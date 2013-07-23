БГ Футбол СТК към БФС прекрати договорите на 53 футболисти и двама треньори - шест са от ЦСКА 23 юли 2013 | 14:20 0 0 0 0 10



футболист клуб дата



1. Акиф Гюнай Юсеин Локомотив Пд 19.06.2013 г.

2. Алесандро Маркети Ботев Вц 24.06.2013 г.

3. Асен Кирилов Георгиев Ботев Вц 18.06.2013 г.

4. Атанас Георгиев Аршинков Пирин Рг 07.05.2013 г.

5. Атанас Николаев Димитров

6. Беадир Сабриев Беадиров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.

7. Божидар Любомиров Стойчев

8. Борислав Вл. Борисов

9. Валери Иванов Михайлов Светкавица Тщ 19.07.2013 г.

10. Веселин Л. Цветковски

11. Владимир Атанасов Бахъров ЦСКА 18.06.2013 г.

12. Георги Ангелов Божанов

13. Георги Стоянов Мечечиев Локомотив Пд 01.07.2013 г.

14. Гийерме Да Соуса

15. Димитър Цанков Мичков Ботев Пд 01.07.2013 г.

16. Диян Милчев Стоянов

17. Ерхан Джихан Мехмед Светкавица Тщ 20.05.2013 г.

18. Златко Христов Богоев Пирин Рг 07.05.2013 г.

19. Иван Георгиев Бандаловски ЦСКА 28.06.2013 г.

20. Иван Стоянов Коконов

21. Кирил Найденов Акалски Берое 01.07.2013 г.

22. Кристиан Кр. Петров ЦСКА 18.06.2013 г.

23. Мартин Василев Тошев Славия 02.07.2013 г.

24. Меджнун Динчер Мехмед Лудогорец 27.06.2013 г.

25. Милен Георгиев Иванов ЦСКА 18.06.2013 г.

26. Мирослав Будьонов Антонов Славия 25.06.2013 г.

27. Михаил Мирославов Милчев Славия 02.07.2013 г.

28.

29. Невен Венелинов Венков Светкавица Тщ 01.07.2013 г.

30. Неманя Милисавлиевич Лудогорец 08.07.2013 г.

31. Николай Ал. Младенов Любимец 10.07.2013 г.

32. Николай Велков Дюлгеров Славия 17.05.2013 г.

33. Николай Веселинов Христов Ботев Вц 24.06.2013 г.

34. Николай Димитров Димитров

35. Орелиен Нгейтала Лола Черноморец Бс 01.07.2013 г.

36. Петър Ангел Станев Монтана 04.07.2013 г.

37. Петър Младенов Патев Черноморец Бс 01.07.2013 г.

38. Роналд Дончев Донев Светкавица Тщ 20.06.2013 г.

39. Самуел Камацола Черно море 17.06.2013 г.

40. Себастиян Комел Черно море 01.07.2013 г.

41. Симеон Иванов Иванов Любимец 07.06.2013 г.

42. Слави Петков Шопов Любимец 07.06.2013 г.

43. Станко Георгиев Йовчев ЦСКА 18.07.2013 г.

44.

45. Стоян Стоянов Георгиев Славия 25.06.2013 г.

46. Теодор Маринов Скорчев Берое 21.06.2013 г.

47. Теро Юхани Мантула Лудогорец 30.06.2013 г.

48. Тихомир Николаев Трифонов Черноморец Бс 01.07.2013 г.

49. Томас Мариус Конов Монтана 04.07.2013 г.

50. Томи К. Костадинов Литекс 01.07.2013 г.

51. Христо Р. Александров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.

52. Цветомир Ивелинов Цонков Черноморец Бс 01.07.2013 г.

53. Четин Мухарем Садула Локомотив Пд 16.07.2013 г.



треньор клуб дата



1. Георги Борисов Станков Монтана 10.06.2013 г.

