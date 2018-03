Томов: Амбициите са ЦСКА да стане шампион, а звездите и легендите - да си купят акции

Завърналият се в ЦСКА Александър Томов даде обширно интервю в предаването "Зона Спорт" по bTV Action. Бившият вицепремиер и депутат говори относно новата организация в Борисовата градина, амбициите му в "червения" клуб, както и за бъдещето, което чертае. Не подмина и темата за Христо Стоичков и нападките към него от различни страни. Ето и цялото интервю с Томов:

- Г-н Томов, защо решихте да спасявате ЦСКА?

- Защото смятам, че и за тези десетки хиляди хора от ЦСКА, но и за целия български футбол щеше да е много голяма беда, ако ЦСКА беше отишъл във "В" група или беше обявен в несъстоятелност. Непосредствената причина е натискът, молбата на страшно много фенове и дейци, на легенди на ЦСКА - почти всички от тези, които влязоха в новото ръководство, а и много други, които са отвън.

- Защо се стигна до фалит на ЦСКА?

- Това е сложен въпрос, но според мен няма обективни причини за това. Трябва да се върнем назад, аз обаче не мога да отговоря на този въпрос, как е могло да се натрупат толкова много големи дългове, след като годишните разходи за един такъв клуб са 5-6 милиона.

- Лева или евро?

- Лева. Говоря средно. Но натрупаните дългове са много повече, така че това, което се направи в последните десетина дни - и с нашите усилия, главно, и с усилията на бившите собственици, в последния момент да се преструктурират тези дългове, да се поеме част от тях. И това е, наистина, много смела и много рисковата операция. Няма две думи.

- Как една фирма, като "Титан", която има оборот между 150 и 180 млн., трупа дългове и фалира един от грандовете на българския футбол?

- Не зная. Аз не познавам схемата на "Титан", защото не съм бил през тези години въобще близко до действията, до причините. Трябва да каже, че, нещо повече - учудвал съм се на някои от нещата, но мисля, че ако някой иска това да види, е могъл да го направи много точно чрез Футболния съюз. Ако Футболният съюз е действал нормално, не би трябвало да се стига до това. Така че вероятно критериите са много различни и според различните хора през 2008 г. същият Футболен съюз за спорни задължения от 700-800 000 лв., спорни, подчертавам, които след това НАП оправда, ни взе лиценза. Няколко години по-късно даваше охотно лицензи срещу 20-30 млн. дългове и т.н., така че...

- От думите Ви излиза, че Българският футболен съюз донякъде е толерирал ЦСКА в този период след Вас...

- Не, аз мисля, че просто там няма здраво отношение, здрав одит и истинско прилагане на ръководството на УЕФА по лицензирането на клубовете. Това така си тръгна от самото начало и продължава, поради което най-вероятно се взема решение спрямо конкретни хора. Не мога да отговоря на въпроса обаче как се е стигнало до тук. Пак подчертавам - вероятно е повлияла и кризата, вероятно е повлияло и неплащането на общините към фирмата за отпадъци "Титан". Така че не мога да кажа - тук съм наистина неинформиран.

- А очаквате ли отново да имате проблеми с Българския футболен съюз.

- Аз очаквам и Футболният съюз, и цялата държава да прилагат закона. Да не се занимават с това "Ще ударим този и ще пренебрегнем онзи, а на онзи ще направим услуга, защото той ни прави на нас услуги". Когато в България върховенството на правилата, на закона, влязат в сила, смятам че всичко ще се оправи. И няма да протестират толкова много хора, колкото сега, и няма да сме толкова бедни. С избирателното право, с влиянието отвън, с нагласените арбитри, в широкия смисъл на думата, ние просто пъдим инвеститорите, пъдим парите и се отклоняваме от Европа.

- Колко пари има в момента в касата на ЦСКА?

- Нула, нула, нула.

- Каква е формулата да намерите средства, нужни за съществуването на "червените"?

