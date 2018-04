Голф Ясни са групите за първите два кръга на PGA Championship 03 август 2013 | 15:10 0 0 0 0 0



По традиция носителите на титлите от първите три мейджър трофея през годината играят рамо до рамо в първите два кръга. Австралиецът Адам Скот, шампион от "Мастърс"-а, ще гледа отблизо изявите на победителя от US Open Джъстин Роуз, както и на носителя на купата от The Open Championship 2013 Фил Микелсън.



Сред другите интересни групи е тази на Греъм Макдауъл, Ърни Елс и Бил Хаас. Шампионът от Огъста през 2012 година Бъба Уостън е заедно с Тим Кларк и Лий Уестууд. Защитаващият титлата си от PGA Championship Рори Макилрой пък ще открие тазгодишната си кампания заедно с Виджей Синг и Мартин Каймер.



Турнирът PGA Championship ще се проведе между 8 и 11 август в "Оук Хил Кънтри Клъб" в Ню Йорк.



ГРУПИТЕ ЗА ПЪРВИТЕ ДВА КРЪГА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!

