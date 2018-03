Rammstein със специално обръщение към българските фенове

В специално фейсбук обръщение към феновете те споделиха с целия свят, че нямат търпение да разтърсят София на фестивала Sofia Rocks и казаха, че чакат цялото обединено БГ рок семейство на националания стадион в петък.Концертът в София ще е една от последните изяви на Rammstein преди бандата да се отегли на заслужена почивка от концерти. Хедлайнърите на тазгодишния Sofia Rocks Festival пристигат с 25 огромни камиона, пълни с техника. Все още не е ясен денят на пристиганто им, както и дължината на престоя им. Рихард Круспе заяви в интервю за българските фенове, че групата ще действа спонтанно, както винаги и на място ще определи колко време ще остане, както и дали ще продължи да се забавлява след шоуто си Немските титани пожелаха първокачествено, прясно изпечено кафе и тъмна текила за гримьорните си. Освен тях, бекстейджът ще е зареден и с шампанско Veuve Cliсquot. Кафето и текилата са черни, но за сметка на това гримьорните на бандата трябва да са решени изцяло в светли тонове. Много светлина и огледала в цял ръст ще осигуряват максимално приятна обстановка за Тил Линдеман и компания преди шоуто им. Строежът на фестивалната сцена, която е с впечатляващи размери, пристига от Италия и вече е в София, започва в понеделник и ще продължи три дни, от които ден и половина ще са посветени само на поставянето на осветлението. През цялата нощ преди самия фестивал пък ще се подготвя техниката за удивителните пиро ефекти, които съпровождат изцяло обновеното шоу на Rammstein.Bullet For My Valentine пристигат за първи път в България като част от програмата на Sofia Rocks 2013, за да представят новия си албум "Temper Temper". Уелската метъл четворка ще хапва суши, тайландскo и китайскo, но няма търпение да провери и местната кухня. Бандата ще разчита да има на разположение и мед от манука, голяма кутия чай "Лимон и джинджифил" и 3 каси минерална вода.Hämatom ще дойдат със собствен LED екран, който ще послужи за феноменалното мултимедийно шоу, подготвено специално за българската публика.Enslaved ще заложат на внушителен сет барабани и обилно количество бира.в мрежата на Eventim, включително Германос, Техномаркет и Пикадили, както и онлайн на www.eventim.bg. SOFIA ROCKS 2013 ще събере за четвърти път в самия център на София рок фенове от цяла България и целия Балкански полуостров. Фестивалът влезе в историята с паметното шоу на Голямата траш четворка. През 2010 Metallica, Slayer, Megadeth и Antrax забиха на една сцена като никога до тогава. България не просто стана свидетел на събитието, но предаваше лайв за целия свят! Помните, именно нашата дата, част от първия Sofia Rocks, беше избрана за снимки на концертните изпълнения, които милиони фенове гледаха в реално време в кино салони на всички континенти, а целият запис се овековечи по-късно в специално DVD. След траш легендите част от фестивала са били банди като Alice in Chains, Stone Sour, Whitesnake, Guns N Roses, Trivium, Ugly Kid Joe, Kaiser Chiefs, Clawfinger, Manowar, Within Temptation. Разбира се, след SOFIA ROCKS 2013 любима банда на феста моментално ще станат немските машини Rammstein, които забиха за първи път в България именно като част от афиша през 2010.Фестивалът се организира от Болкън Ентъртейнмънт със съдействието на Kamenitza.26 юли 2013 /петък/Национален стадион Васил ЛевскиБилети:в мрежата на Еventim,включително Германос, Пикадили и Техномаркет.Онлайн билети: www.eventim.bg Експресна доставка на билети до 2 часа през www.bgmenu.com Повече инфо на: