Тенис Федерер може да не играе с новата ракета на US Open 23 юли 2013 | 13:42 Бившият номер едно в света Роджър Федерер може да не играе с новата по-голяма ракета на Откритото първенство на САЩ в края на август. Швейцарският тенисист ще продължи да я изпробва и на турнира Гщаад тази седмица, след като миналата игра с нея в Хамбург и отпадна на 1/2-финалите от 114-я в света Федерико Делбонис. Едва след това той ще вземе решение дали да атакува титлата на US Open с новия "Wilson".



"За момента съм доволен от промяната, но ми трябват още много часове на корта, за да преценя дали решението да я сменя за постоянно е добро или не. Все още не знам дали ще я използвам на US Open. Имам нужда от малко време да помисля" - каза Федерер пред журналисти в Швейцария.