- Изработен е абсолютно точен план. И този път аз съм се ангажирал с неговото прилагане. Не толкова с управлението на клуба, който е в ръцете на силни и грамотни хора. Няма да участвам в управителните органи, но ще помогна, защото вече поех това в един много труден момент. Планът е следният - първо, в момента се опитваме за седмица, за осем дни, което според мен е европейски рекорд, от трима футболисти да сглобим боеспособен състав. И ако ме питате какво правим в момента, най-вече това е да имаме състав за първия мач, защото не искаме да губим точки, тъй като амбициите са отново ЦСКА да бъде шампион или да бъде в първите няколко клуба. А за да се стигне до там, не трябва да загубим точки в първите няколко кръга, когато бяхме оставени без футболисти. Второто нещо, което ще направим и как ще върнем средствата - ние възнамеряваме да приложим за първи път в българската история, вероятно и в източноевропейската - публично предлагане на акции на ЦСКА. Грубо казано, ако действително имаме няколко десетки хиляди, а и вероятно и стотин хиляди, се говори, предани фенове, аз мисля, че това е чудесен момент да се приложи практиката на големите британски клубове, на германските клубове, за да направим продажба на всички тези акции. Тоест фирмата, която в момента държи акциите, е само организаторът на публичното предлагане, тя няма да остане собственик, поне мажоритарен - няма със сигурност да остане. Очакваме акции да се купят както от звезди и легенди на ЦСКА, които ще трябва да дадат пример в тази ситуация, така и чужденци, така и обикновени фенове. Имаме предварителна вече схема по този въпрос, вероятно целият порядък от дати ще бъде обявен в понеделник или във вторник. Днес се договорихме с фирма-инвестиционен посредник, тъй като това ще бъде направено не само по закон, но и много публично. Грубо казано - ако Вие решите да си купите акции на ЦСКА, това ще бъде написано в сайта на клуба и ще се знае, че вие притежавате толкова акции. А според мен това е много престижно, много морално за самите фенове, за самите клубове регионални, които имаме. Очакваме да култивираме ресурс, който ще ни служи поне няколко години.

- Какво се случва, ако даден бизнесмен дойде при вас и каже "Аз искам да стана притежател на 51% на акциите на клуб"? Има ли такава възможност?

- Аз мисля, че ще обсъдим широко, тъй като се налага да приемем нов Устав и нов правилник на дружеството, съвършено нов, тъй като няма да има едноличен собственик, а ще имаме акции, които ще отидат на борсата. И голямата дискусия в момента в клуба е нито един отделен собственик да няма 51%. Това правило, между другото, важи за много голяма част от европейските клубове. Това показва, че бъдещето на собствеността не е в това да дойде чичкото с големите пари, който ще сипе и ще плаща, неизвестно откъде е взел парите, а ще бъде един чисто пазарен процес, в който много голяма група хора ще участват в собствеността.

- Как ще изплатите дълговете към държавата?

- Значи, първо, ние сме поели неслучайно плащанията към държавата, защото това щеше да бъде голям удар и към бившите собственици. Аз ги предупредих, мисля, навреме за това нещо. Ако те бяха така направили, че плащанията към държавата, дългът към държавата, който е почти 7 млн., беше отишъл в небитието или беше отишъл при някой синдик срещу едно фалирало или дружество в несъстоятелност. Естествено, ние ще поискаме от държавата някакво разсрочване, защото натоварването е много голямо. И смятам, че ЦСКА го заслужава. Не само амбицията на новите собственици, които поеха тази отговорност - да платят на държавата 100% от дълга, но и защото ние ще предложим схема, която е изгодна за държавата. Тоест държавата ще си получи тези близо 7 млн. лева. Много е трудно в момента, но в плана за генериране на средства от феновете влиза и този пасив. Тоест ние ще трябва да платим дълга наред с кризата за клуба.

- Може ли ЦСКА да печели, говоря за футболния клуб, и по какъв начин?

- 2008 г. ако пренебрегнете кампанията, която се водеше срещу мен тогава в огромни размери, която беше дирижирана от определени кръгове в страната, ние завършихме 2008 г. със счетоводна печалба. Това е доказано от съдебна експертиза - изключително рядък случай. Обикновено когато в Европа ставаш шампион, правиш дългове и впоследствие от това, че си шампион, ги погасяваш. В България какво стана? Ние станахме шампиони с 16 точки разлика, взеха ни абсолютно незаконно лиценза и въпреки това ние излязохме на счетоводна печалба. Ако не ни бяха отнели правото да участваме в Европа, щяхме вероятно да бъдем с 14-15 млн. плюс, тъй като бяхме на един мач от Шампионската лига с онзи състав тогава. И бяхме убедени, че стигаме дотук. Така че това, което направиха тогава определени дейци, е не само престъпление незаконно, то е и морално престъпление. И след големите издънки през 70-те години, когато бяха закрити ЦСКА и Левски и бяха превърнати, Вие помните, в някакви клубове, това е втората голяма издънка на българския футбол в последните години. Да вземеш на шампиона си лиценза за задължения, които след това НАП признава след 2 години, че ЦСКА е бил единственият, официално изявления имаше, знаете, и официални документи имаме, че е единственият клуб, който е бил с изрядни данъчни плащания през тези години.

- Христо Стоичков - откъде изникна сега проблем с него?

