   ДАС  ИВАН КИРИЛОВ  АТАНАС ДИМИТРОВ
 
19.10.2013 г. /Събота/  18.00 ч.
 
БЕРОЕ  /Ст.З/  -  ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС /Бс/
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ   НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ  ПЛАМЕН ХИНКОВ,
4-ти АТАНАС БОЗЕВ   ДАС  СТОЯН ДЕНЕВ    БОЯН СЛАВКОВ
 
20.10.2013 г. /Неделя/  16.00 ч.
 
ЛОКОМОТИВ /Пд/  -  СЛАВИЯ  /Сф/
ГЕОРГИ ИГНАТОВ   ПАВЛИН МИХАЙЛОВ   ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ,
4-ти АНТОАН ГЕОРГИЕВ   ДАС  ДИМИТЪР АНДРЕЕВ  БОРИСЛАВ КОЛЕВ  
 
20.10.2013 г. /Неделя/  16.00 ч.    
ЧЕРНО МОРЕ  /Вн/  - ЛЮБИМЕЦ /Любимец/
ТАСКО ТАСКОВ  ДИМИТЪР СТОИЛОВ  МЛАДЕН МАРИНОВ,
4-ти   СТАНИМИР ИЛКОВ  ДАС  МИХАИЛ  ЙОРДАНОВ ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ
 
20.10.2013 г. /Неделя/  16.00 ч
ЛОКОМОТИВ  /Сф/   - БОТЕВ /Пд/
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ  ВАЛЕНТИН   ДОБРЕВ  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ,
4-ти ДЕНИЗ СОКОЛОВ      ДАС   НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ   АНГЕЛ АНГЕЛОВ
 
20.10.2013 г. /Неделя/  18.00 ч.     
ЛУДОГОРЕЦ /Рз/  - ЛИТЕКС  /Лч/          
ИВАЙЛО СТОЯНОВ  ДИЯН ВЪЛКОВ  НИКОЛАЙ МАРКОВ,
4-ти ЕМИЛ ВАНГЕЛОВ   ДАС   РАДАН МИРЯНОВ   СТАНИСЛАВ СТАВРОВ

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Спортни новини		 Прочетена 1757

Добави коментар ›› Коментари (13)

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dd72
(Гост) 13
отговор
19 октомври 2013 | 09:28

с тоя съдия 1:0 за говедата още преди да е почнал мача мръсна перука за това мръсния комунистически син обор е най мразен в цялата страна Рейтинг: 0 0

KILLER
(Гост) 12
отговор
18 октомври 2013 | 18:52

МРЕТЕ ГОВЕДА Рейтинг: 0 0

Чорбара
(Гост) 11
отговор
18 октомври 2013 | 15:44

Перуката пак опорочи столичното дерби с този "съдия". Левскарите магат да се радват вече, че са победили. Рейтинг: 0 0

po4na se pak s drugite na
(Гост) 10
отговор
18 октомври 2013 | 01:29

нищо ново, лецки пак със съдията си идва, страхххх, страхххх:))) Рейтинг: 0 0

Real
(Гост) 9
отговор
17 октомври 2013 | 22:05

Свине отсега ревете ама ще ви мачкаме яко и на терена извън него!!! Рейтинг: 0 0

ВНИМАВАЙТЕ че ...
(Гост) 8
отговор
17 октомври 2013 | 15:04

Йорданов е известен във футболните среди още, като счетоводителят на Борислав Михайлов. Рейтинг: 0 0

Говежа
(Гост) 7
отговор
17 октомври 2013 | 15:04

Перуката спусна протежето си за да изпълни задачата си! Рейтинг: 0 0

Lucifer
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2013 | 14:13

Ще се пържиш в ада Йорданов ако свириш пак като миналят път. Внимавай!!!!! Рейтинг: 0 0

cska
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2013 | 13:40

пак говедо ни сложиха,ще има дуспи за рогатите,но ние пак ще ги бием,САМО ЦСКААААААААА Рейтинг: 0 0

dps poduqne
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2013 | 12:26

ПОДУЯНСКА ПОДЛОГА Е ТАЯ МИЖИТУРКА Рейтинг: 0 0

да
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2013 | 12:07

но ние сме от левски , и ще размажем уеффски , че и чорбата ще бъде издухана , Рейтинг: 0 0

BOKLUCI
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2013 | 12:03

ви ева маата на сайта Рейтинг: 0 0

KUNCHO
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2013 | 11:59

само уефффцки Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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