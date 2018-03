Двудневен билет за Spirit of Burgas на преференциална цена с ДСК Директ

Задава се едно от най-горещите събития на сезона - Spirit of Burgas . За целта от Банка ДСК улесняват всички желаещи да присъстват на фестивала, като предлагат на меломаните лесен начин да се сдобият с билети. Най-горещите имена от световните музикални топ-листи ще се вихрят на главната сцена на Бургаския централен плаж на 27 и 28 юли т.г. Сред изпълнителите, които ще имаме удоволствието да видим и чуем на фестивала, са: ZAZ, ABOVE & BEYOND, EDITORS, RIZZLE KICKS, SELAH SUE, CHASE & STATUS DJ Live, LITTLE ROY, CHE SUDAKA, ENTER SHIKARI, ANDY C, PAUL OAKENFOLD и DUB FX.За да станете свидетел на музикалното събитие на сезона, от Банка ДСК Ви предлагат да се възползвате от възможността да закупите чрез ДСК Директ онлайн двудневен билет за Spirit of Burgas на преференциална цена. Пълният пропуск ще Ви струва 105.00 лева. Услугата е повече от удобна – при успешно онлайн плащане, ще Ви бъде изпратен e-mail с референтен номер на операцията, чрез който да получите закупените билети на касата на входа на фестивала.Тази функционалност е достъпна на сайта на ДСК Директ чрез меню „Нареждане на преводи” >> секция „Преводи” >> Билет за Spirit of Burgas.Какво е ДСК Директ ? ДСК Директ е услуга за online банкиране на Банка ДСК. Тя Ви позволява да извършвате банкови операции,без да ставате от компютъра си. Получавате: – достъп до Вашите пари от всяко място с компютър и интернет;– по-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в клон на банката;– справочна информация за наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни), както и информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и др.);– удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ – преводи по сметки в банката и междубанкови в лева и валута, включително и към Републиканския бюджет;– възможност за откриване на сметка и издаване на банкова карта. ДСК Директ спестявате време и пари, ползвайки предимството да плащате online битовите услуги – ток, вода, парно, телефон, GSM и др. напълно безплатно. Размерът на Вашето задължение се извежда автоматично при въвеждане на клиентския номер в меню „Плащане на сметки”.В услуга на клиента от Банка ДСК могат да се похвалят и с Token устройство, което генерира динамична парола в комбинация с цифров сертификат. Той се инсталира автоматично на сървър на банката. Предимствата на това устройство за клиента са, че не се налага изчакване на SMS код за потвърждение при нареждане на преводи. По принцип SMS е съвместна услуга, която понякога зависи и от качеството на услугата при мобилния оператор. Можете също да извършвате парични преводи през пълната версия на ДСК Директ , заредена от мобилни устройства, включително таблети Така не се налага да инсталирате цифров сертификат в своя браузър. Той се инсталира автоматично на сървър на банката.