- Ами проблем няма. Отново сме в, как да кажа, българската, какво да кажа, българската среда. Някой не излъга, че се говорело за някакви кешове, за някакви условия. Единственото интервю, което съм давал, беше онзи ден пред 60 журналисти, знаете. Христо не ми е искал никакви пари, аз не съм казвал подобно нещо, за никакви кешови суми не е ставало дума. Аз съм говорил няколко пъти тия дни с него по телефона, за такова нещо не е ставало дума. Не сме се срещали, защото той отсъства от София вече десетина дена. Христо е винаги добре дошъл в ЦСКА. Каквото и да се каже, каквото и да се случи - това е голямото международно име на ЦСКА. И не само на ЦСКА, на българския футбол. Заедно, разбира се, с Гунди, да не пропусна. Но това, което искам да се каже е, че не била повече по този начин, никой не печели. Това са така наречените дребни скандалчета, това са дребните заяждания. Както лъжата на тези, които са написали, че аз съм казал подобно нещо, така и непроверените и бързи реакции от другата страна. Няма такова нещо, просто това е невярно.

- Казахте, че ще въведете таван на заплатите в ЦСКА. Колко ще бъде най-голямата?

- Ще кажа, макар че предстои вероятно в близките 10-ина дена да публикуваме на сайта клуба всички заплати - такива, каквито са по договори, на наличните футболисти и треньори - на всички. Както и на служителите на клуба, вероятно. На всички - без изключение. В момента работим с една цифра от 15 000 лв. таван на заплатите, но веднага искам да кажа, че с мое съгласие ще има изключения. Когато става дума за определени звезди, които на втория етап, тъй като имаме три етапа в селекцията, едната е, ако мога да кажа така, пожарна в момента, която очевидно не е съвсем прецизна при всички случаи, но ще има и втора част на селекцията, която ще предстои. Ако тогава имаме възможности за привличане на по-сериозни звезди, действително тогава може да бъде нарушен еднократно, двукратно този принцип със специално разрешение на управителните органи на клуба.

- Това няма ли да доведе до някакъв конфликт в съблекалнята?

- Не бива да има тези сръдни. Който се сърди, си отива. В ЦСКА ще има желязна дисциплина и старши треньорът е поел отговорността да има такава желязна дисциплина. Ако някой се сърди, си заминава - няма такива звездни капризи. Естествено е, че когато имаш звезда, имаш звездно име, ето, Вие помните преди няколко години имахме Неи, който вкара 19 официални гола за един сезон. Ами естествено, че той ще получава повече. Преди това имахме много добри футболисти - Петре, Трика, те получаваха подобни заплати. Когато има някой, който дава много и от който клубът печели много, включително и реклама, естествено трябва да получава. Така че пак казвам - такива изключения ще бъдат рядкост по една друга причина. Указанията са, и аз съм убеден, че старши треньорът треньорът Стойчо Младенов ще ги приложи, е да се търсят български таланти. Ние правим в много клубове тази грешка, че не търсим новите Стоичков, новите Костадинов, Пенев, всички тези, които на по 19-20 години станаха звезди. Затова детско-юношеската школа е абсолютен приоритет. Аз казах това и на Стойчо тези дни - по-важно е това да се оправи, отколкото да вземем един бразилец или португалец, който ще ни струва по-скъпо.

- Няколко бизнесмени изявиха желание да помагат на детско-юношеската школа. Визирам Сашо Чакмаков, Стойне Манолов...

- Благодарение на такива патриоти на клуба аз се съгласих да направим тази операция. Вчера имахме един обяд с тях, потвърждавам думите Ви. Наистина, техните думи са основание да мислим, че много други хора, които обичат ЦСКА от години, ще се присъединят към това нещо. И мисля, че те са пример за останалите. Защото те дори не казват срещу акции, тъй като ние сме готови и част от дълга да преструктурираме срещу акции, когато става дума не за държавата, а за частни дългове. Ние сме готови срещу акции да направим и спонсорство, така че тези примери са много ценни.

- Споменахте преди малко, че срещу Вас се е водила кампания, когато бяхте президент на ЦСКА, смятате ли, че сега ще накарате "червената" общност да Ви повярва?

- Вижте, когато човек почне да прави нещо, го прави, за да успее. Доверието се гради на много елементи. Преди 5 години ние постигнахме, аз бях две години президент на ЦСКА, един уникален резултат - 80 мача, при които аз съм бил президент, имаме само 3 загуби, 6-7 равни, 16 точки разлика от втория Левски. Този резултат и състав, достоен да се бори в Шампионската лига. Естествено е, че когато ти отнемат това право, пак казвам - с абсолютно беззаконно решение, със силен политически натиск, с преса върху мен, за да се оттегля от клуба, като няма какво да крием - Прамод Митал си беше тръгнал и беше оставил клуба на мен. Разбира се, аз не съм искал да ставам собственик на ЦСКА, щях да търся партньори. Но те искаха да ме изгонят, да вкарат други хора в клуба. И тези политически сили, когато се събудят през нощта, трябва да знаят, че са направили един голям грях - и към себе си, и към закона, и към феновете, и към всички. Те излъгаха феновете, че Александър Томов е откраднал нещо. Помните. Уж се казваше длъжностно присвояване, а в действителност направиха кампания с цел да превземат клуба. И постигнаха резултата, стигнахме до несъстоятелност. Така че тези хора трябва да, как да кажа, попита ме оня ден един журналист "За реванш ли го правите?". Не, те не могат да ми върнат безсънните нощи, не могат да върнат обидата към моето семейство, не могат нищо да ми върнат. Така че феновете сами трябва да си направят извода за това, което е случило. И защо така бяха грубо излъгани, защо беше такава гавра с тях направена. Така че това е.

