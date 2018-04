Грандиозният спектакъл "The Wall" пристига в България

Британският музикант от легендарните Pink Floyd Роджър Уотърс ще представи спектакъла си The Wall в София. Шоуто ще бъде на 30 август 2013 на националния стадион "Васил Левски".За да станете свидетел на най-мащабното шоу правено някога, Банка ДСК ви предлага да се възползвате от възможността да закупите чрез ДСК Директ онлайн билети със специална отстъпка от 5% от стандартната цена:Музикални критици и милиони фенове определят The Wall като най-доброто, най-мащабното и най-грандиозно шоу, което са виждали. Роджър Уотърс е един от основателите на британската група Pink Floyd. През 1979 той създава един от най-популярните и обичани албуми за всички времена - The Wall . Автобиографичната рок опера, която той ще представи в България, е базирана на преживяванията на самия Уотърс. Спектакълът The Wall е изпълнен с аудио и визуални ефекти, включващи падането на Берлинската стена, прелитащи самолети, съживяване на учителя марионетка Пинк и много други.

Ангажиран с различни благотворителни каузи, Роджър Уотърс отделя специално внимание в шоуто си на децата. Може би най- емоционалната част от спектакъла са кадрите на радостни деца, които са изненадани от завръщането у дома на техните бащи, сражавали се в Ирак и Афганистан. Бащата на Уотърс загива по време на Втората световна война. Този факт остава отпечатък върху музикалната легенда.Във всяка страна, в която представя THE WALL , Роджър Уотърс кани 15 деца на сцената, които изпълняват с него класиката “Another Brick in the Wall”. Това ще се случи и у нас на концерта в София. Вече се подбират децата, които ще имат уникалната възможност да пеят и танцуват редом с легендата.