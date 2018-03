"EXIT Fest" - изживяване "един път", което може да си позволите всяка година

1200 километра и пет безсънни нощи по-късно сядам да пиша репортажа си за изминалия преди дни "EXIT Fest 2013" и още не мога да си събера мислите в главата. Подобно изживяване може да бъде определено като "един път", както добре го описва този жаргонен израз. И то такова, което можеш да си позволиш. И то всяка година от 2000 г. досега. Пет нощи на неспирна музкална въртележка, прекарани в старовремска крепост от 17 век, на брега на река Дунав могат да подействат презареждащо на всеки човек. А когато си видял някои от любимите си изпълнители в "лайн-ъпа" и си чакал с нетърпение да дойде моментът, в който ще ги видиш на сцената, крайното удоволствие е още по-голямо.Това е и причината тазгодишното издание на "EXIT Fest" да счупи всички свои рекорди и с над 40% увеличение да отчете 200 000 души за петте дни на партита в крепостта "Петроварадин". От фестивала споделиха и за други два нови рекорда - за най-пълна главна сцена по време на сета на "The Prodigy" (35 000 души) и най-пълна "Денс Арена" за участието на David Guetta (25 000). Почитателите на електронния бранд от Великобритания UKF също не останаха разочаровани, след като някои от най-известните имена от лейбъла "забиха" на главната сцена във всеки един от дните (по-скоро ранните утрини) на "EXIT Fest".Какво все пак се случи? След събиращото погледите пиротехническо шоу в деня на откриването на фестивала, предшествано от няколко изпълнения на местни сръбски банди, зрителите получиха представа за това какво ги очаква в следващите няколко дни чрез сета на "Xilent" от UKF и Chic feat. Nile Rodgers.Същинските събития обаче започнаха от втората вечер, когато изявявалият се само два дни по-рано на българска земя Snoop Dogg (aka Snoop Lion) превзе главната сцена, заменяйки на нея местните любимци Bad Copy. Около 30 000 любители на рапа, хип-хопа и вероятно такива не регето куфяха с веселяка от американското крайбрежие, който не ги разочарова и изпълни най-големите си хитове. Вечерта бе дълга и за хората на различните видове електронна музика, след като "Денс Арена" бе превзета от "Kate Boy" и "Fatboy Slim", които накараха хаус и денс манияците да изпълнят почти до краен предел 25-хилядното съоръжение, изградено върху дворно място и висока тераса от средновековната крепост. В същото време любителите на по-бързата "drum and bass" музика също получиха своето на главната сцена, където "Dub Phizix", "Friction & Linguistics" и "Broke'n'English" се развихриха с модерни великобритански бийтове чак до след 6,00 сутринта.В третия ден от фестивала започнаха да падат и рекордите. Всичко на Петроварадинската крепост тогава се въртеше около други британци - любимците на сръбската публика "The Prodigy". Въпреки че това бе петото идване на Максим, Лиъм и Кийт в Нови Сад, местната публика изпълни до краен предел главната сцена за шоуто "Warriors Dance" и 35 хиляди души "избухнаха" над час и половина, запалвайки почти 20 факли за целия сет и пеейки в един глас с Максим и Кийт Флинт. "Exit" е безспорно най-великият фестивал в света!", гръмко обяви след изпълнението си главният продуцент на "Продиджи" Лиъм Хоулет. "Рейвът" продължи и след това, след като на сцената излезе "DJ Fresh", който с лайв-изпълнението на няколко певици и също толкова активно MC не оставиха публиката да "заспи" и след "Prodigy". На другите сцени също бе не по-малко интересно, след като английските "отрепки" "Cockney Rejects" и поулярните сърби "Hex" зарадваха феновете на пънк музиката и алтернативното звучене. Местните любимци "Urban Et. 4" също събраха многохилядна публика с изявата си на "Фюжън" сцената.Съботата също бе белязана от рекорд, като причина за него бе хаус иконата David Guetta. Точно около полунощ и след приключването на изпълнението на друг изключително известен изпълнител - Том Йорк и неговата "Atoms for Peace", на главната сцена, организаторите на фестивала бяха принудени да изпишат молба към феновете да не се насочват към денс сцената, тъй като нейният капацитет вече е запълнен до краен предел. На следващия ден ръководителите на феста отчетоха, че над 25 хиляди души са куфяли на "Sexy Bitch", "Memories" и останалите суперизвестни песни на французина. Те обаче не бяха единствени - на главната сцена над 20 хиляди души видяха Status от "Chase & Status" и тяхното МС - "Rage", които "забиха" за около един час преди да оставят публиката на дъбстеп машината "Skizm", задържал множеството пред сцената до след 5 часа сутринта.На 14 юли краят на едно незабравимо преживяване вече се усещаше, но въпреки това енергията на хората изглеждаше сякаш неизчерпаема. Палитрата от различни стилове раздвижи посетителите на фестивала по различните сцени, но въпреки това "Bloc Party" и "Nick Cave" концентрираха вниманието върху себе си, докато любителите на по-електронното звучене за пореден път изпълниха почти докрай "Денс арена" за сетовете на "Eric Prydz" и "Dubfire", с което показаха, че организаторите вероятно трябва да се замислят за увеличаване още повече на капацитета на втората си по големина сцена. Последното, което успях да преживея с местната публика пък бе изключително зареждащото изпълнение на "Dubioza Kolektiv", които така бяха запълнили "Фюжън сцената", че над 1000 души се задоволиха с това само да чуват звуците на веселяшката босненска банда без да имат видимост към сцената.Така след пет дни на непрестанно "куфеене" 40 000 души си тръгнаха от Петроварадинската крепост с усмивки на лице и нетърпение за това кои ще бъдат изпълнителите на следващото издание на фестивала. Неслучайно и организаторите усетиха тяхното настроение и заявиха след приключването на "Exit 2013", чието послание беше "Революция": "Благодарим ви! Това не е краят. Това е само началото. Р:Еволюцията продължава през юли 2014!"