- Искам да Ви попитам как стигнахте до Лорънс Дейвис - новия президент на ЦСКА?

- Направо ще кажа - това е също друг случай, който днес специално съм, как да кажа, отново впечатлен от наглостта на определени хора.

- Някои медии написаха, че той е пълен анонимник, дали това отговаря на истината, или просто отново се води кампания?

- Ами ето - вие ме питате за нещо, за което те не са ме попитали, но са написали вече своята присъда. И то на първите си страници. Нали разбирате, че тук става отново дума за медии и за хора, които не носят отговорност за това, което пишат. Така гоним всички от България, които искат да помагат на България. Преди изгониха двама милиардери, и двамата милиардери имаха писмени ангажименти към ЦСКА 2008 г. Вижте каква битка е било. Сега отново имаме един човек, който е решил в много трудна ситуация, той представлява една група от мои партньори. Той не е ядрото на групата, но е представител на тази група. Това са много състоятелни хора и тяхната помощ няма да се състои непременно в пари, никой така не дава вече пари в Европа. Забравете за мутренските години, когато се вадеха куфари, плащаха се с куфари. Просто докато не спрем с това нещо, футбол няма да има в България. Тези хора искат да помогнат на ЦСКА в няколко направления, те са очертани предварително. Ако дотогава не ги изгоним с подобни писания, защото аз никога няма да забравя как бяхме докарали през 2008 година с разрешението и съгласието на Митал тогава едни хора от Персийския залив, които дойдоха да купят ЦСКА или най-малко да вземат контрол от акциите или част от акциите. И тогава се направи едно шоу с чалми, ако помните. Организирано и платено. На всички първи страници излезе. Тези хора си отидоха, казаха "Sorry, Mr. Tomov, but we have to leave" (бел. ред. - в превод от английски - "Съжаляваме, господин Томов, но трябва да си тръгнем). "Никой не ни обича тук". Е, по същия начин отново искам да кажа на тези хора - един човек, който иска да помогне, който е много близък на някои от ключовите британски клубове, който има огромна по своето значение за Великобритания благотворителна организация. Който има собствености, който... Ето, този човек се е съгласил да помогне, никакъв собствен интерес той няма. Той не е идвал в България. Той просто е приятел на мои приятели и мой приятел оттук. Защо ни е необходимо това? Защото без връзки с Европа и с големите европейски футболни и спортни структури ние нямаме бъдеще. Нашият футбол е дълбока, дълбока провинция, господин Минев. И докато тези местни наши юнаци не го разберат, ще има случаи, като Павлодар, ще има случаи, като БАТЕ Борисов, като нашата "армейска" Мура-Зура. А като има още подобни, те са масови случаите. И въобще не искам да развявам други клубове - аз съм казал, че в ЦСКА няма да има война с никой клуб, дори с Левски. Войната - на спортния терен! Никакви други реплики. 2008-а е достатъчно показателна за всичко.

- Г-н Томов, какви ангажименти пое конкретно г-н Дейвис и кога ще се видят резултатите от тях?

- Смешно е в такова сериозно начинание, като ЦСКА, да се искат резултати за два дни. Явно е, че почваме дълбоко от под нулата. Самият факт, че 10 дена преди началото на шампионата ние имахме трима състезатели редовно картотекирани, четири, хайде, и няколко юноши - Вие разбирате, че това е невероятен подвиг на Стойчо, на хората около него, на тези групи, които влязоха в управлението и работят денонощно момчетата в момента, денонощно се работи. Ще Ви кажа, че г-н Дейвис ще подкрепи, и аз се надявам това да стане, първо в установяването на едни, моя стара амбиция, между другото, много стабилни и здрави отношения с някои от британските грандове. Опит, обмяна на млади играчи, обмяна на треньори, това е първото. Второто - очаква се сериозна помощ от него и негови партньори в извършване на така нареченото публично предлагане на акции. Защото ако тези хора участват дори с малко, това ще бъде пример добре да се пласират акциите.

- Нещо за финал, г-н Томов?

- ЦСКА, ако не тази година, но скоро ще бъде отново шампион.