2. Николай Ангелов Митов

На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:футболист клуб дата1. Акиф Гюнай Юсеин Локомотив Пд 19.06.2013 г.2. Алесандро Маркети Ботев Вц 24.06.2013 г.3. Асен Кирилов Георгиев Ботев Вц 18.06.2013 г.4. Атанас Георгиев Аршинков Пирин Рг 07.05.2013 г.5. Атанас Николаев Димитров Литекс 20.06.2013 г.6. Беадир Сабриев Беадиров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.7. Божидар Любомиров Стойчев ЦСКА 17.07.2013 г.8. Борислав Вл. Борисов Любимец 14.06.2013 г.9. Валери Иванов Михайлов Светкавица Тщ 19.07.2013 г.10. Веселин Л. Цветковски Монтана 20.06.2013 г.11. Владимир Атанасов Бахъров ЦСКА 18.06.2013 г.12. Георги Ангелов Божанов Берое 02.07.2013 г.13. Георги Стоянов Мечечиев Локомотив Пд 01.07.2013 г.14. Гийерме Да Соуса Лудогорец 30.06.2013 г.15. Димитър Цанков Мичков Ботев Пд 01.07.2013 г.16. Диян Милчев Стоянов Черно море 10.07.2013 г.17. Ерхан Джихан Мехмед Светкавица Тщ 20.05.2013 г.18. Златко Христов Богоев Пирин Рг 07.05.2013 г.19. Иван Георгиев Бандаловски ЦСКА 28.06.2013 г.20. Иван Стоянов Коконов Славия 12.06.2013 г.21. Кирил Найденов Акалски Берое 01.07.2013 г.22. Кристиан Кр. Петров ЦСКА 18.06.2013 г.23. Мартин Василев Тошев Славия 02.07.2013 г.24. Меджнун Динчер Мехмед Лудогорец 27.06.2013 г.25. Милен Георгиев Иванов ЦСКА 18.06.2013 г.26. Мирослав Будьонов Антонов Славия 25.06.2013 г.27. Михаил Мирославов Милчев Славия 02.07.2013 г.28. Мишел Платини ЦСКА 28.06.2013 Г.29. Невен Венелинов Венков Светкавица Тщ 01.07.2013 г.30. Неманя Милисавлиевич Лудогорец 08.07.2013 г.31. Николай Ал. Младенов Любимец 10.07.2013 г.32. Николай Велков Дюлгеров Славия 17.05.2013 г.33. Николай Веселинов Христов Ботев Вц 24.06.2013 г.34. Николай Димитров Димитров Калиакра 01.06.2013 г.35. Орелиен Нгейтала Лола Черноморец Бс 01.07.2013 г.36. Петър Ангел Станев Монтана 04.07.2013 г.37. Петър Младенов Патев Черноморец Бс 01.07.2013 г.38. Роналд Дончев Донев Светкавица Тщ 20.06.2013 г.39. Самуел Камацола Черно море 17.06.2013 г.40. Себастиян Комел Черно море 01.07.2013 г.41. Симеон Иванов Иванов Любимец 07.06.2013 г.42. Слави Петков Шопов Любимец 07.06.2013 г.43. Станко Георгиев Йовчев ЦСКА 18.07.2013 г.44. Стоян Колев Петров Черноморец Бс 21.06.2013 г.45. Стоян Стоянов Георгиев Славия 25.06.2013 г.46. Теодор Маринов Скорчев Берое 21.06.2013 г.47. Теро Юхани Мантула Лудогорец 30.06.2013 г.48. Тихомир Николаев Трифонов Черноморец Бс 01.07.2013 г.49. Томас Мариус Конов Монтана 04.07.2013 г.50. Томи К. Костадинов Литекс 01.07.2013 г.51. Христо Р. Александров Светкавица Тщ 01.07.2013 г.52. Цветомир Ивелинов Цонков Черноморец Бс 01.07.2013 г.53. Четин Мухарем Садула Локомотив Пд 16.07.2013 г.треньор клуб дата1. Георги Борисов Станков Монтана 10.06.2013 г.2. Николай Ангелов Митов Левски 16.07.2013 г.

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