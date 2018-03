Европейски футбол Балдини преговаря за трансфер на Солдадо в Тотнъм (снимка) 23 юли 2013 | 02:11 0 0 0 0 24



Сумата, вписана в клаузата за разтрогване на договора на Солдадо с "прилепите" е 30 милиона евро, но се смята, че "шпорите" от Лондон на този етап не са склонни да платят толкова пари за 28-годишния испански национал. Според "AS", Тотнъм е готов да извади на масата 26 милиона евро. Въпреки това сделката изглежда много близо, като се смята, че Солдадо ще получава годишна заплата от 3,5 милиона евро.







Испанското издание твърди още, че Франко Бладини е имал среща и с президента на Валенсия Амадео Салво.



За друг кандидат от Англия за подписа на Солдадо е смятан Спортният директор на Тотнъм Франко Балдини пристигна във Валенсия в понеделник, за да преговоря с ръководството на испанския клуб за трансфер на нападателя Роберто Солдадо . Испанскитя вестник "AS" публикува снимка, на която се вижда как Балдини разговаря с агента на Солдадо - Алберто Толдра.Сумата, вписана в клаузата за разтрогване на договора на Солдадо с "прилепите" е 30 милиона евро, но се смята, че "шпорите" от Лондон на този етап не са склонни да платят толкова пари за 28-годишния испански национал. Според "AS", Тотнъм е готов да извади на масата 26 милиона евро. Въпреки това сделката изглежда много близо, като се смята, че Солдадо ще получава годишна заплата от 3,5 милиона евро.Испанското издание твърди още, че Франко Бладини е имал среща и с президента на Валенсия Амадео Салво.За друг кандидат от Англия за подписа на Солдадо е смятан Ливърпул , но по всико личи, че към момента нападателят е по-близо до това да продължи кариерата си на " Уайт Харт Лейн ".

Още по темата

0 0 0 0 24 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1632 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1