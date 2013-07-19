Пълният жребий за третия кръг в Лига Европа

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Близначката на Южени Бушар показа тяло трепач (видео + галерия)
Близначката на Южени Бушар - Беатрис, демонстрира огромния си сексапил в социалните мрежи. @@@Изявяващата се като модел красавица не спира да публикува в профила си в социалните мрежи свои предизвикателни снимки, на ...Виж още
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Европейски футбол
Пълен жребий за третия квалификационен кръг на Лига Европа:
Черноморец Одеса (Украйна)/Дачия Кишинев (Молдова) - Цървена
звезда (Сърбия) - ИБВ Вестманея (Исландия)
Суонзи (Англия) - Малмьо (Швеция)/Хибърниънс (Шотландия)
Севиля (Испания) - Mладост Подгорица (Черна гора)/Сеница (Словакия)
Сент Етиен (Франция) - Шахтьор Солигорск (Беларус)/Милсами Орхей
(Молдова)
Иртиш Павлодар (Казахстан)/Широки Брег (Босна и Херц.) - Удинезе
(Италия)
Петролул Плоещ (Румъния)/Викингур (Фарьорски о-ви) - Витес
(Холандия)
Хайдук (Хърватия)/Турново (Македония) - Дила Гори
(Грузия)/Олборг (Дания)
Яблонец (Чехия) - Стрьомгодсет (Норвегия)/Дебрецен (Унгария)
Вентспилс (Латвия)/Жьонес (Люксембург) - Макаби Хайфа
(Израел)/Хазар Ленкоран (Азербайджан)
Сконто Рига (Латвия)/Слован Либерец (Чехия) - ФК Цюрих
(Швейцария)
Кукеши (Албания)/ФК Сараево (Босна и Херц.) - Металург Донецк
(Украйна)
Карабах (Азербайджан)/Пяст Гливице (Полша) - Анортозис
(Кипър)/Йефле (Швеция)
Динамо Минск (Беларус)/Локомотива Загреб (Хърв) - Tрабзонспор
(Tурция)/Дери Сити (Реп. Ирландия)
Хьод (Норвегия)/Актобе (Казахстан) - Щурм Грац (Австрия)
Левадия Талин (Естония)/Пандури (Румъния) - Берое СтЗ
(България)/Апоел Тел Авив (Израел)
Риека (Хърватия)/Пристейтин Таун (Уелс) - Oлимпия Любл
(Словения)/Жилина (Словакия)
Шльонск Вроцлав (Полша)/Рудар Плевля (Черна гора) - Клуб Брюж
(Белгия)
Рандерс ФК (Дания) - Ягодина (Сърбия)/Рубин Казан (Русия)
Tромсьо (Норвегия)/Интер Баку (Азербайджан) - Диферданж
(Люксембург)/Утрехт (Холандия)
Астера (Гърция) - Рапид Виена (Австрия)
ИФК Гьотеборг (Швеция)/Тренчин (Словакия) - Астра
(Румъния)/Омония (Кипър)
Жалгирис (Литва)/Пюник (Армения) - Хонка (Финландия)/Лех Познан
(Полша)
Мадъруел (Шотландия) - Кубан Краснодар (Русия)
Зрински Мостар (Босна/Херц)/Ботев Пловдив (България) - Щутгарт
(Германия)
Ещорил (Португалия) - Апоел Рамат Ган (Израел)
Войводина (Сърбия)/Хонвед (Унгария) - Бурсаспор (Турция)
Ксанти (Гърция)/Линфийлд (Сев. Ирландия) - КР Рейкявик
(Исландия)/Стандарт Лиеж (Белгия)
Спарта Прага (Чехия)/Хекен Гьотеборг (Швеция) - Tун
(Швейцария)/Чихура Сачкере (Грузия)
Валета (Малта)/ФК Минск (Беларус) - Розенборг (Норвегия)/Сейнт
Джонстън (Шотландия)
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(Гост) 1
отговор
Ботев с тази игра имат шанс :). Очаквам срещу Щутгарт да са още по-надъхани! При разгрома с 5:0 играта им наподобяваше на тази на Дортмунд! Рейтинг: 0 0