MLB изхвърли Браун до края на сезона (видео)

"Както неведнъж съм казвал, аз не съм съвършен – коментира Браун в разпространеното нощес единствено официално съобщение от негова страна. – Сега осъзнавам, че съм допуснал някои грешки. И бих искал да поема последствията от действията си. Тази ситуация тегне над мен и над цялото ми семейство, а освен това влияе негативно на съотборниците и целия ми клуб. Изключително съм признателен за подкрепата, която получих от играчи, ръководство и фенове в Милуоки и цялата страна.



Накрая бих искал да се извиня на всеки, когото може да съм разочаровал – на всички бейзболни запалянковци, особено на тези в Милуоки, на страхотния клуб на Бруърс, на моите съотборници. Радвам се, че приключих с това веднъж завинаги, и нямам търпение да се върна в играта, която обичам."







Браун фактически започна да изтърпява наказанието си тази нощ, в домакинството срещу Сан Диего Падрес, загубено от Милуоки с 3:5 на ст. "Милър Парк". Заради клауза за конфиденциалност в колективния трудов договор от комисионерския офис не дадоха подробности как е определен размерът на санкцията. По принцип при първо допинг провинение играчите се наказват за 50 мача, при второ – за 100, а при трето – доживот.



Според анонимни източници, цитирани в американските медии, Браун е постигнал споразумение за 50 мача заради връзките си с разследваната за разпространение на забранени вещества клиника "Байодженезис ъф Америка" плюс 15 мача заради действията си през 2012 г., когато с поредица от жалби успя да анулира направената му през октомври 2011 г. проба със завишени нива на тестостерон и така избегна потенциална първа дисквалификация.



В началото на миналия месец стана ясно, че Браун и още над 20 играчи от MLB, включително суперзвездата на Ню Йорк Янкис Алекс Родригес, са заплашени с наказания заради регулярните си контакти с "Байодженезис". През цялото време оттогава Браун, а и всички останали заподозрени, отричаше да е употребявал какъвто и да е допинг. Очаква се в близките дни и седмици MLB да обяви решенията си за всеки от разследваните бейзболисти.







В първия мач на Бруърс без Браун тази нощ всъщност никой не се вълнуваше от случващото се на полето срещу Падрес, а всички на "Милър Парк" обсъждаха бъдещето на клуба и неговата опетнена звезда.



"Много съм разочарован. Райън е много важен играч за отбора и за представянето ни на терена – сподели генералният мениджър на "пивоварите" Дъг Мелвин. – Все пак като ръководство на клуба сме доволни, че най-накрая бе взето решение по случая на Браун. Сега отборът ще може да продължи спокойно напред и да се опита да спечели колкото може повече мачове. Държим да се знае, че подкрепяме комисионерския офис в борбата със забранените вещества в спорта."



Конкретно снощният двубой бе загубен в рамките на 1 ининг – в 6-ия, когато Милуоки допусна обрат от 3:1 до крайното 3:5 заради разрешени от стартера Том Горзелани (L 1-4) два поредни двойни хита с по 2 RBI. Печеливш питчер за "отчетата" излезе започналият Андрю Кешнър (W 6-5), който за 6 ининга хвърли 6 страйкаута и даде 3 хита, 3 бази за боли и 3 точки.











Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 3:5



ст. "Милър Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ДИЕГО

0

1

0

0

0

4

0

0

0

5

6

1

МИЛУОКИ

2

0

0

0

1

0

0

0

0

3

4

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В MLB ОТ 22 ЮЛИ:



Американска лига



Тексас Рейнджърс - Ню Йорк Янкис 3:0

Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 0:3

Хюстън Астрос - Оукланд Атлетикс 3:4

Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 3:7

Канзас Сити Роялс - Балтимор Ориолс 2:9

Лос Анджелис Ейнджълс - Минесота Туинс 3:4

Сиатъл Маринърс - Кливланд Индиънс 2:1



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Питсбърг Пайрътс 5:6

Ню Йорк Метс - Атланта Брейвс 1:2

Колорадо Рокис - Маями Марлинс 1:3

Аризона Дайъмъндбекс - Чикаго Къбс 2:4

Сан Франциско Джайънтс - Синсинати Редс 0:11



Интерлига



Торонто Блу Джейс - Лос Анджелис Доджърс 5:14





