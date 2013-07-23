СТК към БФС прекрати договорите на 53 футболисти и двама треньори - шест са от ЦСКА

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БГ Футбол
На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:
футболист клуб дата
1. Акиф Гюнай Юсеин Локомотив Пд 19.06.2013 г.
2. Алесандро Маркети Ботев Вц 24.06.2013 г.
3. Асен Кирилов Георгиев Ботев Вц 18.06.2013 г.
4. Атанас Георгиев Аршинков Пирин Рг 07.05.2013 г.
5. Атанас Николаев Димитров Литекс 20.06.2013 г.
6. Беадир Сабриев Беадиров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
7. Божидар Любомиров Стойчев ЦСКА 17.07.2013 г.
8. Борислав Вл. Борисов Любимец 14.06.2013 г.
9. Валери Иванов Михайлов Светкавица Тщ 19.07.2013 г.
10. Веселин Л. Цветковски Монтана 20.06.2013 г.
11. Владимир Атанасов Бахъров ЦСКА 18.06.2013 г.
12. Георги Ангелов Божанов Берое 02.07.2013 г.
13. Георги Стоянов Мечечиев Локомотив Пд 01.07.2013 г.
14. Гийерме Да Соуса Лудогорец 30.06.2013 г.
15. Димитър Цанков Мичков Ботев Пд 01.07.2013 г.
16. Диян Милчев Стоянов Черно море 10.07.2013 г.
17. Ерхан Джихан Мехмед Светкавица Тщ 20.05.2013 г.
18. Златко Христов Богоев Пирин Рг 07.05.2013 г.
19. Иван Георгиев Бандаловски ЦСКА 28.06.2013 г.
20. Иван Стоянов Коконов Славия 12.06.2013 г.
21. Кирил Найденов Акалски Берое 01.07.2013 г.
22. Кристиан Кр. Петров ЦСКА 18.06.2013 г.
23. Мартин Василев Тошев Славия 02.07.2013 г.
24. Меджнун Динчер Мехмед Лудогорец 27.06.2013 г.
25. Милен Георгиев Иванов ЦСКА 18.06.2013 г.
26. Мирослав Будьонов Антонов Славия 25.06.2013 г.
27. Михаил Мирославов Милчев Славия 02.07.2013 г.
28. Мишел Платини ЦСКА 28.06.2013 Г.
29. Невен Венелинов Венков Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
30. Неманя Милисавлиевич Лудогорец 08.07.2013 г.
31. Николай Ал. Младенов Любимец 10.07.2013 г.
32. Николай Велков Дюлгеров Славия 17.05.2013 г.
33. Николай Веселинов Христов Ботев Вц 24.06.2013 г.
34. Николай Димитров Димитров Калиакра 01.06.2013 г.
35. Орелиен Нгейтала Лола Черноморец Бс 01.07.2013 г.
36. Петър Ангел Станев Монтана 04.07.2013 г.
37. Петър Младенов Патев Черноморец Бс 01.07.2013 г.
38. Роналд Дончев Донев Светкавица Тщ 20.06.2013 г.
39. Самуел Камацола Черно море 17.06.2013 г.
40. Себастиян Комел Черно море 01.07.2013 г.
41. Симеон Иванов Иванов Любимец 07.06.2013 г.
42. Слави Петков Шопов Любимец 07.06.2013 г.
43. Станко Георгиев Йовчев ЦСКА 18.07.2013 г.
44. Стоян Колев Петров Черноморец Бс 21.06.2013 г.
45. Стоян Стоянов Георгиев Славия 25.06.2013 г.
46. Теодор Маринов Скорчев Берое 21.06.2013 г.
47. Теро Юхани Мантула Лудогорец 30.06.2013 г.
48. Тихомир Николаев Трифонов Черноморец Бс 01.07.2013 г.
49. Томас Мариус Конов Монтана 04.07.2013 г.
50. Томи К. Костадинов Литекс 01.07.2013 г.
51. Христо Р. Александров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
52. Цветомир Ивелинов Цонков Черноморец Бс 01.07.2013 г.
53. Четин Мухарем Садула Локомотив Пд 16.07.2013 г.
треньор клуб дата
1. Георги Борисов Станков Монтана 10.06.2013 г.
2. Николай Ангелов Митов Левски 16.07.2013 г.
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(Гост) 9
отговор
samo ne i yovchev xD Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Да ви еба в некадърниците! Списъка ви е пълен с грешки! Коя патка го е набирала бе! Кой цървул го е прегледал да ви еба майката и некадърна! Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
ТЕЯ СМОТАНЯЦИ НЕ РАЗБРАХА ЛИ, ЧЕ СА НЕ ЛЕГИТИМНИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Щом Теро Мантула е бил с прекратен договор, как така е играл срещу Берое и Слован ? Рейтинг: 0 0
(Гост)
ми... нелегитимно :)))) освен ако няма преподписване :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Станко Йовчев??? ДА ВЯРВАМ ЛИ НА ОЧИТЕ СИ?!?!?! :))) Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Тея от смешното БФС продължават да измекярстват , тея са за затвор всичките. Те всички съдилища им казаха нелегетимно сте и досега и от този момент нататък и тея мижитурки сини вместо да се вземат в ръце и вземат мерки да си пооправят бакиите малко от малко те с типчния нагъл и безочлив стил продължават да взимат решения, е това вече минава всякакви граници по наглост. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 3
отговор
Станко Йовчев...... Оттървахме сееееееееее Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
тези след като са нелигитимни бямат право да прекратяват договори по взаймни стгласие ама сега ако всички клубове си търсят правата ще настане голям хаос и фифа може да ни изкл затова просто ще се свика събрание и ще изберат нови измекяри :) станко напуска цска много жалко :д Рейтинг: 0 0
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(Гост) 1
отговор
Тия нали са нелигитимни. Рейтинг: 0 0