Голф Зрителите на The Open Championship отвратени от Тайгър Уудс 22 юли 2013 | 17:37 0 0 0 0 3



Не за първи път Уудс отнася критики заради плюенето си. Именно заради това през 2010 година той обеща да "проявява повече уважение". През 2011-а на турнир от Европейския тур в Дубай пък отнесе сериозна глоба отново заради неприятния си навик. Тогава носителят на 14 мейджър титли се разкая чрез Twitter: "Беше неделикатно да плюя така и много добре го осъзнавам. Просто в този момент не мислех и се извинявам", написа Уудс.



"Едва ли може да се падне по-ниско от това, заяви представителят на Sky TV Юън Мъри по повод нелицеприятените действия на голфъра преди две години. - Има страни от характера му, които говорят за арогантност и капризност. Някой трябва да му помогне за този вреден навик, за да спре. Това определено бе едно от най-грозните неща, които човек може да види на голф игрището".



Поредната доза плюнки на Уудс от последните дни предизвикаха реакции на публиката в социалните мрежи. Ето и част от коментарите на възмутените зрители след последния кръг на The Open Championship вчера.



Има много причини, поради които Тайгър Уудс не е любимец на много от зрителите. Една от тези причини намери проявление и на турнира The Open Championship в Шотландия. За пореден път 37-годишният американец не се отказа от навика си и в продължение на четирите дни в "Мюърфийлд Голф Клъб" той не спря да плюе. Това пък доведе до гневна реакция от страна на зрителите, които не скриха отвращението си от действията на световния номер 1 в голфа.Не за първи път Уудс отнася критики заради плюенето си. Именно заради това през 2010 година той обеща да "проявява повече уважение". През 2011-а на турнир от Европейския тур в Дубай пък отнесе сериозна глоба отново заради неприятния си навик. Тогава носителят на 14 мейджър титли се разкая чрез Twitter: "Беше неделикатно да плюя така и много добре го осъзнавам. Просто в този момент не мислех и се извинявам", написа Уудс."Едва ли може да се падне по-ниско от това, заяви представителят на Sky TV Юън Мъри по повод нелицеприятените действия на голфъра преди две години. - Има страни от характера му, които говорят за арогантност и капризност. Някой трябва да му помогне за този вреден навик, за да спре. Това определено бе едно от най-грозните неща, които човек може да види на голф игрището".Поредната доза плюнки на Уудс от последните дни предизвикаха реакции на публиката в социалните мрежи. Ето и част от коментарите на възмутените зрители след последния кръг на The Open Championship вчера.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2185 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1