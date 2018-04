Покер Виж това, за да си наясно с Platinum Masters Сезон 2 02 август 2013 | 15:04 0 0 0 0 0



Този път имаме страхотно покер лятото на нашето Черноморие, при това започват да се оформят традиции. След успешния



– Сезон 2



Heads Up Challenge 7-8 август



Ако ще предизвикваш някой на покер двубой – хедс-ъп играта е идеална за целта. Затова и очакваме Heads Up Challenge турнирът от Сезон 2 на Platinum Masters да е сред най-интересните турнири в програмата тази години. Ето важните неща за турнира:



• Вход: €215

• Старт: 7 август, 18:00

• Места: макс. 64

• Начален стак: 5,000 чипа

• Нива: 20 мин.



Входът за турнира е €215, но с максимум 64 места билетите може да свършат бързо – в последния момент, с други думи, е малко вероятно да има места.



Екипът на



Този турнир започва на 7 август и за него чрез жребий ще бъдат определени два потока, А и Б, от по 16 двойки играчи. Поток А ще започне своите мачове в 18:00 часа и се играе докато останат 16 играча за кръг 2. Следва изиграването на 1-ви кръг за Поток Б. Отново се играе до последните 16 играча, които продължават в кръг 2.



ВАЖНО: Ако отпаднеш от 1-ви кръг на Поток А, може да се включиш отново в турнира, ако има незаети места в Поток Б.



След изиграването на първи кръг за двата потока се тегли нов жребий, при който играчите от двата потока оформят нови 16 двойки. Те пък ще излъчат 16-те играча за кръг 3. След като играчите за кръг 3 са определени се провежда нов жребий и се определят 8 двойки, от които ще останат 8-те финалиста за ден 2 на турнира.



Всички, които достигнат ден 2 ще играят три последователни кръга до излъчването на победителя. И 8-те финалиста получават дял от наградния фонд.



Deep stack challenge 9-10 август



Второто събитие от програмата отново се играе в два дни. Ето важната информация:



• Вход: €500

• Старт: 9 август: 18:00

• Места: макс. 120

• Начален стак: 25,000 чипа

• Нива: 60 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 4 нива.



Турнирът ще стартира на 9 август в 18:00 часа, с допълнението, че настаняването по игралните маси ще започне 30 минути по рано. Началният стак в турнира е 25,000 чипа, с нива по 60 минути и 45 минути почивка за вечеря след изиграване на първите две нива. Следващите почивка са по 15 минути на всеки две нива. След изиграването на ниво #10 играта ще бъде спряна и ще продължи на следващия ден (10 август) от 18:00 часа.



За да започне всичко както си му е реда в ден 2, най-добре е всички, които продължат във втория игрален ден да бъдат в покер залата около 17:45 часа. Така ще могат да присъстват на жребия за места и собственоръчно да разопаковат пликовете съдържащи игралните им чипове. След подновяване на турнира се играе до излъчване на победител, с почивка на всеки две нива – първата 45 минути за вечеря и всяка следваща по 15 минути.



Shootout Challenge 11 август



Едно от няколкото нови предизвикателства тази година е турнир #3 от 18:00 на 11 август, отново с вход €215, но с места за максимум 36 играча. Тук обаче в възможна късна регистрация през първите 3 нива, ако има незаети места. Ето нещата за турнира подредено:



• Вход: €215

• Старт: 11 август: 18:00

• Формат: 6 макс.

• Места: макс. 36

• Начален стак: 6,000 чипа

• Нива: 40 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 3 нива.



Началният стак е 6,000 чипа, с нива по 40 минути и ще се играе на 6 маси като на всяка маса с по макс. 6 играча на маса. За да се класираш за финалната маса трябва да отстраниш всички играчи от своята маса. След като всяка маса определи победител се пристъпва към финалната маса. Играе се до излъчването на победител в турнира.



Jackpot Challenge A&B 12-13 август



Следват два идентични и в същото време напълно самостоятелни турнира, в два поредни дни. Входът за всеки един от двата е €109, с макс. 100 играча на турнир и късна регистрация през първите 5 нива.



• Вход: €109

• Старт: 12 и 13 август, 18:00

• Места: макс. 100 на турнир

• Начален стак: 5,000 чипа

• Нива: 25 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 5 нива.



БОНУС: Към наградния фонд и на двата турнира ще има по €1,000 добавени.

Всеки от турнирите започва в 18:00, съответно на 12 и 13 август. Началният стак е 5,000 чипа, с нива на 25 минути, като и двата турнира се играят до излъчване на победител.



Освен добавените пари към наградния фонд, играчите които достигнат финалната маса и в двата турнира печелят следните допълнителни кеш награди както следва:



• За достигане на финална маса в двата турнира – €100

• За достигане на финалната 6-ца в двата турнира – €200

• За достигане на финалната 3-ка в двата турнира – €500

• За спечелването на двата турнира - €1,000



Добрата игра съчетана с постоянство се възнаграждава!



PL Omaha Challenge 12 август



Традицията от миналата година се запазва и всички Omaha фенове ще могат да премерят сили в това събитие. Входът за турнира е €215, като късната регистрация е възможна през първите 3 нива.



Турнирът ще стартира в 20:00 на 12 август. Играчите започват с 6,000 чипа при продължителност на игралните нива – 40 минути. Играе се Pot Limit Omaha HI при максимум 8 играча на маса. Играе се до излъчването на победител.



• Вход: €215

• Старт: 12 август, 20:00

• Формат: 8 макс.

• Места: макс. 36

• Начален стак: 6,000 чипа

• Нива: 40 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 3 нива.



Win the Button Challenge 13 август



Поредното събитие, което прави дебют в тазгодишната програма на Platinum Masters. Входът за турнира е €55, като късната регистрация е възможна през първите 5 нива.



• Вход: €55

• Старт: 13 август, 20:00

• Начален стак: 5,000 чипа

• Нива: 25 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 5 нива.



Турнирът ще започне в 20:00 на 13 август. Играчите започват с 5,000 чипа а нивата са с продължителност 25 минути. Играе се NL Texas Hold`em на пълни маси (10 играча). Различното тук, е че играчът, който спечели ръката е на дилърската позиция (на бутона) за следващата ръка. Ако същият играч спечели ръката отново, запазва дилърската си позиция и за следващата ръка.



• В случай на Split Pot, бутонът се мести една позиция на ляво.

• В случай на Main Pot и няколко Side Pot, бутонът се печели от играча спечелил последния Side Pot.



Super Knockout Challenge 14 август



В последния турнир програмата обикновено има доста емоции около всяко. Входът за турнира е €215, с късна регистрация възможна през първите 3 нива.



• Вход: €215

• Старт: 14 август: 18:00

• Начален стак: 6,000 чипа

• Нива: 40 мин.

• Късна регистрация: Възможна през първите 3 нива.



Турнирът ще стартира в 18:00 часа на 14 август. Играчите започват с 6,000 чипа при продължителност на нивата 40 минути. Гледай да отстраниш колкото можеш повече конкуренти, защото за всеки отстранен опонент от турнира получаваш €100. Играе се до излъчването на победител. Пожелаваме ти да си ти?



Пожелаваме успех на всички в Platinum Masters Poker Challenge Series Сезон 2 – бъдете щастливи и печеливши на Слънчев бряг това лято. Успех!

