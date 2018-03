Броени дни до старта на най-горещото музикално събитие в страната – SPIRIT of Burgas 2013

ЪПСУРТ Live и Zionlionz Partymachine ще радват фенове на Главната сцена в следобедните часовеОстават пет (повтаряме ПЕТ) дни до старта на най-големия музикален фестивал в страната – SPIRIT of Burgas. Очакват ни 48 часов коктейл, забъркан с едни от най-нашумелите и горещи имена от световните музикални чартове. Фестивалът отваря врати точно в 17:00 часа, а ще затваря... чааккк до изгрев слънце.Първи на Главната сцена в събота, 27 юли, ще се качат ZIONLIONZ PARTYMACHINE. Пионерите на реге-раста културата в България ZIONLIONZ Soundsystem са неразделна част от SPIRIT of Burgas още от самото му създаване. Тази година те отново ще допринесат за „духа” на Бургас с парти проекта си ZIONLIONZ PARTY MACHINE – един селектор (Dancing Lion), един раста toaster (Kappa Irie), и един singjay (Lexus а.к.а. Michael Fleming) ще демонстрират нагледно какво представлява една Jamaican style soundsystem в действие!Реге-щафета поема LITTLE ROY – истински ветеран в ямайската реге култура и посланик на Растафариянството. LITTLE ROY ще ни пресене в Ямайка с руутс реге саунд, слънцето все още ярко ще пече, а къпането в любимото Черно море ще е разрешено.От реге вайбрейшън преминаваме към френския фюжън грув на прекрасната ZAZ, покорила вече хиляди меломански сърца по време на първия си концерт в София. ZAZ идва в Бургас с новоиздаден албум, Recto Verso – магически и темпераментен, чийто първи сингъл “On ira” вече е мегахит.Време е за рок – точно в 22:00 експлозивните англичани EDITORS ще изскочат на сцената, а феновете пред Главна сцена ще са пъврите, които ще чуят тави от парещия The Weight of Your Love – албум, който критиката прие с буйни овации, а концертите от турнето на бандата са с разпродадени билети.CHASE AND FUCKING STATUS – о, да! Saul Milton и Will Kennard, в компанията на MC Rage, ще къртят глави с пресни сингли, сред които и мега хита Lost & Not Found с Louis M^ttrs и за втори път ще разберем как и защо WE STAND TOGETHER, WE RAVE TOGETHER!Вторият SPIRIT-ден ще открие невероятната DJ CASS – професионален танцьор, диджей на небезизвестните столични партита в клуб Sugar, Super Nova Night, и участник в почти всички родни клипове и турнета.Група ЪПСУРТ – момчетата-легенди на българската хип-хоп сцена, ще зарадват феновете си със страхотен лайв, който със сигурност ще остане в историята на SPIRIT of Burgas. Музикалните им експерименти започват преди много години и, както виждаме, не свършват! Ще чуем ЪПСУРТ Live, т.е. на Главната сцена освен познатите Ицо Хазарта, Бат` Венци, MR. Dutch (днес Буч) и Панчев (Шлеви), ще се качи цяла банда музиканти.В 19:00 бандата CHE SUDAKA, чийто членове са от Аржентина и Колумбия и носят горещ южноамерикански заряд в кръвта си, ще изстреля в космоса градуса на настроението. Щури и взривоопасни – такава е славата на CHE SUDAKA, които щурмуват най-големите европейски фестивали и са определено най-добрият старт на една незабравима вечер.В 20:30 на Главната сцена изскача метълкор бандата ENTER SHIKARI, които пристигат с бясна скорост на SPIRIT of Burgas веднага след Glastonbury 2013. Бандата ще зарадва всички фенове на твърдия саунд с характерния си и уникален микс от хардкор, пънк, дъб степ и електроника.Белгийският славей SELAH SUE ще успокои сърцетупа с прекрасната си войнствена и едновременно романтична бленда. От Главната сцена ще се леят хитовете Raggamuffin, Crazy Vibes, This World и мн.др., а ритъмът ще е от соул и реге до побъркващ дъбстеп.И ето че дойде ред на WU-TANG CLAN – RZA, GZA, Method Man, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa, Allah Mathematics, Cappadonna и Raekwon – всички те на една сцена и на едно място – на SPIRIT of Burgas! И освен златни хитове, ще слушаме нови тави от A Better Tomorrow – албум след години на затишие, който вече взривява точките от турнето на Клана и припомня на феновете що е то хип-хоп.SPIRIT of Burgas 2013 подкрепя Кандидатурата на Бургас за Културна столица на Европа 2019.SPIRIT of Burgas е най-мащабното музикално събитие в България, създадено и развиващо се по европейски стандарти. Първото издание на фестивала е през 2008 г., като от самото начало и до днес Община Бургас е съорганизатор на SPIRIT of Burgas, който се провежда под патронажа на кмета господин Димитър Николов.SPIRIT of Burgas 2013 отново се осъществява с професионалната подкрепа на Калоян Лалев и 24/7 Event Company, Асен Якимов и Joker Media Rental и не на последно място Solar.SPIRIT of Burgas е носител на следните музикални признания:• 2008 - сред 15-те най-добри фестивали за Best European Festival на Yourope Festival Awards• 2009 - сред ТОП 10 за Best Overseas Festival на UK Festival Awards• 2009 - сред ТОП 20 на най-добрите фестивални дестинации в света, според иззданието The Times• 2009 - програмата на фестивала е разпространена в европейската мрежа на MTV в 16 страни• 2010 - номинация във финалната фаза на ТОП 10 за Best Medium Sized Festivals на първите награди European Festival Awards• 2010 - сред ТОП 10 за Best Overseas Festival на UK Festival Awards• 2011 - SPIRIT of Burgas е първият и все още единствен български музикален фестивал, който става част от европейската програма CEETEP (Central Eastern European Talent Exchange Program)• 2012 - SPIRIT of Burgas е първият и все още единствен български музикален фестивал, който става част от европейската програма ETEP (European Talent Exchange Program)