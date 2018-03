MySportal Как ще продължи Ливърпул в своето развитие през следващия сезон под ръководството на Брендън Роджърс? 19 юли 2013 | 21:52 0 0 0 0 0



Въпреки не чак до там успешното представяне в премиершип Ливърпул сега може да гледа по оптимистично на нещата- Брендън Роджърс налага един по нов стил на игра, който е време да даде резултати, в отбора пробиха няколко млади момчета, които могат да помогнат много на отбора, а някои дори е възможно следващия сезон да играят на по високо ниво- например Рахим Стърлинг, който започна добре миналия сезон, последва спад и загуба на титулярно място, но това е част от играта, в който трупаш игрови и психологически опит и мисля, че през последния сезон Стърлинг правеше точно това, за да е по полезен през новата кампания. Дори може да се окаже, че една евентуална продажба на Суарез няма да е толкова фатална, защото сега имаме варианти- Рахим Стърлинг, Даниел Стъридж, Филипе Коутиньо – който си взаимодейства много добре със Стъридж и може те да са моторът на отбора в атака. Но едно трябва да е сигурно, че една евентуална продажба на Суарез най-веротно ще означава купуване на класен заместник. Варианти има, но първо трябва да разберем до края на трансферния прозорец как ще се развие сагата със Суарез. Но независимо дали Суарез ще остане или ще го продадем, Ливърпул си остава ще го има, както го е имало и преди. Лично аз съм за това Суарез да остане, но Ливърпул сега може и без Суарез, още повече ако при евентуална негова продажба купен достоен заместник, въпреки, че кутихме Луис Алберто и Аспас, които могат да са изненадата на отбора. Не трябва да подценяваме в предни позиции и Даунинг, както и младия Джорън Айби, който може да пробие така както го направи Стърлинг миналия сезон. За сега съм по резервиран към Асаиди, който има не лоши индивидуални качества, но не е направил нищо запомващо се за малкото време, през което е играл в мачовете от Премиершип. Резервиран съм и към Борини и според мен последните двама трябва да бъдат преостъпени и да натрупат опит във Висшата лига, така ще се прецени най-добре дали стават или не за Ливърпул. Също така в предни позици своя шанс чакат Адам Морган, Самед Йесил, Синклеър.



В средата нещата са ясни Лукас, Джерард, Хендерсън и Алън като последните двама трябва вече да докажат защо бяха дадени толкова пари преди 1-2 сезона- качества имат, трябва повече сработеност и рутина за тях. В защита имаме изпълнители като Джонсън, Шкъртел, Агер, Туре, Енрике, Кели, Коатес, които не трябва само да допускат грешки. Мога да прибавя Фланаган, Робинсън, Уисдм- някои от тях сигурно ще бъдат преостъпени за да трупат опит или дори продадени като Коатес, но широчината в отбора я има. В защита своя дебют чакат да направят Стивън Сама, Райън Макълък и други. Както виждаме отбора е достатъчно широк, за да се бори за място в шампионската лига следващия сезон, ще можем да видим как биха се представили и по младите в някои мачове. Но отбора сега няма да играе в Лига Европа и това е плюс за по добро представяне в Премиершип. Относно вратарския пост- взимането на Миньоле за мен е един преход към новия Ливърпул и загърбването на старите успехи и неуспехи в това да гледаме напред. Рейна даде много на Ливърпул и ще остане в историята на отбора, като например носител на ФА КЪП през 2006 година и ролята му в дузпите в този финал както и на полуфинала в Шампионска лига през 2007, както и в други успешни и не чак до там моменти. За мен едва ли вратар, който струва 10 млн.паунда ще е резерва като Миньоле и едва ли Рейна ще бъде резерва, по е вероятно да продадем Рейна.



Предстоят много интересни моменти, в които ще разберем по какъв път ще тръгне отбора и се надявам добрите моменти скоро да дойдат- нека в този момент около месец преди старта на първънството бъдем оптимисти и се разграничим от това дали Суарез ще остане или не. You’ll never walk alone !!!





