Голф Фил Микелсън е новият господар на The Open Championship 21 юли 2013 | 20:47



Втората позиция в крайното класиране остана за Хенрик Стенсон. Шведът завърши на три удара зад шампиона с общ сбор от (284). Третата позиция си поделиха Иън Полтър, Адам Скот и водачът след третия състезателен ден Лий Уестууд. Те останаха с резултати от по (285) на ниво +1. Японецът Хайдеки Мацуяма, Зак Джонсън и световният номер 1 Тайгър Уудс приключиха на шестото място с по 2 удара над пара (286).







Преди тазгодишното издание на мейджър надпреварата Микелсън имаше само две класирания сред първите десет играчи от общо 19 участия на The Open Championship. Най-доброто му постижение в турнира бе второто място през 2011 година. Американецът нареди името си до величия като Байрън Нелсън, Севериано Байестерос, Джеймс Брейд, Джон Хенри Тейлър и Питър Томсън, които също имат по пет трофея от "Голямата четворка".



Световният номер 5 направи едно боги на 10-а дупка в решаващия четвърти кръг, но освен него блесна с бърдита на 5-а, 9-а, 13-а, 14-а, 17-а и последната 18-а дупка. Уестууд, който преследваше първия мейджър триумф в кариерата си, сякаш загуби концентрация в края на състезателния ден и богитата на 13-а и 16-а окончателно сложиха край на надеждите му за победа в състезанието. Стенсон също имаше своя шанс в днешния кръг, но въпреки четирите бърдита, все пак богитата на 8-а, 12-а и 13-а оказа решаващото влияние върху крайния му резултат.







"Играя най-добрия голф в кариерата си, бяха първите думи на Микелсън след победата му. - Ще помня този ден до края на живота си. Изиграх може би най-силния кръг в досегашната си кариера. Не съм мислил, че мога да направя нещо подобно. Радвам се, че мога да споделя този специален момент с най-близките ми - с жена ми и децата ми, с кедито ми. Благодаря и на организаторите. Не мога да бъда по-горд, наистина! Не мога да бъда по-горд, че съм ваш шампион", каза още голфърът, обръщайки се към шотландската публика по време на награждаването.



