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ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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СТК към БФС прекрати договорите на 53 футболисти и двама треньори - шест са от ЦСКА

23 юли 2013 | 14:20
СТК към БФС прекрати договорите на 53 футболисти и двама треньори - шест са от ЦСКА
На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:

футболист клуб дата

1. Акиф Гюнай Юсеин Локомотив Пд 19.06.2013 г.
2. Алесандро Маркети Ботев Вц 24.06.2013 г.
3. Асен Кирилов Георгиев Ботев Вц 18.06.2013 г.
4. Атанас Георгиев Аршинков Пирин Рг 07.05.2013 г.
5. Атанас Николаев Димитров Литекс 20.06.2013 г.
6. Беадир Сабриев Беадиров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
7. Божидар Любомиров Стойчев ЦСКА 17.07.2013 г.
8. Борислав Вл. Борисов Любимец 14.06.2013 г.
9. Валери Иванов Михайлов Светкавица Тщ 19.07.2013 г.
10. Веселин Л. Цветковски Монтана 20.06.2013 г.
11. Владимир Атанасов Бахъров ЦСКА 18.06.2013 г.
12. Георги Ангелов Божанов Берое 02.07.2013 г.
13. Георги Стоянов Мечечиев Локомотив Пд 01.07.2013 г.
14. Гийерме Да Соуса Лудогорец 30.06.2013 г.
15. Димитър Цанков Мичков Ботев Пд 01.07.2013 г.
16. Диян Милчев Стоянов Черно море 10.07.2013 г.
17. Ерхан Джихан Мехмед Светкавица Тщ 20.05.2013 г.
18. Златко Христов Богоев Пирин Рг 07.05.2013 г.
19. Иван Георгиев Бандаловски ЦСКА 28.06.2013 г.
20. Иван Стоянов Коконов Славия 12.06.2013 г.
21. Кирил Найденов Акалски Берое 01.07.2013 г.
22. Кристиан Кр. Петров ЦСКА 18.06.2013 г.
23. Мартин Василев Тошев Славия 02.07.2013 г.
24. Меджнун Динчер Мехмед Лудогорец 27.06.2013 г.
25. Милен Георгиев Иванов ЦСКА 18.06.2013 г.
26. Мирослав Будьонов Антонов Славия 25.06.2013 г.
27. Михаил Мирославов Милчев Славия 02.07.2013 г.
28. Мишел Платини ЦСКА 28.06.2013 Г.
29. Невен Венелинов Венков Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
30. Неманя Милисавлиевич Лудогорец 08.07.2013 г.
31. Николай Ал. Младенов Любимец 10.07.2013 г.
32. Николай Велков Дюлгеров Славия 17.05.2013 г.
33. Николай Веселинов Христов Ботев Вц 24.06.2013 г.
34. Николай Димитров Димитров Калиакра 01.06.2013 г.
35. Орелиен Нгейтала Лола Черноморец Бс 01.07.2013 г.
36. Петър Ангел Станев Монтана 04.07.2013 г.
37. Петър Младенов Патев Черноморец Бс 01.07.2013 г.
38. Роналд Дончев Донев Светкавица Тщ 20.06.2013 г.
39. Самуел Камацола Черно море 17.06.2013 г.
40. Себастиян Комел Черно море 01.07.2013 г.
41. Симеон Иванов Иванов Любимец 07.06.2013 г.
42. Слави Петков Шопов Любимец 07.06.2013 г.
43. Станко Георгиев Йовчев ЦСКА 18.07.2013 г.
44. Стоян Колев Петров Черноморец Бс 21.06.2013 г.
45. Стоян Стоянов Георгиев Славия 25.06.2013 г.
46. Теодор Маринов Скорчев Берое 21.06.2013 г.
47. Теро Юхани Мантула Лудогорец 30.06.2013 г.
48. Тихомир Николаев Трифонов Черноморец Бс 01.07.2013 г.
49. Томас Мариус Конов Монтана 04.07.2013 г.
50. Томи К. Костадинов Литекс 01.07.2013 г.
51. Христо Р. Александров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.
52. Цветомир Ивелинов Цонков Черноморец Бс 01.07.2013 г.
53. Четин Мухарем Садула Локомотив Пд 16.07.2013 г.

треньор клуб дата

1. Георги Борисов Станков Монтана 10.06.2013 г.
2. Николай Ангелов Митов Левски 16.07.2013 г.

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Добави коментар ›› Коментари (9)

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s
(Гост) 9
отговор
23 юли 2013 | 17:23

samo ne i yovchev xD Рейтинг: 0 0

БФС - Ние сме тъпанари, и
(Гост) 8
отговор
23 юли 2013 | 18:48

Да ви еба в некадърниците! Списъка ви е пълен с грешки! Коя патка го е набирала бе! Кой цървул го е прегледал да ви еба майката и некадърна! Рейтинг: 0 0

ЦСКА
(Гост) 7
отговор
23 юли 2013 | 15:21

ТЕЯ СМОТАНЯЦИ НЕ РАЗБРАХА ЛИ, ЧЕ СА НЕ ЛЕГИТИМНИ Рейтинг: 0 0

jojo
(Гост) 6
отговор
23 юли 2013 | 15:10

Щом Теро Мантула е бил с прекратен договор, как така е играл срещу Берое и Слован ? Рейтинг: 0 0

Smeh :)
(Гост)
23 юли 2013 | 17:51

ми... нелегитимно :)))) освен ако няма преподписване :) Рейтинг: 0 0

CSKAr
(Гост) 5
отговор
23 юли 2013 | 14:58

Станко Йовчев??? ДА ВЯРВАМ ЛИ НА ОЧИТЕ СИ?!?!?! :))) Рейтинг: 0 0

гф
(Гост) 4
отговор
23 юли 2013 | 14:37

Тея от смешното БФС продължават да измекярстват , тея са за затвор всичките. Те всички съдилища им казаха нелегетимно сте и досега и от този момент нататък и тея мижитурки сини вместо да се вземат в ръце и вземат мерки да си пооправят бакиите малко от малко те с типчния нагъл и безочлив стил продължават да взимат решения, е това вече минава всякакви граници по наглост. Рейтинг: 0 0

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1
(Гост) 3
отговор
23 юли 2013 | 14:33

Станко Йовчев...... Оттървахме сееееееееее Рейтинг: 0 0

da
(Гост) 2
отговор
23 юли 2013 | 14:31

тези след като са нелигитимни бямат право да прекратяват договори по взаймни стгласие ама сега ако всички клубове си търсят правата ще настане голям хаос и фифа може да ни изкл затова просто ще се свика събрание и ще изберат нови измекяри :) станко напуска цска много жалко :д Рейтинг: 0 0

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Петър
(Гост) 1
отговор
23 юли 2013 | 14:28

Тия нали са нелигитимни. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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										Видео
									
								

								
			


										
											
											
										
										
											Ултрас ЦСКА към БФС: Нелегитимни сте

											  
										
									
			


										
											
											
										
										
											ЦСКА - Локомотив (Пд) 0:0

											  
										
									









           


						





          

            

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                  Зачеркнат от Делио Роси надъха "сините" след загубата в дербито

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Голов рецитал на лидерите, Спартак (Вн) взе ...
15 март 2018

В истински голов рецитал на лидерите в три от четирите аматьорски групи се превърна отложеният 19-и кръг, който се изигра вчера. Първенецът на Североизток Добруджа победи с 5:1 като гост Калиакра (Каварна), водачът на ...









							
							
						

						
						






Данаил Бачков пред Sportal.bg: Всички страдаме, ...
21 март 2018

Старши треньорът на Беласица (Петрич) Данаил Бачков бе поредният гост в предаването “Часът на Трета лига”. Бившият капитан и любимец на феновете на Локомотив (Пловдив) застана начело на ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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