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Европейски футбол

Пълният жребий за третия кръг в Лига Европа

19 юли 2013 | 17:10
Пълният жребий за третия кръг в Лига Европа
Пълен жребий за третия квалификационен кръг на Лига Европа:

Черноморец Одеса (Украйна)/Дачия Кишинев (Молдова) - Цървена
звезда (Сърбия) - ИБВ Вестманея (Исландия)

Суонзи (Англия) - Малмьо (Швеция)/Хибърниънс (Шотландия)

Севиля (Испания) - Mладост Подгорица (Черна гора)/Сеница (Словакия)

Сент Етиен (Франция) - Шахтьор Солигорск (Беларус)/Милсами Орхей
(Молдова)

Иртиш Павлодар (Казахстан)/Широки Брег (Босна и Херц.) - Удинезе
(Италия)

Петролул Плоещ (Румъния)/Викингур (Фарьорски о-ви) - Витес
(Холандия)

Хайдук (Хърватия)/Турново (Македония) - Дила Гори
(Грузия)/Олборг (Дания)

Яблонец (Чехия) - Стрьомгодсет (Норвегия)/Дебрецен (Унгария)

Вентспилс (Латвия)/Жьонес (Люксембург) - Макаби Хайфа
(Израел)/Хазар Ленкоран (Азербайджан)

Сконто Рига (Латвия)/Слован Либерец (Чехия) - ФК Цюрих
(Швейцария)

Кукеши (Албания)/ФК Сараево (Босна и Херц.) - Металург Донецк
(Украйна)

Карабах (Азербайджан)/Пяст Гливице (Полша) - Анортозис
(Кипър)/Йефле (Швеция)

Динамо Минск (Беларус)/Локомотива Загреб (Хърв) - Tрабзонспор
(Tурция)/Дери Сити (Реп. Ирландия)

Хьод (Норвегия)/Актобе (Казахстан) - Щурм Грац (Австрия)

Левадия Талин (Естония)/Пандури (Румъния) - Берое СтЗ
(България)/Апоел Тел Авив (Израел)

Риека (Хърватия)/Пристейтин Таун (Уелс) - Oлимпия Любл
(Словения)/Жилина (Словакия)

Шльонск Вроцлав (Полша)/Рудар Плевля (Черна гора) - Клуб Брюж
(Белгия)

Рандерс ФК (Дания) - Ягодина (Сърбия)/Рубин Казан (Русия)

Tромсьо (Норвегия)/Интер Баку (Азербайджан) - Диферданж
(Люксембург)/Утрехт (Холандия)

Астера (Гърция) - Рапид Виена (Австрия)

ИФК Гьотеборг (Швеция)/Тренчин (Словакия) - Астра
(Румъния)/Омония (Кипър)

Жалгирис (Литва)/Пюник (Армения) - Хонка (Финландия)/Лех Познан
(Полша)

Мадъруел (Шотландия) - Кубан Краснодар (Русия)

Зрински Мостар (Босна/Херц)/Ботев Пловдив (България) - Щутгарт
(Германия)

Ещорил (Португалия) - Апоел Рамат Ган (Израел)

Войводина (Сърбия)/Хонвед (Унгария) - Бурсаспор (Турция)

Ксанти (Гърция)/Линфийлд (Сев. Ирландия) - КР Рейкявик
(Исландия)/Стандарт Лиеж (Белгия)

Спарта Прага (Чехия)/Хекен Гьотеборг (Швеция) - Tун
(Швейцария)/Чихура Сачкере (Грузия)

Валета (Малта)/ФК Минск (Беларус) - Розенборг (Норвегия)/Сейнт
Джонстън (Шотландия)

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Спортни новини		 Прочетена 2570

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GGMU
(Гост) 1
отговор
19 юли 2013 | 22:55

Ботев с тази игра имат шанс :). Очаквам срещу Щутгарт да са още по-надъхани! При разгрома с 5:0 играта им наподобяваше на тази на Дортмунд! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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