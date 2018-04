Бейзбол Джамби с исторически хоумрън за Кливланд (видео) 30 юли 2013 | 11:25 0 0 0 0 0



Така роденият на 8 януари 1971 г. Джамби стана най-възрастният играч в MLB с победоносен хоумрън. Предишният рекордьор Ханк Аарън е бил с 42 дни по-млад, когато удря последния решителен хоумрън в своята забележителна кариера – на 11 юли 1976 г. срещу Тексас Рейнджърс.







Тази нощ Джамби се появи като пинч-хитър на мястото на игралия като DH Марк Рейнолдс и си хареса още третото хвърляне на риливъра на гостите Рамон Тронкосо (L 1-3). При броене 1-1 някогашното величие на Оукланд Атлетикс и Ню Йорк Янкис изстреля бързата топка на доминиканеца чак в декоративните храсти зад централния аутфилд и елегантно направи триумфалната обиколка на базите.



В знак на признателност ветеранът бе посрещнат на хоума от целия отбор на Кливланд, включително от мениджъра Тери Франкона. А по-късно получи и традиционния леден душ с течността от хладилната кофа в дъгаута.







"Ще взема да хвана пневмония. Малко съм старичък за такива закачки – пошегува се Джамби, който вече има общо 436 хоумръна в 19-годишната си кариера във Висшата лига. – Не, сериозно, всъщност обожавам това. Цял сезон повтарям, че един играч не е по-важен от останалите и победата зависи от всички нас. Просто съм развълнуван, че все още съм част от това."



Другите 2 точки за Индиънс вкараха Карлос Сантана със саможертвен флай за 1:0 във 2-рия ининг и Асдрубал Кабрера с филдърс чойс за 2:2 в 6-ия. Междувременно атаката на Уайт Сокс бе успяла да обърне резултата в своя полза с 2 точки в отварянето на 6-ия ининг – Адам Дън удари двоен хит с RBI и сам отбеляза при последвалия единичен на Пол Конерко.







Като стартери на възвишението започнаха десничарят Зак Макалистър за Кливланд и левичарят Джон Данкс за Чикаго, но никой от тях не повлия пряко на крайния резултат. Победата получи клоузърът на "племето" Крис Перес (W 3-1), след като не пусна точка в началото на 9-ия ининг.







Кливланд Индиънс - Чикаго Уайт Сокс 3:2



ст. "Прогресив Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

6

1

КЛИВЛАНД

0

1

0

0

0

1

0

0

1

3

4

2

Джейсън Джамби влезе като резерва в 9-ия ининг и само с едно замахване реши двубоя между Кливланд Индиънс и Чикаго Уайт Сокс от Американската лига на Мейджър лийг бейзбол (MLB). 42-годишният ветеран откри последното нападение с хоумрън и изведе "индианците" до домакински успех с 3:2 в първата среща от четворна серия срещу "белите чорапи" на ст. "Прогресив Фийлд".Така роденият на 8 януари 1971 г. Джамби стана най-възрастният играч в MLB с победоносен хоумрън. Предишният рекордьор Ханк Аарън е бил с 42 дни по-млад, когато удря последния решителен хоумрън в своята забележителна кариера – на 11 юли 1976 г. срещу Тексас Рейнджърс.Тази нощ Джамби се появи като пинч-хитър на мястото на игралия като DH Марк Рейнолдс и си хареса още третото хвърляне на риливъра на гостите Рамон Тронкосо (L 1-3). При броене 1-1 някогашното величие на Оукланд Атлетикс и Ню Йорк Янкис изстреля бързата топка на доминиканеца чак в декоративните храсти зад централния аутфилд и елегантно направи триумфалната обиколка на базите.В знак на признателност ветеранът бе посрещнат на хоума от целия отбор на Кливланд, включително от мениджъра Тери Франкона. А по-късно получи и традиционния леден душ с течността от хладилната кофа в дъгаута."Ще взема да хвана пневмония. Малко съм старичък за такива закачки – пошегува се Джамби, който вече има общо 436 хоумръна в 19-годишната си кариера във Висшата лига. – Не, сериозно, всъщност обожавам това. Цял сезон повтарям, че един играч не е по-важен от останалите и победата зависи от всички нас. Просто съм развълнуван, че все още съм част от това."Другите 2 точки за Индиънс вкараха Карлос Сантана със саможертвен флай за 1:0 във 2-рия ининг и Асдрубал Кабрера с филдърс чойс за 2:2 в 6-ия. Междувременно атаката на Уайт Сокс бе успяла да обърне резултата в своя полза с 2 точки в отварянето на 6-ия ининг – Адам Дън удари двоен хит с RBI и сам отбеляза при последвалия единичен на Пол Конерко.Като стартери на възвишението започнаха десничарят Зак Макалистър за Кливланд и левичарят Джон Данкс за Чикаго, но никой от тях не повлия пряко на крайния резултат. Победата получи клоузърът на "племето" Крис Перес (W 3-1), след като не пусна точка в началото на 9-ия ининг.Кливланд Индиънс - Чикаго Уайт Сокс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В MLB ОТ 29 ЮЛИ:



Американска лига



Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 1:2

Тексас Рейнджърс - Лос Анджелис Ейнджълс 4:3

Оукланд Атлетикс - Торонто Блу Джейс 9:4



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 9:2

Маями Марлинс - Ню Йорк Метс 5:6

Атланта Брейвс - Колорадо Рокис 9:8 (10 ининга)

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс 0:5

Сан Диего Падрес - Синсинати Редс 2:1





Бостън Ред Сокс - Тампа Бей РейсТексас Рейнджърс - Лос Анджелис ЕйнджълсОукланд Атлетикс - Торонто Блу ДжейсПитсбърг Пайрътс - Сейнт Луис КардиналсМаями Марлинс - Ню Йорк МетсАтланта Брейвс - Колорадо Рокис(10 ининга)Чикаго Къбс - Милуоки БруърсСан Диего Падрес - Синсинати Редс Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 272

1