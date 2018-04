Травмите продължават да мъчат Остуйзен, ще пропусне и PGA Championship

Голф

Световният номер 12 Луис Остуйзен е принуден да се откаже от последния за сезона мейджър турнир в голф календара - US PGA Championship. Причина за това са здравословните проблеми, които 30-годишният южноафриканец продължава да има. Шампионът от The Open Championship през 2010 година страда от различни травми от началото на сезона - на врата, гърба и бедрото.



След като не премина "кът"-а на "Мастърс"-а в Огъста, Остуйзен се отказа след осем дупки в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Южноафриканският голфър не игра и на The Open Championship по-рано този месец.



Очакваше се Остуйзен да бъде възстановен от контузиите и да се появи за турнира WGC Bridgestone Invitational през тази седмица, но това няма да бъде възможно. Според последната информация състоянието на голфъра не позволява той да участва и на PGA Championship в Ню Йорк (8 - 11 август).



"Наистина е много разочароващо, че ще пропусна толкова много и все престижни турнири, казва в изявление Остуйзен. - Опитвам се да се справя с тези контузии още от началото на сезона и е изключително важно да дам нужното време на тялото си, за да се възстанови", завършва състезателят, който ще бъде извън игра поне още два месеца.